República Dominicana

Justicia dominicana investiga a diez personas por el presunto plan de atentar contra el presidente Luis Abinader

La pesquisa del Ministerio Público sitúa la posible acción durante los actos del Día de la Constitución y atribuye al grupo tareas de reclutamiento, logística y seguimiento de desplazamientos

Fotografía de archivo en la que se registró al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, durante un acto público, en Santo Domingo. EFE/Orlando Barría
Fotografía de archivo en la que se registró al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, durante un acto público, en Santo Domingo. EFE/Orlando Barría
Guardar

La Justicia de República Dominicana investiga a al menos 10 personas por un presunto plan de atentado contra Luis Abinader, que, según la documentación presentada por el Ministerio Público, habría tenido como posible fecha los actos por el Día de la Constitución, el 6 de noviembre, según publicaciones de medios dominicanos.

El principal imputado es Delvinson de la Cruz Sosa, de 29 años, detenido en San Francisco de Macorís, provincia Duarte. La audiencia para decidir la medida de coerción en su contra fue aplazada hasta el 10 de noviembre a las 16.00, después de que su defensa pidiera tiempo para estudiar los elementos presentados por la fiscalía.

PUBLICIDAD

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para De la Cruz Sosa, bajo el argumento de que la medida permitiría asegurar su comparecencia durante la investigación, indica la prensa local. La defensa técnica pidió una prórroga para conocer las pruebas y preparar sus argumentos ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Francisco de Macorís.

Tareas de reclutamiento, reuniones y logística según el expediente

De acuerdo con el expediente de 57 páginas citado por Diario Libre, las autoridades atribuyen a los investigados funciones diferenciadas dentro de una supuesta estructura. Entre ellas figuran la convocatoria a reuniones, la distribución de tareas, el reclutamiento de personas y la promoción de movilizaciones de protesta.

PUBLICIDAD

La investigación sostiene que el grupo habría intercambiado mensajes relacionados con la preparación de artefactos explosivos, la recopilación de información sobre los desplazamientos del mandatario y una posible ruta de salida posterior a las detonaciones, de acuerdo al medio.

Un hombre con camiseta blanca camina escoltado por un policía con uniforme celeste, rodeado por personas que graban con teléfonos móviles
Agentes policiales custodian a Delvinson de la Cruz Sosa, investigado por una presunta trama contra el presidente Luis Abinader, frente a varios periodistas. (Foto: Diario Libre)

Además de De la Cruz Sosa, el expediente citado por Diario Libre menciona a Leomar Antonio Brens Moya, Michael García, Sucette Franshelle Miqui Salcedo, Sobeida María Baldera Peña, Robinzon Montero Montero, Miguel Odanis Peralta Susana, Ismael Amadis Torres, Ramón Antonio Olaverría Rosario e Isaac Rafael Encarnación.

Brens Moya se entregó de forma voluntaria la noche del 5 de noviembre, según la información publicada por el medio. La documentación de la pesquisa lo vincula con comentarios sobre un eventual ataque sorpresa, aunque el proceso judicial deberá determinar el alcance de su participación y la validez de los elementos reunidos por la fiscalía.

El expediente también identifica a Encarnación, conocido como “la Fórmula”, como una persona que presuntamente convocaba reuniones y asignaba tareas. En tanto, a Baldera Peña se le atribuye la administración de un grupo de WhatsApp desde el cual se habrían difundido convocatorias a protestas.

Equipos electrónicos y sustancias químicas incautados en el allanamiento

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) realizó labores de inteligencia que derivaron en una orden de allanamiento contra De la Cruz Sosa, según el medio El Nacional. Durante el operativo, las autoridades incautaron equipos electrónicos y sustancias químicas que quedaron bajo evaluación como parte de la investigación.

El procedimiento tuvo lugar en un apartamento situado en el segundo nivel de una vivienda de la calle Joaquín Balaguer, en el sector Vista del Valle de San Francisco de Macorís. La jueza Josefina Noemí Díaz Marte autorizó la diligencia a pedido de fiscales de esa jurisdicción.

La Policía Nacional de República Dominicana arresta a dos hombres./ (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Policía Nacional de República Dominicana arresta a dos hombres./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las alertas de los organismos de inteligencia situaban el supuesto atentado durante los eventos oficiales conmemorativos del Día de la Constitución. El expediente apunta a que la acción se dirigiría contra el presidente dominicano durante una actividad prevista en el Congreso Nacional.

Penas de hasta 40 años según el nuevo Código Penal dominicano

La eventual calificación jurídica de los hechos será determinante para establecer las sanciones. Hoy señaló que la Ley 74-25, que instauró el nuevo Código Penal dominicano, incluye figuras vinculadas con amenazas de muerte, tentativa, homicidio agravado y complot para cometer atentados.

El artículo 154 establece penas de uno a dos años de prisión menor y multas de tres a seis salarios mínimos del sector público para las amenazas de muerte, siempre que se configuren los requisitos previstos por la norma.

En caso de que la Justicia considere acreditado un complot, el artículo 382 contempla penas de 10 a 20 años de prisión mayor, además de multas de entre 20 y 30 salarios mínimos del sector público. La norma define esa conducta como la decisión de varias personas de cometer un atentado, siempre que haya uno o más actos que materialicen la resolución.

