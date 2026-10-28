República Dominicana

Salud Pública pidió evitar el contacto con aguas acumuladas ante el riesgo de leptospirosis y dengue en República Dominicana

El ministro Víctor Atallah solicitó a los ciudadanos no atravesar áreas anegadas y anticipó operativos contra enfermedades transmitidas por contaminación y mosquitos

El ministro de Salud Pública Víctor Atallah exhortó a la población a extremar las medidas preventivas ante el riesgo de contraer leptospirosis y dengue por lluvias. (Cortesía: RNN)
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El ministro de Salud Pública de República Dominicana, Víctor Atallah, exhortó este martes a la población a extremar las medidas de prevención ante las lluvias que afectan distintas zonas del país y advirtió sobre los riesgos asociados a la leptospirosis, el dengue y otras enfermedades vinculadas con el contacto con agua contaminada.

El funcionario pidió a las personas no caminar entre escombros ni atravesar áreas anegadas, debido a la exposición a agentes que pueden provocar infecciones. También recomendó evitar la ingesta de agua acumulada por las lluvias, que puede contener residuos y microorganismos dañinos para la salud.

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“Es importante no caminar en los escombros, para evitar la leptospirosis”, sostuvo Atallah ante los medios. El funcionario añadió que el agua de inundación puede transportar materiales contaminantes que elevan el riesgo de enfermedades, incluidas afecciones renales agudas.

Las recomendaciones surgen mientras en redes sociales circulan videos de jóvenes que juegan en calles cubiertas por agua tras las inundaciones. Las imágenes proceden de Los Guaricanos, en Santo Domingo Norte, donde la acumulación de agua afectó la circulación en la calle Gregorio Urbano Gilbert, en la intersección con Moscoso Puello.

Imágenes difundidas en redes sociales evidenciaron la presencia de personas en calles inundadas del sector Los Guaricanos en Santo Domingo Norte. (Cortesía: Redes sociales)

La situación generó preocupación entre vecinos y conductores que utilizan esa vía. Las autoridades dominicanas recomendaron evitar el cruce de zonas inundadas cuando no se pueda determinar la profundidad del agua y desplazarse con precaución.

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Atallah indicó que, hasta el momento de sus declaraciones, no se habían detectado nuevos casos de leptospirosis relacionados con el actual episodio de lluvias. Recordó, no obstante, que hubo un incremento de la enfermedad hace cinco o seis meses, después de inundaciones masivas registradas en Puerto Plata.

Según explicó, aquel evento provocó un arrastre importante de materiales y residuos, lo que favoreció la exposición de la población a focos de contaminación. Tras ese episodio, aseguró, los casos volvieron a niveles controlados.

Ilustración de una calle con lluvia, transeúntes, agua acumulada en la superficie y el subsuelo, y zancudos concentrados en el aire.
Las autoridades sanitarias advirtieron que el agua estancada y los escombros aumentan la posibilidad de contraer infecciones y afecciones renales agudas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salud Pública afirmó que el país mantiene una incidencia de dengue por debajo del promedio de Caribe y Centroamérica. Según los datos oficiales, la región registra alrededor de 158 casos por cada 100,000 habitantes, mientras que República Dominicana tiene 14 casos por cada 100,000 habitantes.

Esa diferencia, de acuerdo con Atallah, coloca al país 94% por debajo del promedio regional. El funcionario reconoció que se registran algunos casos en La Altagracia y señaló que la institución sanitaria envió equipos a esa provincia para reforzar las acciones de control y prevención.

Prevén lluvias hasta el viernes, con una reducción gradual de la intensidad

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, informó que las precipitaciones continuarán durante varios días por el arrastre de humedad desde el sur hacia el litoral caribeño y otras zonas del país.

Ceballos explicó que la inestabilidad atmosférica también responde a la presencia de dos vaguadas que se integran a ese flujo de humedad. Bajo esas condiciones, las lluvias persistirán durante el miércoles y el jueves.

La directora de Indomet, Gloria Ceballos, explicó que dos vaguadas y el arrastre de humedad desde el sur mantendrán el mal tiempo sobre el territorio nacional. (Cortesía: Defensa Civil Dominicana)
La directora de Indomet, Gloria Ceballos, explicó que dos vaguadas y el arrastre de humedad desde el sur mantendrán el mal tiempo sobre el territorio nacional. (Cortesía: Defensa Civil Dominicana)

La directora de Indomet anticipó una disminución gradual de la intensidad de las precipitaciones a partir del jueves, aunque indicó que seguirán los episodios de lluvia. Para el viernes, el organismo espera acumulados menos significativos que los observados en los últimos días.

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