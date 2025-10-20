Chacra y Campo

La calidad del expeller, un eslabón que sostiene la cadena de la soja

El expeller de soja sostiene buena parte de la producción animal del país y empieza a ganar terreno en la industria alimentaria. Su calidad define toda la cadena

Guardar
El expeller de soja sostiene
El expeller de soja sostiene buena parte de la producción animal del país y empieza a ganar terreno en la industria alimentaria. Su calidad define toda la cadena (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detrás de cada litro de aceite y de cada alimento balanceado hay un protagonista silencioso: el expeller de soja. Este subproducto, obtenido a partir del proceso de extrusado y prensado del grano, se convirtió en los últimos años en una pieza central de la agroindustria argentina.

Es el punto de partida para elaborar raciones que alimentan a cerdos, aves y bovinos, y también la base de nuevas formulaciones texturizadas destinadas al consumo humano.

En el país funcionan unas 400 plantas PyME dedicadas a este proceso. Mantener la calidad del expeller no solo incide en la eficiencia de la producción ganadera —carne, leche, huevos—, sino también en el valor de los productos que llegan a la mesa. Por eso, investigadores del INTA destacan la importancia de cuidar la materia prima desde el inicio y asegurar su calidad a lo largo de toda la cadena.

El expeller de soja es
El expeller de soja es un concentrado proteico con un contenido que varía entre el 42 y el 47 % en base seca (inta)

La proteína que marca la diferencia

Alejandro Saavedra, especialista del INTA, explicó que el expeller de soja es un concentrado proteico con un contenido que varía entre el 42 y el 47 % en base seca, dependiendo de la calidad del grano y la ubicación de las plantas.

A diferencia de la harina de soja obtenida mediante solventes, este producto conserva entre un 5 y un 8 % de materia grasa, lo que le aporta energía adicional y lo convierte en una fuente de alto valor nutricional.

Si baja la calidad del grano, inevitablemente baja la calidad del expeller”, remarcó Saavedra, quien participa en seguimientos técnicos y en la incorporación de tecnología en plantas del país. Entre esas herramientas, la espectroscopía NIRS permite analizar en tiempo real los niveles de proteína y aceite, una ventaja clave para controlar la calidad sin detener la producción.

Tecnología, temperatura y precisión

El proceso de extrusión y prensado no solo extrae el aceite del grano, sino que también estabiliza y desactiva los compuestos que podrían afectar la digestibilidad. “Cuando el control de temperaturas es adecuado, el expeller conserva los aminoácidos esenciales y reduce el daño sobre las proteínas, lo que se traduce en mayor eficiencia productiva”, explicó Saavedra.

A diferencia de los métodos tradicionales, este sistema es completamente mecánico y no utiliza hexano ni otros solventes químicos. Así, el aceite que se obtiene es más inocuo y libre de trazas residuales, una característica valorada tanto por la industria alimentaria como por los mercados internacionales.

Un insumo con proyección

La creciente demanda global de proteínas abre nuevas oportunidades para el expeller argentino. Parte de la producción se destina a la exportación y otra se integra en la cadena local de alimentos balanceados. Pero el horizonte va más allá: el mismo producto sirve como base para desarrollar texturizados de soja destinados al consumo humano, un segmento en plena expansión.

El desafío, coinciden los especialistas, está en aumentar la eficiencia de las plantas sin descuidar la calidad del grano ni del producto final.

Cuidar el expeller es, en definitiva, cuidar el eslabón que sostiene a toda la cadena de la soja: un insumo que nació como subproducto y hoy se impone como un componente esencial en la producción de alimentos.

fuente: Inta

Temas Relacionados

RevistaChacraAgriculturaIntasoja

Últimas Noticias

Trump piensa en la carne argentina y también en su capacidad para moler soja

El presidente de Estados Unidos habló acerca de aumentar las compras del producto de nuestra ganadería, y la titular del USDA avisó que están en tratativas con países de Sudamérica para encontrarle un destino al poroto que no va a comprarles China

Trump piensa en la carne

El pobre presente del negocio del biodiesel en la Argentina

El volumen comercializado y las exportaciones de este carburante han caído a niveles alarmantes. La industria muestra una enorme capacidad ociosa. Va a contramano de las tendencias en el mundo desarrollado

El pobre presente del negocio

El girasol hace historia

Si las condiciones climáticas acompañan y se consolida la superficie proyectada, la Argentina podría cerrar 2026 con volúmenes pocas veces vistos en materia de procesamiento y exportación de aceite

El girasol hace historia

La recría pastoril cambia el ritmo de los corrales

Podría convertirse en un canal de suministro para los feedlots que les permita extender su período de plena actividad, proveyendo una oferta más sostenida durante los próximos meses.

La recría pastoril cambia el

Brasil va por capitales chinos para sumar más tierras a la agricultura

En diez años podrían incorporarse al cultivo unos 40 millones de hectáreas. De acuerdo con la información oficial, está disponible el equivalente a USD 5500 millones para la primera fase, que involucra 3 millones de hectáreas

Brasil va por capitales chinos
ÚLTIMAS NOTICIAS
La velocidad de la pérdida

La velocidad de la pérdida dental predice el riesgo de muerte en adultos mayores

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó la licitación para la construcción de la línea F del subte

Mientras negocia entrar a un paquete de apoyo para la Argentina, el CEO de JP Morgan visitará Buenos Aires

Triple femicidio de Florencio Varela: pidieron un careo entre Víctor Sotacuro y la inquilina de la casa del horror

Empleadas domésticas: cuánto vale la hora de limpieza en octubre 2025

INFOBAE AMÉRICA
Ecuador: Los Lobos expanden su

Ecuador: Los Lobos expanden su control en Manabí con falsos operativos y alianzas criminales

¿Por qué ganó Rodrigo Paz en Bolivia? Las claves detrás de una elección que consolida la sorpresa de la primera vuelta

Paro nacional en Ecuador: el gobierno suspendió el diálogo y acusó a la dirigencia indígena de no cumplir con su palabra

La Confederación Indígena de Ecuador exigió aumentar el salario básico y anunció que mantendrá el paro nacional

Khamenei rechazó la oferta de Trump de reanudar las conversaciones entre Irán y Estados Unidos

TELESHOW
María Rosa Fugazot habló del

María Rosa Fugazot habló del dolor por la muerte de su hijo René Bertrand: “Es un agujero muy difícil de cubrir”

A pura emoción al final de la función de Rocky: la reacción de Nicolás Vázquez con un niño santafesino

Chechu Bonelli estaría iniciando un apasionado romance con un famoso conductor: las imágenes en un boliche porteño

Los guitarristas de Guns N’ Roses en una particular producción de fotos en el Cementerio de la Recoleta

Cinthia Fernández sorprendió a sus hijas en pleno viaje de egresadas: “Si Mahoma no va a la montaña...”