Acuarela de un libro con el título Constitución de la República Dominicana junto a una bandera nacional sobre un soporte metálico.
La Constitución de la República Dominicana acumula 40 modificaciones institucionales desde su proclamación en San Cristóbal en 1844. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La legislación también prevé un escenario de mayor gravedad si se prueba una tentativa de homicidio contra el jefe de Estado. El artículo 92, numeral 8, establece penas de 30 a 40 años de prisión mayor por homicidio agravado cuando la víctima es el presidente o vicepresidente de la República en ejercicio de sus funciones. A su vez, el artículo 14 indica que una tentativa de infracción muy grave puede recibir la misma sanción que el delito consumado si existió un inicio de ejecución y el resultado no se produjo por causas ajenas a la voluntad de los imputados.

La próxima audiencia sobre la medida de coerción contra De la Cruz Sosa permitirá conocer la respuesta de la defensa a los elementos presentados por el Ministerio Público y los fundamentos que evaluará el tribunal para resolver el pedido de prisión preventiva.

Temas Relacionados

Luis AbinaderRepública Dominicanaintento de asesinatoArtefacto explosivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Arrestan a Kiko en República Dominicana por ofrecer premios y bendiciones a cambio de bienes

El sospechoso, conocido como Kiko o La 14, fue ubicado en la avenida Charles de Gaulle tras una pesquisa sobre engaños a transeúntes, según explicó el vocero Diego Pesqueira de la institución

Arrestan a Kiko en República Dominicana por ofrecer premios y bendiciones a cambio de bienes

Una dominicana recibió 27 meses de prisión por fraude a programas de desempleo creados durante pandemia en EE.UU.

La mujer, de nacionalidad dominicana, participó en una red que presentó solicitudes falsas de ayudas de desempleo entre junio de 2020 y marzo de 2021. El grupo logró retirar más de USD 550,000

Una dominicana recibió 27 meses de prisión por fraude a programas de desempleo creados durante pandemia en EE.UU.

La Constitución dominicana cumple 182 años, tiene 40 reformas desde su proclamación de 1844

El magistrado del Tribunal Constitucional pronunció la advertencia en el marco de los 182 años de la Constitución dominicana. También recordó que la norma fundamental prohíbe expresamente la justicia por mano propia

La Constitución dominicana cumple 182 años, tiene 40 reformas desde su proclamación de 1844

República Dominicana registra 3,100 nuevos diagnósticos de VIH entre 2025 y marzo de 2026

Unos 60 mil pacientes diagnosticados con VIH en la República Dominicana acceden actualmente a terapia antirretroviral gratuita provista por el Estado, un esquema que permite reducir la carga viral a niveles indetectables e impedir la transmisión del virus a otras personas

República Dominicana registra 3,100 nuevos diagnósticos de VIH entre 2025 y marzo de 2026

República Dominicana ordena la extradición a España de Jonathan Vera Pozo por tres presuntos delitos

Un decreto firmado por la vicepresidenta dominicana sella el destino del ciudadano español detenido en Punta Cana. Detrás, una red de tráfico internacional y lavado de activos con ramificaciones en Dubái, Ibiza y Madrid

República Dominicana ordena la extradición a España de Jonathan Vera Pozo por tres presuntos delitos

TECNO

No solo la película, todo el contenido extra de Las Guerreras K-pop disponible en Netflix

No solo la película, todo el contenido extra de Las Guerreras K-pop disponible en Netflix

Ranking de YouTube en España: la lista de los 10 videos musicales más populares hoy

Lista de los 10 videos en YouTube que son tendencia en Chile este día

YouTube en Colombia: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

Jurista propone que cada respuesta de un chatbot basada en noticias genere un pago a los medios

ENTRETENIMIENTO

Bianca Censori causa polémica por el “escote extremo” que usó frente a los hijos de Kanye West

Bianca Censori causa polémica por el “escote extremo” que usó frente a los hijos de Kanye West

Alanis Morissette confirma que es pansexual y habla de su vínculo con la comunidad LGBTQ+

Fue Alfalfa en ‘Pequeños traviesos’, hizo un voto de pobreza y ahora pide ayuda económica por internet

"La Odisea" tendrá un nuevo estreno en diciembre: dónde podrá verse y qué formatos estarán disponibles

La novia de Vince Neil, vocalista de Mötley Crüe, fue arrestada por presunta agresión contra el cantante

MUNDO

Estados Unidos inutilizó un buque comercial por violar el bloqueo contra Irán

Estados Unidos inutilizó un buque comercial por violar el bloqueo contra Irán

Dos petroleros se incendiaron en el estrecho de Ormuz tras chocar con minas marítimas

Un fuerte terremoto sacudió el centro de Japón y provocó evacuaciones: al menos 22 heridos

Macabro hallazgo en Polonia: encontraron tres cadáveres en la casa del presunto tirador de Cracovia

El primer ministro de Polonia denunció que el tiroteo de Cracovia que dejó seis muertos fue un acto de terrorismo