Mundo

El presidente de Emiratos Árabes Unidos homenajeó al piloto de Flydubai y le otorgó la Orden de Zayed II de Primera Clase

El jefe de Estado Mohamed Bin Zayed Al Nahyan distinguió al profesional Smit Machchhar y a sus compañeros “en reconocimiento a sus valerosos esfuerzos para garantizar la seguridad de los pasajeros”

El jeque Mohamed bin Zayed Al-Nahyan, abrazando al piloto de Flydubai, Smit Machchhar, durante una recepción en su honor y el de los demás miembros de la tripulación del vuelo 1073 en Abu Dabi el 27 de octubre de 2026 (AFP)
El jeque Mohamed bin Zayed Al-Nahyan, abrazando al piloto de Flydubai, Smit Machchhar, durante una recepción en su honor y el de los demás miembros de la tripulación del vuelo 1073 en Abu Dabi el 27 de octubre de 2026 (AFP)
Guardar

El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, condecoró al piloto de flydubai Smit Machchhar y al resto de la tripulación del vuelo entre Dubái y Tel Aviv que frustró un ataque terorista a bordo hace un mes.

Los tripulantes recibieron la Orden de Zayed II de Primera Clase, “en reconocimiento a sus valerosos esfuerzos para garantizar la seguridad de los pasajeros”, según informó la oficina del mandatario emiratí. El presidente elogió “el coraje y la profesionalidad de la tripulación para garantizar la seguridad de los pasajeros y asegurar la aeronave” y sostuvo que proteger a las personas constituye una prioridad absoluta para los Emiratos Árabes Unidos.

PUBLICIDAD

Machchhar relató que su copiloto lo golpeó en la nuca con un hacha de emergencia durante el incidente. El piloto intentó protegerse de los golpes y abrir la puerta de la cabina para permitir el ingreso de otras personas, que lograron detener el ataque.

Durante la ceremonia con Mohamed bin Zayed, las cicatrices en la parte posterior de la cabeza de Machchhar quedaron a la vista.

El Viceprimer Ministro y Ministro de Defensa de los EAU, el Jeque Hamdan bin Mohamed Al-Maktoum, entregando la Orden de Zayed II, de Primera Clase, al piloto de Flydubai, Smit Machchhar, durante el homenaje que él y otros miembros de la tripulación del vuelo 1073 recibieron en Abu Dabi el 27 de octubre de 2026 (AFP)
El Viceprimer Ministro y Ministro de Defensa de los EAU, el Jeque Hamdan bin Mohamed Al-Maktoum, entregando la Orden de Zayed II, de Primera Clase, al piloto de Flydubai, Smit Machchhar, durante el homenaje que él y otros miembros de la tripulación del vuelo 1073 recibieron en Abu Dabi el 27 de octubre de 2026 (AFP)

Por su parte, el asesor diplomático del presidente de Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash, afirmó, a principios de octubre, que el ataque contra el vuelo FZ1073 de Flydubai demostró que la lucha regional contra el extremismo continúa. “El último atentado terrorista es una nueva advertencia de que la confrontación no ha terminado”, escribió Gargash en su cuenta oficial de X.

PUBLICIDAD

El asesor presidencial sostuvo que “la lucha de la región contra el extremismo persiste” y advirtió que justificar el terrorismo mediante discursos de odio forma parte de la amenaza. Gargash también defendió la política de “tolerancia cero hacia el extremismo” de los Emiratos Árabes Unidos y señaló que la seguridad requiere combatir el odio y eliminar sus fuentes.

Un día después, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó una revisión integral de los controles de seguridad aplicados a la aviación civil extranjera con destino al país, tras informaciones periodísticas sobre presuntas deficiencias en la supervisión de pilotos y tripulaciones.

La oficina del jefe de Gobierno informó que Netanyahu pidió al jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Shmuel Ben Ezra, designar a un examinador que evalúe todos los aspectos de seguridad vinculados con esos vuelos.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu (Europea)
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu (Europea)

La medida llegó después de una serie de publicaciones de medios israelíes. La Radio del Ejército informó que el Ministerio de Transportes recibió advertencias de distintos organismos sobre fallas en la vigilancia de pilotos extranjeros, la última de ellas en 2025.

El mismo informe señaló que el director de Seguridad del Ministerio de Transportes, Avri Cohen, mantiene un segundo empleo como responsable de seguridad de aerolíneas israelíes en un aeropuerto fuera de Israel. El Canal 12 difundió además el testimonio de una ex trabajadora aeroportuaria, quien aseguró que atendió a pilotos y miembros de tripulaciones con pasaportes de países considerados hostiles por Israel, entre ellos Líbano y Siria.

Ese relato constituye un testimonio individual y no cuenta con confirmación oficial. Tampoco hay información pública sobre una respuesta del Ministerio de Transportes a las denuncias.

