El líder opositor israelí celebró el resultado electoral y pidió paciencia para armar la nueva coalición de gobierno

El líder de la oposición israelí Yair Lapid (EFE/EPA/ATEF SAFADI)

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El líder de la oposición israelí Yair Lapid declaró este viernes que el bloque anti-Netanyahu obtuvo una victoria por puntos en los comicios del martes, aunque reconoció que no se logró el “nocaut” esperado.

En un mensaje publicado en X, Lapid pidió al público paciencia mientras las fuerzas opositoras trabajan en la construcción de una coalición de gobierno.

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“El martes a las 22:00, todos miramos la pantalla y esperamos un número. 61. No apareció. Ni para nosotros, y mucho menos para él”, escribió Lapid, en alusión a la cantidad de escaños necesarios para obtener una mayoría clara en el Parlamento (Knesset) de 120 bancas.

El bloque anti-Netanyahu obtuvo en conjunto 67 escaños, lo que representaría una mayoría holgada de no ser por el rechazo de tres de los cuatro partidos de liderazgo judío —Yashar, B’Yachad e Israel Beitenu— a integrar una coalición junto a la Lista Árabe Unida y Ra’am. Los partidos de conducción judía dentro de la oposición sumaron 48 escaños, mientras que las dos fuerzas de liderazgo árabe conquistaron 19, un récord histórico que casi duplica sus 10 bancas en el Knesset saliente.

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El bloque de Netanyahu, en tanto, obtuvo 53 escaños, y su partido Likud se posicionó como la fuerza más votada con 27 bancas. Aún así, el primer ministro tampoco cuenta con un camino claro hacia los 61 escaños necesarios para gobernar.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (Europa Press)

“Netanyahu recibió 53 escaños. Un derrumbe. Y dentro de ese número bajo, 13 de esas bancas pertenecen a partidos que se consideran no sionistas”, escribió Lapid, en referencia a Torah Unida del Judaísmo y Shas, que obtuvieron siete y seis escaños respectivamente. “Le quedan 40. Eso es lo que tiene. Sin importar lo que haga, no tiene ninguna manera de formar un gobierno.”

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Las fuerzas del bloque pro-Netanyahu, que integran el gobierno saliente, contaban con 68 escaños en el Knesset anterior, por lo que los resultados marcan una caída significativa.

“Así que ganamos”, concluyó Lapid. “No fue un nocaut; fue una victoria por puntos. Pero los puntos también cuentan. Una victoria es una victoria”.

El líder opositor saliente señaló que su bloque, encabezado por el presidente de Yashar, Gadi Eisenkot, hará todo lo posible para formar un gobierno, aunque advirtió que será “difícil” y que el éxito no está garantizado.

“Necesito pedirles algo difícil de pedirle a un israelí: paciencia”, escribió. Formar un gobierno, explicó, es “el proceso exactamente opuesto” al de la campaña electoral: “Ocurre en habitaciones pequeñas, lentamente, lejos de las cámaras”.

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“Sé que los seres humanos detestan la incertidumbre, pero piensen cuánto odiarían enterarse dentro de un mes de que, por culpa de un titular o una filtración, no trabajamos de manera inteligente, silenciosa y precisa”.