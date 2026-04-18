Independiente recibirá a Defensa y Justicia en un duelo clave por el boleto a los playoffs del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Los jugadores de Independiente y Defensa y Justicia se preparan para el encuentro crucial de la Liga Profesional Argentina.

Independiente y Defensa y Justicia animarán el cruce más atractivo de este sábado desde las 19:30 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini por la fecha 15 del Torneo Apertura. El árbitro será Sebastián Martinez Beligoy, el VAR estará a cargo de Pablo Echavarría y la transmisión le corresponderá a ESPN Premium.

El triunfo del Rojo contra Atenas de Río Cuarto por la Copa Argentina inició una espiral positiva para el elenco de Avellaneda, que dejó atrás una racha de dos derrotas consecutivas ante Instituto en Córdoba y Talleres como local. A la clasificación a 16avos de la copa doméstica le siguieron el festejo 1-0 en el clásico contra Racing frente a su público y el reciente empate 1-1 contra Boca Juniors en la Bombonera.

A pesar de estos resultados, el equipo de Gustavo Quinteros no tiene margen de error porque se coloca en el octavo lugar de la Zona A con 18 puntos, misma cantidad de unidades que San Lorenzo, pero la diferencia de gol en favor de Independiente lo haría quedarse con el último boleto a los playoff. Esta cuestión no es menor porque todavía debe visitar al Ciclón por el duelo pendiente de la novena fecha, pero antes será visitante de Deportivo Riestra por la jornada 16.

La despedida del Rojo ante su público en la Fase Regular lo emparejará a un rival que podría superar en la tabla porque el Halcón está en el séptimo lugar (19) y atraviesa el peor momento del semestre. Los dirigidos por Mariano Soso estuvieron invictos en los primeros 12 encuentros del año con cinco victorias y siete empates, pero sus dos caídas en fila contra Instituto en Alta Córdoba y Talleres en Florencio Varela lo relegaron de los primeros puestos hasta el punto de poder quedar afuera de los ocho primeros antes de las últimas dos fechas contra Boca Juniors como local y Gimnasia y Esgrima en Mendoza.

Probables formaciones:

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Ignacio Malcorra o Lautaro Millán, Matías Abaldo; y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarin; David Martínez, Emiliano Amor, Damián Fernández; Darío Cáceres, Aaron Molinas, Santiago Sosa, Lucas Souto; Agustín Hausch, Juan Gutiérrez y David Barbona. DT: Mariano Soso

Estadio: Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini

Hora: 19:30

Árbitro: Sebastián Martinez Beligoy

VAR: Pablo Echavarría

TV: ESPN Premium

La tabla de posiciones del Torneo Apertura y la Tabla Anual