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaFlydubaiEmiratos Árabes UnidosMohamed Bin Zayed Al NahyanDubáiTel Aviv

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Eduardo Bolsonaro publicó una foto con Flávio tras reencontrarse en EEUU y afirmó: “Incluso desde fuera, no abandonaremos Brasil”

“Ayer fue un día largo, quizás el más largo de mi vida. Pero lo logramos”, afirmó el exdiputado federal brasileño por medio de una publicación en redes sociales

Eduardo Bolsonaro publicó una foto con Flávio tras reencontrarse en EEUU y afirmó: “Incluso desde fuera, no abandonaremos Brasil”

El presidente Isaac Herzog pidió a los partidos agotar las negociaciones para evitar una nueva elección en Israel

Tras unos resultados sin mayoría, el jefe de Estado convocará a los dirigentes partidarios después de la oficialización prevista para el viernes y encargará a uno de ellos la formación del Ejecutivo

El presidente Isaac Herzog pidió a los partidos agotar las negociaciones para evitar una nueva elección en Israel

El Reino Unido elevó el impuesto a los bancos para financiar ayudas energéticas a 20 millones de hogares

La modificación regirá durante 15 meses desde enero de 2027, elevará la presión fiscal total al 31 % y aportará £1.500 millones adicionales a las arcas públicas, según el cálculo oficial presentado ante el Parlamento

El Reino Unido elevó el impuesto a los bancos para financiar ayudas energéticas a 20 millones de hogares

Zelensky dijo que espera un diálogo con Rusia antes del 10 de noviembre: “Debemos poner fin a esta guerra”

El mandatario afirmó en La Haya que los equipos negociadores prepararon los contactos en Abu Dabi, aunque la sede podría modificarse por la situación en Oriente Próximo sin modificar los plazos anunciados

Zelensky dijo que espera un diálogo con Rusia antes del 10 de noviembre: “Debemos poner fin a esta guerra”

Crecen las críticas por un proyecto de ley en el Parlamento de Canadá que permitiría solicitudes anticipadas de eutanasia

El Gobierno federal llevó la iniciativa ante la Cámara de los Comunes, con el objetivo de que personas con enfermedades neurodegenerativas puedan autorizar el procedimiento antes de perder la capacidad de dar su consentimiento

Crecen las críticas por un proyecto de ley en el Parlamento de Canadá que permitiría solicitudes anticipadas de eutanasia
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

En un documento para León XIV, movimientos populares y enviados del Vaticano convocaron a organizarse “contra la deshumanización”

En un documento para León XIV, movimientos populares y enviados del Vaticano convocaron a organizarse “contra la deshumanización”

Moby y Justice se suman a Snoop Dogg para liderar el Simifest 2026: así quedó el cartel completo, fecha, sede y precios de boletos

Argentina, el único país de la región que sufre por Brasil: los inversores dudan y hay más riesgo para bonos que vencen después de 2027

Por qué el consumo de carne vacuna está en el nivel más bajo de la historia: causas detrás de la caída

Según un estudio privado, la inteligencia artificial podría aportar USD 17.700 millones a la economía argentina hacia 2030

DEPORTES

Fue múltiple campeón con River Plate y afirmó que Boca Juniors ganará la Sudamericana: “Lo veo campeón, sin dudas”

Fue múltiple campeón con River Plate y afirmó que Boca Juniors ganará la Sudamericana: “Lo veo campeón, sin dudas”

9 frases de Palermo tras la histórica clasificación de Platense por Copa Argentina: el recuerdo de Maradona y un pedido por Boca

“Hablá si hay un tridente mejor que el tuyo”: el desafío viral de Carlos Tevez con Messi y Cristiano Ronaldo como protagonistas

Tierno gesto con un niño, sorpresa por una amonestación y destellos de su magia: el partido de Messi en el empate del Inter Miami

Solana Sierra y Jazmín Ortenzi avanzaron a cuartos en Curitiba y Nadia Podoroska debutó con un triunfo en Querétaro

ENTRETENIMIENTO

Wan Anan, la influencer china que sufrió múltiples fracturas tras caer desde el piso 35 regresa a internet: “Me siento renacida”

Wan Anan, la influencer china que sufrió múltiples fracturas tras caer desde el piso 35 regresa a internet: “Me siento renacida”

Barry Keoghan revela el tratamiento estético al que se sometió tras hablar de las críticas que recibe por su apariencia

Estas son las ocho películas de terror mejor valoradas de Netflix

Barbara Barrie, actriz nominada al Oscar por ‘Breaking Away’, opta por una muerte asistida tras ser diagnosticada con cáncer terminal

La hija de Michael Jackson acusa de “incompetencia” a John Branca y pide recortar su remuneración