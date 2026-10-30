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El Burj Khalifa podría perder su récord ante una torre saudita de más de un kilómetro

La Jeddah Tower superó los 466 metros y sus desarrolladores prevén terminarla a fines de 2028. Rise Tower, el proyecto de 2 kilómetros para Riad, aún no tiene fecha confirmada de construcción

El Burj Khalifa conserva el récord mundial desde 2010, con 828 metros de altura (REUTERS/Abdelhadi Ramahi/File Photo)
El Burj Khalifa conserva el récord mundial desde 2010, con 828 metros de altura (REUTERS/Abdelhadi Ramahi/File Photo)
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El Burj Khalifa podría perder el récord de edificio más alto del mundo a fines de 2028, si la Jeddah Tower cumple el cronograma de construcción anunciado por su desarrolladora en Arabia Saudita. El proyecto, que superará un kilómetro de altura, avanza en la ciudad costera de Yeda y apunta a exceder los 828 metros del rascacielos de Dubái, que conserva la marca desde 2010.

La previsión surge del último cronograma difundido por la Jeddah Economic Company (JEC), la firma a cargo de la obra. La fecha proyectada representa una nueva etapa para una iniciativa que atravesó más de una década de interrupciones y reanudaciones, dentro de los planes de desarrollo urbano e infraestructura que impulsa el reino saudita.

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La Jeddah Tower apunta a terminarse a fines de 2028

La torre alcanzó en septiembre el piso 116 y una altura aproximada de 466 metros, según Fabien Toscano, director ejecutivo de la Jeddah Economic Company. Restan 41 de los 157 niveles proyectados. El ejecutivo afirmó que la compañía prevé concluir la construcción hacia fines de 2028, según informó Business Insight.

La altura definitiva no fue informada por la desarrolladora. Toscano se limitó a señalar que superará un kilómetro, una medida suficiente para desplazar al Burj Khalifa del primer puesto mundial. Algunos medios especializados situaron la altura arquitectónica cerca de los 1.008 metros, aunque JEC todavía no confirmó esa cifra. Por ese motivo, las versiones que atribuían a la estructura principal una altura de 1,5 kilómetros carecen de respaldo oficial.

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La obra retomó actividad en enero de 2025, cuando tenía 63 plantas terminadas. Desde entonces, el ritmo se aceleró. El núcleo central requiere cerca de cinco días por piso, mientras que las alas laterales demandan más tiempo. Más de 6.000 trabajadores participan cada día en el proyecto, según declaraciones de Toscano recogidas por Middle East Business Intelligence (MEED).

La Jeddah Tower avanza en la ciudad saudita de Yeda con el objetivo de superar al Burj Khalifa (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)
La Jeddah Tower avanza en la ciudad saudita de Yeda con el objetivo de superar al Burj Khalifa (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

El rascacielos será el eje de una ciudad en desarrollo sobre el mar Rojo

La Jeddah Tower integra Jeddah Economic City, un desarrollo urbano ubicado en la costa saudita del mar Rojo. La primera etapa del plan abarca 1,7 millones de metros cuadrados y ya cuenta con infraestructura terminada y parcelas con servicios. JEC anticipó que iniciará negociaciones formales con desarrolladores externos para avanzar con esa fase.

El edificio combinará residencias, oficinas, espacios comerciales, un hotel Four Seasons y un mirador. La venta de departamentos está prevista para 2027. Además, la torre contará con sistemas internos de transporte para conectar los distintos niveles y usos del edificio.

El proyecto reactivó una obra que había permanecido detenida durante años por cambios contractuales y financieros. Su avance coincide con las inversiones inmobiliarias y de infraestructura que promueve Arabia Saudita como parte de su estrategia de diversificación económica. La meta de fines de 2028 posterga algunos meses la referencia de agosto de ese año que se había difundido previamente, en un escenario de mayores costos para los contratistas de la región.

La futura construcción saudita ya alcanzó más de la mitad de la altura del Burj Khalifa (REUTERS/Amr Alfiky/File Photo)
La futura construcción saudita ya alcanzó más de la mitad de la altura del Burj Khalifa (REUTERS/Amr Alfiky/File Photo)

Rise Tower sigue en etapa de propuesta y no tiene una fecha de inicio confirmada

El escenario de la Jeddah Tower difiere del de Rise Tower, un proyecto previsto para el norte de Riad. La iniciativa contempla una estructura de hasta 2.000 metros y 678 pisos. Si se concretara con esas dimensiones, superaría ampliamente al Burj Khalifa y a la torre de Yeda. Sin embargo, permanece en fase de diseño y no tiene un calendario oficial de inicio, apertura o finalización.

El proyecto está vinculado al Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita y fue presentado como pieza central del desarrollo North Pole, de 306 kilómetros cuadrados. Las propuestas conocidas incluyen hoteles, restaurantes, oficinas, residencias y miradores. No obstante, el fondo no anunció las especificaciones definitivas, los contratos de construcción ni el comienzo formal de los trabajos.

La ausencia de un cronograma confirmado convierte a la Jeddah Tower en la candidata más avanzada para reemplazar al rascacielos de Dubái en la cima del ranking mundial. La obra saudita ya superó la mitad de la altura del Burj Khalifa y cuenta con una fecha objetivo comunicada por su desarrolladora. Rise Tower, en cambio, continúa como una propuesta de mayor escala, aunque sin definiciones técnicas y financieras que permitan establecer cuándo podría competir por el récord.

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