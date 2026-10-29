El presidente de Emiratos Árabes Unidos homenajeó al piloto de Flydubai y le otorgó la Orden de Zayed II de Primera Clase

El jeque Mohamed bin Zayed Al-Nahyan, abrazando al piloto de Flydubai, Smit Machchhar, durante una recepción en su honor y el de los demás miembros de la tripulación del vuelo 1073 en Abu Dabi el 27 de octubre de 2026 (AFP)

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El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, condecoró al piloto de flydubai Smit Machchhar y al resto de la tripulación del vuelo entre Dubái y Tel Aviv que frustró un ataque terorista a bordo hace un mes.

Los tripulantes recibieron la Orden de Zayed II de Primera Clase, “en reconocimiento a sus valerosos esfuerzos para garantizar la seguridad de los pasajeros”, según informó la oficina del mandatario emiratí. El presidente elogió “el coraje y la profesionalidad de la tripulación para garantizar la seguridad de los pasajeros y asegurar la aeronave” y sostuvo que proteger a las personas constituye una prioridad absoluta para los Emiratos Árabes Unidos.

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Machchhar relató que su copiloto lo golpeó en la nuca con un hacha de emergencia durante el incidente. El piloto intentó protegerse de los golpes y abrir la puerta de la cabina para permitir el ingreso de otras personas, que lograron detener el ataque.

Durante la ceremonia con Mohamed bin Zayed, las cicatrices en la parte posterior de la cabeza de Machchhar quedaron a la vista.

El Viceprimer Ministro y Ministro de Defensa de los EAU, el Jeque Hamdan bin Mohamed Al-Maktoum, entregando la Orden de Zayed II, de Primera Clase, al piloto de Flydubai, Smit Machchhar, durante el homenaje que él y otros miembros de la tripulación del vuelo 1073 recibieron en Abu Dabi el 27 de octubre de 2026 (AFP)

Por su parte, el asesor diplomático del presidente de Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash, afirmó, a principios de octubre, que el ataque contra el vuelo FZ1073 de Flydubai demostró que la lucha regional contra el extremismo continúa. “El último atentado terrorista es una nueva advertencia de que la confrontación no ha terminado”, escribió Gargash en su cuenta oficial de X.

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El asesor presidencial sostuvo que “la lucha de la región contra el extremismo persiste” y advirtió que justificar el terrorismo mediante discursos de odio forma parte de la amenaza. Gargash también defendió la política de “tolerancia cero hacia el extremismo” de los Emiratos Árabes Unidos y señaló que la seguridad requiere combatir el odio y eliminar sus fuentes.

Un día después, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó una revisión integral de los controles de seguridad aplicados a la aviación civil extranjera con destino al país, tras informaciones periodísticas sobre presuntas deficiencias en la supervisión de pilotos y tripulaciones.

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La oficina del jefe de Gobierno informó que Netanyahu pidió al jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Shmuel Ben Ezra, designar a un examinador que evalúe todos los aspectos de seguridad vinculados con esos vuelos.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu (Europea)

La medida llegó después de una serie de publicaciones de medios israelíes. La Radio del Ejército informó que el Ministerio de Transportes recibió advertencias de distintos organismos sobre fallas en la vigilancia de pilotos extranjeros, la última de ellas en 2025.

El mismo informe señaló que el director de Seguridad del Ministerio de Transportes, Avri Cohen, mantiene un segundo empleo como responsable de seguridad de aerolíneas israelíes en un aeropuerto fuera de Israel. El Canal 12 difundió además el testimonio de una ex trabajadora aeroportuaria, quien aseguró que atendió a pilotos y miembros de tripulaciones con pasaportes de países considerados hostiles por Israel, entre ellos Líbano y Siria.

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Ese relato constituye un testimonio individual y no cuenta con confirmación oficial. Tampoco hay información pública sobre una respuesta del Ministerio de Transportes a las denuncias.