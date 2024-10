Logro del Mercosur: la Unión Europea postergó el reglamento sobre deforestación

La Unión Europea postergó por un año el reglamento sobre deforestación que entraría en vigencia el 31 de diciembre de 2024 (Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación)

Tras los reclamos del Mercosur y de otros países productores de materias primas que se veían afectados por el reglamento sobre deforestación de la Unión Europea (UE) que entraría en vigencia el 31 de diciembre de 2024, la Comisión Europea (CE) decidió postergarla por un año.

La medida, que prohibía el ingreso al mercado europea de carne, soja, cacao, café, aceite de palma, madera, caucho, y derivados como el cuero, el chocolate y muebles que no estén “libres de deforestación”, se aplicará a partir del 30 de diciembre de 2025 para las grandes empresas y desde el 30 de junio de 2026 para micro y pymes.

La CE informó, a través de un comunicado, que “refuerza el apoyo a la implementación del Reglamento sobre la deforestación de la UE y propone doce meses adicionales de implementación gradual, respondiendo a los llamamientos de los socios globales”.

Tras los reclamos del Mercosur y de otros países productores de materias primas como la carne vacuna, que se veían afectados por el reglamento sobre deforestación de la UE, la Comisión Europea pospuso un año la entrada en vigencia de la Resolución 1115/2023 (Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación)

Asimismo, publicaron “documentos de orientación adicionales y un marco de cooperación internacional más sólido para apoyar a las partes interesadas globales, los Estados miembros y terceros países en sus preparativos para la implementación del Reglamento sobre la deforestación de la UE”.

La decisión de la CE, que aún debe ser aprobada por el Parlamento y el Consejo Europeos, reconoce que 90 días antes de la fecha prevista para la entrada en vigencia de la resolución, “varios socios globales han expresado repetidamente preocupaciones sobre su estado de preparación, más recientemente durante la semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York”.

Destacan, además que “la propuesta de ampliación (de plazos) no pone en duda en modo alguno los objetivos ni el contenido de la ley, tal como acordaron los colegisladores de la UE”.

La respuesta de la cadena agroindustrial

La decisión de la CE, reconoce que “varios socios globales" productores de materias primas, como la soja, "han expresado repetidamente preocupaciones sobre su estado de preparación" (Revista Chacra)

Luego de conocerse la prórroga, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) celebró la decisión de la Unión Europea de posponer la aplicación de la norma 1115/2023 sobre la “deforestación agregada para los productos con destino a ese mercado tal como oportunamente lo solicitó la entidad” y decidió en el Consejo de Administración integrado por las economías regionales argentinas “generar mesas de trabajo y seguimiento a este trascendental tema para nuestro país”

Por su parte, desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) señalaron: “ponemos en valor la decisión que ha tomado la Comisión de la Unión Europea de pedir posponer y rever la aplicación de la norma 1115/2023″.

A través de un comunicado puntualizaron que “desde un primer momento la Sociedad Rural Argentina rechazó, tanto en ámbitos nacionales como internacionales (Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur, Foro Mercosur de la Carne, Organización Mundial de Agricultores, reuniones COPs y encuentros específicos en Chile, Paraguay, Uruguay, Alemania y Bélgica), de manera categórica dicha imposición. No obstante, desde hace 2 años trabajamos arduamente y hoy vemos que se logró un avance que parecía imposible de lograr. Ahora nuestro desafío será seguir recorriendo el mismo camino para lograr una revisión integral de la normativa y/o su suspensión definitiva”.

Las entidades integrantes de la Mesa de Enlace consideraron que la postergación de la Resolución 1115 de la UE es, en parte, un reconocimiento a las demandas de los productores argentinos (Revista Chacra)

El titular de la entidad, Nicolás Pino, aseguró: “creemos firmemente en los consensos basados en trabajo y discusión con participación efectiva y no en las oposiciones públicas extremistas que solo llevan confusión a los productores”.

En tanto, la flamante presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, consideró que “la norma de la UE sobre deforestación nos condiciona y se convierte en una medida pararancelaria para nuestros productos, además de generar una carga para el productor argentino”. Y agregó: “producimos de una manera responsable, así que la postergación dispuesta, debería servirnos para poner en valor esa práctica, a través de una articulación público y privada que nos permita estar preparados para salir al mundo”

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entidad que en septiembre comunicó su decisión de no formar parte de la plataforma Visec, también se pronunció sobre la decisión de la CE. Su presidente, Carlos Castagnani subrayó que “la postergación de la normativa 1115 es, en principio, un alivio para los productores, que venían enfrentando una medida injusta que no consideraba la realidad de nuestras prácticas productivas y el esfuerzo por la sustentabilidad en el campo.” Y agregó que: “las normativas internacionales deben respetar las particularidades locales”, y que “la postergación de la medida es un reconocimiento a nuestras demandas, pero seguiremos trabajando para que se tenga en cuenta el contexto del productor argentino.”

Pedirán el reconocimiento de la legislación nacional sobre bosques

Desde CIARA-CEC celebraron la medida de la UE y anticiparon que "ahora hay que revisar la segregación física y el no reconocimiento de la legislación nacional sobre bosques" (INTA)

En tanto, desde la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) señalaron: “celebramos la reprogramación de la implementación del reglamento europeo de libre deforestación, fruto de un enorme esfuerzo de gobiernos y cadenas de valor. Ahora hay que revisar la segregación física y el no reconocimiento de la legislación nacional sobre bosques, entre otras”. Asimismo, consideraron que es imperativo que el Parlamento Europeo trate el tema antes de fin de año, y lo apruebe.

Nuevo directorio para cumplir con requisitos de países importadores

Apenas 24 horas después de conocida la decisión la UE, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó sobre la creación del Directorio de Esquemas de Diferenciación para la Agroindustria, con el objetivo de “ofrecer a la agroindustria alternativas para quienes deseen dar cumplimiento a las normativas y estándares requeridos por los mercados externos”, como por ejemplo el Reglamento UE 2023/1115 sobre productos libres de deforestación.

El Gobierno Nacional creó un Directorio de Esquemas de Diferenciación para la Agroindustria, para “ofrecer a la agroindustria alternativas para quienes deseen dar cumplimiento a las normativas requeridas por los mercados externos" (Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca)

El desarrollo del Directorio, oficializado a través de la Resolución N° 50/2024 publicada en el Boletín Oficial, se llevará a cabo en forma articulada con AFIP y SENASA como organismos proveedores de la información pública que puedan requerir los esquemas de diferenciación.

Con respecto a las nuevas exigencias de diversos mercados internacionales, desde la Secretaría de Agricultura de la Nación, advierten que “estas medidas deben contemplar las realidades locales y cumplir con la normativa de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y, en particular, no deben constituir un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los países en los que prevalezcan las mismas condiciones ni una restricción encubierta al comercio internacional. Y agrega que “por este motivo, Argentina cuestiona en los distintos foros las medidas unilaterales que no estarían acorde a estos principios”.

En este sentido, señala el comunicado “el Gobierno Nacional valora la propuesta de postergación de la implementación del Reglamento de la UE para productos libres de deforestación. Se trata de una respuesta a los planteos realizados por Argentina, así como por parte de otros países afectados por la normativa, que manifestaron su preocupación y realizaron cuestionamientos respecto al contenido de la medida, así como la falta de precisiones sobre su implementación”.