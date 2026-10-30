Las alertas de un tanque de pensamiento sobre el presupuesto 2027 de Guatemala y los riesgos de corrupción y deuda insostenible

El Icefi planteó al Congreso diez recomendaciones técnicas para modificar el proyecto del Presupuesto 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) planteó al Congreso de Guatemala diez recomendaciones para modificar el proyecto de Presupuesto 2027, identificado como iniciativa 6841.

Entre sus advertencias, pidió no aprobar otro aporte extraordinario para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede), exigir sustento técnico para obras y revisar el uso de deuda para financiar gasto corriente.

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La organización presentó sus observaciones ante la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, durante el análisis del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027.

Expertos del Icefi acudieron a la Comisión de Finanzas del Congreso de la República. (Congreso de Guatemala)

No sumar otro aporte extraordinario a los Codede

El Icefi recomendó que el Congreso no apruebe un nuevo aporte para los Codede, cuya ejecución presupuestaria alcanzaba solo el 30,9% al 26 de octubre de 2026.

Según el instituto, la asignación total de estas entidades para 2027 podría superar los Q13.000 millones, unos USD 1.701,2 millones.

Un aporte adicional de entre Q5.000 millones y Q7.000 millones, equivalentes a entre USD 654,3 millones y USD 916,1 millones, elevaría el presupuesto a niveles de entre Q17.000 millones y Q20.000 millones, unos USD 2.224,7 millones y USD 2.617,3 millones.

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El instituto fiscal rechazó un nuevo aporte extraordinario para los Consejos Departamentales de Desarrollo por su baja ejecución presupuestaria. (Gobierno de Guatemala)

El Icefi sostuvo que la capacidad anual de ejecución de los Codede no superaría los Q8.000 millones, cerca de USD 1.046,9 millones. También alertó sobre riesgos de corrupción, uso político de recursos en el año electoral de 2027 y captura por estructuras del crimen organizado.

Deuda, ONG y proyectos sin estudios técnicos

El centro de estudios pidió revisar el aumento de la deuda pública bonificada y solicitar al Ejecutivo una justificación detallada de su destino, así como estudios sobre sus efectos fiscales y monetarios.

El proyecto prevé financiar con deuda Q22.915 millones, unos USD 2.998,8 millones, de gasto corriente. Esa cifra representa el 53,6% del endeudamiento bonificado solicitado para 2027. El Icefi indicó que ese mecanismo contraviene la prohibición prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto.

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Además, recomendó examinar la legitimidad y pertinencia de las 117 organizaciones no gubernamentales que recibirían aportes directos por Q2.437,4 millones, equivalentes a USD 319 millones, previstos en el artículo 38 de la iniciativa.

La propuesta presupuestaria contempla financiar más de 22.900 millones de quetzales de gasto corriente mediante endeudamiento público bonificado. (REUTERS/Dado Ruvic)

El instituto también pidió excluir asignaciones para obras sin código en el Sistema Nacional de Inversión Pública o sin estudios que respalden los fondos solicitados para preinversión y ejecución.

Infraestructura bajo revisión por más de USD 1.500 millones

El Icefi solicitó al Ejecutivo un informe sobre las medidas previstas para mejorar la capacidad de ejecución de inversión en infraestructura. También requirió detalles técnicos, cronogramas y capacidad operativa para cinco rubros.

La lista incluye Q4.800 millones para ampliar Puerto Quetzal, unos USD 628,2 millones; Q800 millones para modernizar el sistema metropolitano de transporte, puertos, aeropuertos y ferrovías, USD 104,7 millones; y Q3.517,6 millones para proyectos viales prioritarios, USD 460,3 millones.

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También pidió justificaciones para Q2.550 millones de la Agencia Nacional de Infraestructura, USD 333,7 millones, y Q350 millones para movilidad eléctrica y renovación del transporte de personas, USD 45,8 millones.

El análisis requirió informes técnicos y operativos para proyectos de infraestructura en Puerto Quetzal y la red vial. (Ministerio de Comunicaciones)

Programas sociales y niñez, otro foco de las recomendaciones

El instituto pidió informes sobre beneficiarios, transparencia y riesgos de politización en programas sociales. Entre ellos figuran Q3.015,4 millones para Mano a mano, USD 394,6 millones; Q1.000 millones para primera vivienda, USD 130,9 millones; y Q1.200 millones para agua y saneamiento, USD 157 millones.

La revisión también abarca Q250 millones para innovación tecnológica, USD 32,7 millones; Q150 millones para compra de tierras, USD 19,6 millones; y Q400 millones para el Fondo de Garantía para el Desarrollo, USD 52,3 millones.

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El Icefi solicitó restituir las partidas presupuestarias destinadas a vacunación, nutrición y educación inicial para la niñez.

El Icefi solicitó elevar la Inversión Pública en Niñez y Adolescencia. Pidió revertir recortes en educación básica, diversificada e inicial, así como en tecnología educativa. También propuso restituir fondos para monitoreo de crecimiento infantil, micronutrientes, vacunación y raciones alimentarias.

El Tribunal Supremo Electoral deberá detallar el uso de fondos

La novena recomendación reclama al Tribunal Supremo Electoral (TSE) un desglose de los aportes especiales destinados a los comicios de 2027: Q500 millones vigentes en 2026, USD 65,4 millones, y Q2.000 millones previstos para 2027, USD 261,7 millones.

Por último, el Icefi pidió corregir la proyección de ingresos tributarios y ajustar los cálculos de “Otros impuestos directos” y “Otros impuestos indirectos” a la recaudación observada.

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