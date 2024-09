Primavera en la mesa: frescura y sostenibilidad a través de las verduras de estación

Con la llegada de la primavera, los mercados argentinos se llenan de una variedad de verduras frescas, vibrantes y nutritivas que marcan el inicio de una temporada de sabores únicos. Estos productos no solo están en su mejor momento de maduración, sino que también representan una opción más sostenible para el ambiente y la salud.

Consumir verduras de estación es una forma de apoyar la producción local, minimizar el uso de energía y reducir la huella de carbono. Además, estas verduras ofrecen un sinfín de beneficios para nuestro organismo. Descubramos juntos las estrellas de la primavera: zapallitos, espárragos, remolachas y acelgas, con datos concretos sobre su producción y consumo.

<b>El impacto del consumo de verduras de estación</b>

En Argentina, el consumo per cápita de frutas y verduras está en unos 230 gramos por día, una cifra por debajo de los 400 gramos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, cada vez más personas optan por incorporar verduras de estación a su dieta diaria, lo que no solo mejora la salud, sino que también contribuye a un sistema alimentario más sostenible. Al consumir productos de temporada, se reduce el uso de invernaderos y transporte a larga distancia, lo que disminuye el impacto ambiental.

El zapallito es una de las verduras más consumidas en primavera, con una producción anual en Argentina que supera las 70.000 toneladas

<b>Zapallito: un favorito versátil y nutritivo</b>

El zapallito es una de las verduras más consumidas en primavera, con una producción anual en Argentina que supera las 70.000 toneladas, principalmente concentrada en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Este cultivo necesita suelos bien drenados y temperaturas cálidas, de entre 18°C y 25°C, para desarrollarse de manera óptima. Tiene un ciclo de crecimiento corto, de entre 50 y 60 días desde la siembra hasta la cosecha. Además, requiere riego constante para evitar que el suelo se seque, pero sin encharcar. Bajo estas condiciones, cada planta puede producir alrededor de un kilogramo de zapallitos durante su cosecha.

En términos de beneficios, el zapallito es bajo en calorías y rico en vitamina C, lo que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Es un ingrediente muy versátil en la cocina, pudiéndose usar en ensaladas, guisos o al vapor, y es ideal para quienes buscan opciones saludables y ligeras en su dieta.

<b>Espárragos: un lujo verde para los paladares exigentes</b>

El espárrago es otra de las joyas de la primavera, con una producción en crecimiento que en 2023 alcanzó más de 1.200 hectáreas cultivadas en Mendoza y Buenos Aires.

Este cultivo es exigente: necesita suelos arenosos y bien drenados, y un clima moderado para desarrollarse sin problemas. Lo interesante del espárrago es que una vez que la planta se establece, puede seguir produciendo durante varios años, lo que lo convierte en un cultivo de largo plazo.

Los espárragos son conocidos por sus propiedades diuréticas y su alto contenido de fibra, vitaminas A, C y K. Además, son bajos en calorías, lo que los convierte en una opción ideal para quienes buscan mantener una alimentación equilibrada. En la cocina, se pueden disfrutar al vapor, asados o en ensaladas, aportando un sabor delicado y una textura crocante a cualquier plato.

Recetas gratis. Conoce los ingredientes para preparar una rica crema de espárragos. Fotos: Pexels

<b>Remolacha: una explosión de color y nutrición</b>

La remolacha, con su vibrante color púrpura, es una de las verduras más destacadas de la estación. En Argentina, su producción se concentra en Buenos Aires y Córdoba, con una cosecha anual que supera las 50.000 toneladas.

Esta verdura de raíz prefiere climas templados y suelos profundos, lo que la convierte en un cultivo ideal para esta época. Además, necesita entre 90 y 120 días para desarrollarse y es resistente a las temperaturas más frescas del inicio de la primavera.

Rica en hierro, ácido fólico y antioxidantes, la remolacha es conocida por sus beneficios para la salud cardiovascular y su capacidad para aumentar los niveles de energía. Puede consumirse cruda en ensaladas, cocida al horno o incluso en jugos, y su sabor dulce y terroso la convierte en un ingrediente versátil y nutritivo.

<b>Acelga: frescura verde en cada hoja</b>

La acelga, una verdura de hoja resistente, es cultivada en Buenos Aires y Mendoza, donde las condiciones climáticas templadas y los suelos están bien drenados, ya que requiere riegos abundantes y constantes, así como tierra rica en materia orgánica. Lo interesante de la acelga es que tiene un ciclo de cultivo rápido: algunas variedades pueden estar listas para la cosecha en tan solo 35 días y se puede cosechar varias veces durante la temporada.

Rica en vitaminas A, C y K, y en minerales como hierro y magnesio, la acelga es excelente para la salud ósea y la regulación de la presión arterial. Su versatilidad en la cocina permite disfrutarla en guisos, tartas o salteada con un toque de ajo y aceite de oliva, lo que la convierte en una opción nutritiva y sabrosa en la dieta diaria

(El poder del consumidor)

<b>El impacto positivo de elegir productos de estación</b>

Consumir verduras de estación no solo es una opción deliciosa, sino que también tiene un impacto positivo en el ambiente y en la economía local. Al favorecer los productos que crecen en su ciclo natural, se minimiza el uso de recursos no renovables y se apoya a los agricultores argentinos. Además, estas verduras suelen ser más accesibles y frescas, ya que no requieren de procesos intensivos de conservación o transporte.

La primavera en Argentina es una invitación a disfrutar de la frescura y vitalidad de las verduras de estación. El zapallito, el espárrago, la remolacha y la acelga no solo nos ofrecen un festín de sabores y colores, sino que también nos recuerdan la importancia de consumir productos locales y responsables. Esta temporada, llená tu cocina de lo mejor que la tierra tiene para ofrecer y disfrutá de una alimentación más saludable y sostenible.