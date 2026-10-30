Así fue el regreso de Aerosmith a los escenarios después de 3 años: Dave Grohl, Johnny Depp, Guns N’ Roses y más sorpresas

La banda de rock Aerosmith interpreta su tema "Dream On" sobre el escenario del Hollywood Bowl en Los Ángeles, California. La presentación forma parte de su regreso a los escenarios tras la pausa en sus presentaciones en vivo.

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Aerosmith volvió a los escenarios después de tres años de ausencia con un concierto repleto de invitados especiales, versiones de sus grandes éxitos y momentos emotivos. La legendaria banda de rock se presentó el jueves 29 de octubre en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, como parte del espectáculo “California, Dream On: Aerosmith & Friends”.

La actuación representó el primer concierto del grupo desde que Steven Tyler sufrió una grave lesión vocal durante una presentación en septiembre de 2023. El incidente obligó a la banda a suspender su gira de despedida Peace Out que apenas había comenzado.

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Dave Grohl asumió la batería durante casi todo el repertorio de Aerosmith en el Hollywood Bowl.(Composición fotográfica: captura de video)

Aunque los integrantes de la agrupación planearon reanudar los conciertos pendientes en 2024, finalmente cancelaron el recorrido unas semanas antes de su inicio debido a la lenta recuperación del cantante. En agosto de ese año, Aerosmith anunció su retiro de las giras; sin embargo, el concierto en Los Ángeles demostró que la banda todavía tenía una oportunidad de reencontrarse con el público en directo.

Dave Grohl en la batería y Johnny Depp como invitado sorpresa

Hubo varios momentos especiales en el show del jueves, como la participación de Dave Grohl en la batería durante cinco de las seis canciones que Aerosmith interpretó en su presentación. El músico acompañó a Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton y Brad Whitford en temas como “Toys in the Attic”, “Back in the Saddle”, “Sweet Emotion” y “Dream On”.

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Aerosmith se presentó en el Hollywood Bowl de Los Ángeles como parte del espectáculo "California, Dream On: Aerosmith & Friends". Durante la interpretación del tema "Train Kept A-Rollin'", Johnny Depp subió al escenario para acompañar a la banda con la guitarra.

La sorpresa llegó durante “Train Kept A-Rollin’”, cuando Johnny Depp apareció en el escenario para tocar la guitarra junto a Joe Perry. El guitarrista presentó al actor como un buen amigo y un gran músico, antes de anunciar su nombre ante el público.

Tras completar el tema musical, el actor se despidió del escenario entre los aplausos de los asistentes.

El cierre también tuvo un significado especial para la historia del grupo. Joey Kramer, baterista original de Aerosmith, regresó para interpretar “Walk This Way”, después de más de seis años alejado de los recitales con sus compañeros. John Douglas, quien había ocupado el puesto de baterista en las giras más recientes, también participó en la canción.

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La presentación de Aerosmith incluyó seis de sus canciones más emblemáticas, entre ellas "Dream On", "Sweet Emotion" y "Walk This Way".(X/Aerosmith)

Antes del último tema, Steven Tyler recordó las más de cinco décadas de trayectoria de la banda y expresó su orgullo por la historia que comparten sus integrantes. “Antes de despedirnos, solo quiero decir ¡qué increíble viaje ha sido este con mis hermanos Joe, Tom, Brad y Joey: 55 años! Y somos la misma banda que comenzó hace 55 años y medio”, declaró, según Loudwire.

Liv Tyler y Alicia Silverstone presentaron a la banda

Los reencuentros nostálgicos también tuvieron su lugar en el concierto, con la aparición de Liv Tyler, hija del vocalista, y la actriz Alicia Silverstone. Ambas protagonizaron el emblemático videoclip de “Crazy”, estrenado en 1994, y 32 años después volvieron a reunirse para presentar a Aerosmith ante el público.

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“¿Estamos soñando? ¿Esto es real?”, preguntó Liv Tyler al público. “Muchas gracias a todos los que están aquí esta noche por venir a celebrar esta música, a esta banda y a todos estos músicos”.

Liv Tyler y Alicia Silverstone revivieron la nostalgia de los años 90, 32 años después del videoclip de "Crazy".(Composición fotográfica: captura de video)

La actriz también recordó su participación en el video musical junto a Silverstone, quien bromeó sobre lo jóvenes que eran cuando lo grabaron.

La noche sumó actuaciones de otras figuras del rock. Guns N’ Roses interpretó tres canciones de Aerosmith: “Nobody’s Fault”, “Last Child” y “Seasons of Wither”. Después cerró su participación con dos clásicos propios: “Welcome to the Jungle” y “Paradise City”.

The Black Crowes también rindió homenaje a la banda con cinco temas, mientras que Heart, Billy Idol, Sammy Hagar, Eric Church, Warren Haynes y Sully Erna formaron parte de la extensa celebración musical.

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El espectáculo, que duró casi cuatro horas y terminó con un despliegue de fuegos artificiales, tendrá una segunda presentación el domingo 1 de noviembre en el Hollywood Bowl.

Setlist completo de “California, Dream On: Aerosmith & Friends”

Sully Erna (Godsmack)

“Make It”

“Lightning Strikes”

Warren Haynes

“Lord of the Thighs”

“Walkin’ the Dog”

Billy Idol y Steve Stevens

- “Livin’ on the Edge”

Sammy Hagar

“Draw the Line”

“Helter Skelter”

Heart (Ann y Nancy Wilson)

“Never Loved a Man”

“Janie’s Got a Gun”

Eric Church

“Rag Doll”

“I Don’t Want to Miss a Thing”

The Black Crowes

“Let the Music Do the Talking”

“Write Me a Letter”

“Combination”

“No More No More”

“Chip Away the Stone”

Guns N’ Roses

“Nobody’s Fault”

“Last Child”

“Seasons of Wither”

“Welcome to the Jungle”

“Paradise City”

Aerosmith

“Toys in the Attic” (con Dave Grohl en la batería)

“Back in the Saddle” (con Dave Grohl en la batería)

“Sweet Emotion” (con Dave Grohl en la batería)

“Dream On” (con Dave Grohl en la batería)

“Train Kept A-Rollin’” (con Dave Grohl en la batería y Johnny Depp en la guitarra)

“Walk This Way” (con Joey Kramer y John Douglas en la batería)