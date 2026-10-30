Gobierno dominicano construye nueve centros penitenciarios mientras avanza el cierre gradual de La Victoria

El Gobierno construye nueve centros penitenciarios mientras avanza el cierre gradual de La Victoria (Foto cortesía gobierno dominicano)

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Luis Abinader encabezó el tercer Encuentro Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, donde el Gobierno informó que construye nueve centros penitenciarios de manera simultánea y que ya están listos los de Higüey y Barahona. El plan busca ampliar y transformar la infraestructura carcelaria mientras avanza el cierre gradual de La Victoria, según la Presidencia de República Dominicana.

La población penitenciaria nacional pasó de 27.481 personas en 2020 a 25.494 personas en 2026. Roberto Santana, director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, sostuvo que República Dominicana es el único país de América Latina cuyo sistema penitenciario redujo su población.

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Los 180 abogados de la Defensa Pública lograron durante el año pasado que 5,000 personas privadas de libertad recuperaran la libertad mediante sus procesos de defensa.

Santana planteó: “Busquen en Latinoamérica cuál sistema penitenciario está bajando su población. El único que está bajando es el de República Dominicana”.

Las obras pendientes incluyen un nuevo proceso de licitación para el centro de San Juan, trabajos en Hato Mayor y Neiba, la reparación del centro de Salcedo y la selección de un terreno en la provincia Independencia.

Abinader explicó que el proyecto de San Juan presentaba problemas estructurales y que la UNESB recomendó no continuar la obra en esas condiciones. El reforzamiento y la nueva licitación resultaron necesarios porque el costo había superado el límite legal de 25%.

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Las Parras requiriere todavía trabajos por realizar. El presidente cuestionó que la obra hubiera sido presentada como un proyecto al que solo le faltaba pintura.

El funcionario también señaló que la lucha contra la corrupción dentro de los centros penitenciarios no admite retrocesos. Como parte de ese proceso, fueron retirados 128 policías del sistema y se realizan auditorías en destacamentos.

República Dominicana cuenta además con un comité que reúne a instituciones públicas y privadas vinculadas con la atención de salud mental en las cárceles. Ya funciona un primer espacio de atención en Najayo y se trabaja para habilitar otros.

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El cierre gradual de La Victoria y la Ciudad Educativa

De 7.600 a menos de mil reclusos: cómo República Dominicana achica La Victoria y proyecta una Ciudad Educativa en su lugar (Foto cortesía Ministerio Público)

La Victoria pasó de albergar 7.600 internos en 2020 a alrededor de 1.900, y la proyección oficial es reducir esa cifra a menos de mil durante este año. El traslado de las personas privadas de libertad se realizará de forma gradual y ordenada, después de evaluar cada caso.

En el terreno de más de 200.000 metros cuadrados se proyecta desarrollar una Ciudad Educativa con universidades, politécnicos, servicios gubernamentales, un espacio temático y una terminal del teleférico.

Santana agradeció el seguimiento mensual de Abinader a la coordinación de la reforma penitenciaria. Afirmó que el respaldo presidencial ha mantenido el tema entre las prioridades del Gobierno y expresó: “Esto no se va a acabar, esto sigue y se va a continuar ampliando”.

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El director sostuvo que la reforma debe permanecer bajo atención directa del mandatario por tratarse de “un tema tan complicado, donde hay tantos intereses”.

También afirmó que Abinader “le ha puesto los pantalones largos al tema penitenciario aquí en la República Dominicana”.

Reglamentos y formación para la continuidad institucional

cierre técnico y definitivo de la histórica Penitenciaría Nacional de La Victoria en diciembre de 2025, iniciando el traslado gradual de los privados de libertad. (Foto cortesía Ministerio Público)

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales y el Consejo Académico del Instituto Superior de Estudios Especializados Penitenciarios y Correccionales entregaron al presidente el informe sobre el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria 2024-2027.

La presentación estuvo a cargo del rector Jaime Francisco Rodríguez, Idelice Pérez Sierra, en representación de la Dirección General, y José Ogando, por Unaprep.

El informe incluye una propuesta de reglamento para la carrera penitenciaria, una actualización para 2026 del Manual de Gestión Penitenciaria de 2013 y la primera propuesta de reglamento general para aplicar las leyes vinculadas con asuntos penitenciarios. Los documentos apuntan al fortalecimiento institucional y a la continuidad de la reforma.

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Abinader entregó la guía internacional de construcción penitenciaria a Ernesto Mejía Mazara, viceministro del Ministerio de Vivienda y Edificaciones; a Omar Segura, en representación de las facultades de Ingeniería; y a Richardson Rodríguez. La guía, aprobada y presentada este año por la Cruz Roja Internacional, servirá de referencia para mejorar la infraestructura, reforzar la seguridad y apoyar programas de rehabilitación y reinserción social.

El Instituto recibió 6.300 textos sobre ciencias y técnicas penitenciarias procedentes de la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo Europeo y entidades especializadas en justicia penal. El conjunto reúne doctrina, normas y buenas prácticas destinadas a los programas académicos, la docencia y la formación del personal penitenciario.

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La Presidencia informó que las instalaciones de Higüey y Barahona ya están listas, dentro del plan para ampliar y transformar la infraestructura carcelaria en República Dominicana, según el reporte oficial difundido durante el encuentro nacional (Foto cortesía gobierno dominicano)

El presidente tomó juramento a nuevos integrantes del Consejo Asesor de la reforma penitenciaria, quienes asumieron el compromiso de promover la dignidad, los derechos, la rehabilitación y la reinserción social de las personas privadas de libertad. Antes de concluir la actividad, invitó a los asistentes a tomarse de las manos y rezar el Padre Nuestro por la salud de Santana.