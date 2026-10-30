Israel suma a Turquía a los países bajo sospecha de injerencia electoral y el Mossad podría sumarse a la investigación

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, durante una comparecencia ante la prensa en la capital del país, Ankara (archivo /Turkish Presidency/Dpa)

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El Mossad podría sumarse a la investigación sobre la presunta interferencia extranjera en las elecciones legislativas israelíes del 27 de octubre, en una pesquisa que ya apunta a Qatar y Turquía como posibles fuentes de financiamiento ilegal para incrementar la participación electoral en comunidades árabes.

Según informó el canal israelí Channel 14, se realizaron contactos preliminares con la agencia de inteligencia exterior para evaluar su incorporación al proceso investigativo.

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Aunque aún no se tomó una decisión definitiva, fuentes al tanto de las conversaciones señalaron que la participación del Mossad podría resultar indispensable, dada la naturaleza transnacional de las transferencias de fondos sospechosas.

Trabajadores preparan un colegio electoral con motivo de las elecciones nacionales en Israel. 27 de octubre de 2026 (REUTERS/Ammar Awad)

La Shin Bet lidera la pesquisa por orden del presidente del Comité Electoral

La investigación fue impulsada por una directiva extraordinaria emitida el miércoles por Noam Sohlberg, presidente de la Comisión Central de Elecciones, quien instruyó al director de la Agencia de Seguridad de Israel (Shin Bet), David Zini, a examinar las denuncias. En una carta titulada “Instrucciones para investigar sospechas de financiamiento extranjero y presunto soborno electoral por parte de actores foráneos”, Sohlberg afirmó haber tomado conocimiento de indicios graves.

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“Se han puesto ante mí serias sospechas de influencia indebida sobre las elecciones mediante financiamiento extranjero de actores externos que operan contra los intereses israelíes”, escribió el magistrado.

Un empleado de la Comisión Central Electoral de Israel permanece junto a una pantalla grande que muestra resultados en tiempo real (EFE/EPA/ABIR SULTAN)

Al mismo tiempo, reconoció que las acusaciones aún no habían sido verificadas: “No puedo dar fe del contenido de estas sospechas”. Aun así, subrayó que su posible vínculo con actores foráneos hacía imprescindible una investigación exhaustiva para proteger el proceso democrático.

De acuerdo con Channel 12, Zini había presentado previamente ante Sohlberg inteligencia clasificada descrita como de excepcional gravedad, lo que motivó la intervención del magistrado. La Shin Bet confirmó que la información surgió de sus propias operaciones de recolección de inteligencia orientadas a detectar influencia extranjera, sin ningún origen político.

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Fondos habrían llegado a través de canales vinculados al financiamiento del terrorismo

Las investigaciones apuntan a montos significativos transferidos desde el exterior hacia organizaciones o individuos que habrían actuado para aumentar la participación de los votantes árabes mediante métodos presuntamente ilegales.

Según Channel 12, la Shin Bet sospecha que dinero qatarí fue canalizado parcialmente a través de circuitos utilizados previamente para mover fondos terroristas.

Hasta ahora, ninguno de los dos países fue nombrado en la carta oficial de Sohlberg, y los investigadores no establecieron públicamente que sus gobiernos hayan financiado actividades electorales ilegales. Qatar rechazó categóricamente las acusaciones: el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores qatarí, Majed Al-Ansari, las calificó de “ridículas y peligrosas” y afirmó que ciertos dirigentes políticos israelíes utilizan a Doha como chivo expiatorio para encubrir sus propias fallas internas.

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