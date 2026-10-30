Céline Dion cierra su residencia en París con USD 125 millones y un cuerpo que reconstruyó desde cero

Céline Dion recaudó 125,5 millones de dólares con 16 conciertos durante la primera etapa de su residencia en París - REUTERS/Sarah Meyssonnier

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Céline Dion cerró la primera etapa de su residencia en París con 16 conciertos que generaron USD 125,5 millones en recaudación y 539.000 entradas vendidas, según informó Billboard, consolidando su regreso a los grandes escenarios tras más de seis años de ausencia forzada por enfermedad y pandemia.

La cantante canadiense de 58 años ofreció su último concierto de esta primera etapa el 17 de octubre en el Plenitude Arena de París, con un promedio de recaudación de USD 7,8 millones por noche. Ese número supera en más de diez veces el promedio diario de cualquiera de sus actuaciones anteriores en Las Vegas, donde Dion desarrolló dos residencias en The Colosseum del Caesars Palace entre 2003 y 2019 —ambas clasificadas como las de mayor recaudación en la historia del Boxscore de Billboard. Además, su público promedio de 33.700 personas por noche duplica la asistencia de la siguiente residencia más exitosa registrada en ese archivo.

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La convocatoria en el Plenitude Arena registró un promedio de 33.700 personas por función y duplicó las marcas de residencias anteriores - REUTERS/Sarah Meyssonnier

La serie de conciertos, que comenzó el 12 de septiembre, marcó su primera gran actuación desde mayo de 2020, cuando ofreció un concierto en Nueva Jersey antes de que la pandemia de COVID-19 interrumpiera su gira Courage. Los shows reprogramados nunca llegaron a realizarse: en diciembre de 2022, Dion anunció que había recibido el diagnóstico del síndrome de la persona rígida (SPS), un trastorno autoinmune y neurológico extremadamente raro que afecta a entre uno y dos de cada millón de personas.

El SPS la llevó a tomar altas dosis de Valium para poder actuar

El síndrome de la persona rígida produce espasmos musculares de tal intensidad que, según describió la propia cantante en distintas entrevistas, llegaron a fracturarle costillas y a generarle la sensación de que alguien la estrangulaba.

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En el documental I Am: Céline Dion, estrenado en 2024, el público pudo ver las consecuencias más crudas de la enfermedad: episodios en los que quedaba inmóvil, incapaz de moverse o comunicarse. Para continuar con su actividad artística, llegó a necesitar dosis crecientes del tranquilizante Valium, poniendo en riesgo su salud.

La cantante anunció en 2022 su diagnóstico del síndrome de la persona rígida, una condición que afecta a entre una y dos personas por millón - REUTERS/File Photo

Dion ya experimentaba síntomas desde hacía aproximadamente 17 años antes de recibir el diagnóstico formal. Durante ese tiempo, cancelaba actuaciones con justificaciones menores —una sinusitis, una tos— cuando la realidad era que la enfermedad avanzaba sin nombre conocido.

Pilates, ballet, inmunoterapia y una apuesta por recuperar el cuerpo

Tras el diagnóstico, la artista adoptó un régimen de rehabilitación intenso. En una entrevista con Harper’s Bazaar publicada en agosto de 2026, detalló que su tratamiento combina nueva medicación, fisioterapia, terapia vocal e inmunoterapia. En paralelo, se prepara físicamente para los conciertos con tres sesiones semanales de Pilates de 90 minutos y dos clases de ballet por semana con una compañía local.

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Los espasmos musculares derivados del trastorno fracturaron costillas de la intérprete y obligaron al uso de dosis elevadas de Valium - REUTERS/Sarah Meyssonnier

“La forma en que lo veo, tengo dos opciones: o entreno como una atleta y trabajo muy duro, o apago el interruptor y se acabó”, dijo Dion en una entrevista con Vogue Francia en 2024. Eligió la primera.

La cantante también canalizó parte de su esfuerzo hacia la investigación: en 2024, su fundación donó USD 2 millones para estudios sobre trastornos neurológicos autoinmunes, dado que no existen tratamientos aprobados por la FDA para el SPS.

“Prometí volver”: las palabras de Dion en el primer show

El regreso tuvo un momento de quiebre emotivo durante el primer concierto del 12 de septiembre, cuando Dion se detuvo a los pocos segundos de comenzar su primera canción, visiblemente afectada. Luego de interpretar dos temas, tomó el micrófono y se dirigió al público en francés e inglés.

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Dion sufrió manifestaciones físicas atribuibles a la patología durante 17 años antes de recibir un diagnóstico médico formal - REUTERS/Sarah Meyssonnier

“Hice una promesa. Prometí volver, volver a los escenarios. Así que aquí estoy, cantando para ustedes y cantando para mí, ¡cantando a la vida!”, declaró ante miles de espectadores llegados desde distintas partes del mundo. Tras su último concierto de esta etapa, volvió a las redes sociales: “Gracias, París, por darme la bienvenida de nuevo. Guardaré estos momentos en mi corazón durante mucho tiempo”, escribió en Instagram.

Dion regresará a la capital francesa en mayo de 2027 para una segunda etapa, con 10 funciones programadas entre el 8 y el 29 de ese mes.