República Dominicana no participará en las operaciones militares contra las pandillas en Haití

Fuerzas de seguridad haitianas a bordo de un vehículo blindado custodian la zona cercana al Palacio Nacional el día en que finalizó el mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT), organismo creado para frenar un sangriento conflicto entre bandas y convocar elecciones largamente postergadas, sin que existiera un plan de sucesión, en Puerto Príncipe, Haití, el 7 de febrero de 2026. REUTERS/Johnson Sabin

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La República Dominicana no participará de forma directa en las operaciones militares contra las pandillas en Haití, aunque continuará con respaldo diplomático, humanitario y logístico a la fuerza multinacional desplegada en el país vecino, afirmó este lunes el canciller Víctor “Ito” Bisonó.

El funcionario sostuvo que la decisión responde a los principios de las misiones internacionales de paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): consentimiento de las partes, imparcialidad y límites en el uso de la fuerza. Según indicó, la participación de tropas dominicanas podría abrir cuestionamientos sobre la neutralidad de la intervención debido a la historia compartida entre ambos países.

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Bisonó advirtió que una implicación militar directa también podría poner en riesgo la legitimidad y credibilidad de la misión, además de exponer a Santo Domingo a un involucramiento mayor en el conflicto y a una posible escalada regional.

El apoyo dominicano incluye evacuaciones y traslado de suministros

La asistencia prevista incluye el tránsito y despliegue de contingentes internacionales que ingresan a Haití a través de territorio dominicano, ante las dificultades operativas de puertos y aeropuertos haitianos. También abarca autorizaciones para vuelos humanitarios, evacuaciones médicas de personal civil y militar, envío de sangre y otros suministros, además del transporte de equipos y cargas destinadas a la misión.

Militares de República Dominicana vigilan el paso fronterizo de Dajabón (República Dominicana), en una fotografía de archivo. EFE/Luis Tavárez

El canciller se refirió al Grupo de Supresión de Pandillas (GSF), una fuerza multinacional autorizada por las autoridades haitianas y respaldada por la ONU. La misión reúne componentes policiales, militares y civiles, con tareas de protección de infraestructuras críticas, combate de actividades ilícitas y contrabando, y facilitación de ayuda humanitaria en zonas afectadas por la violencia.

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De acuerdo con la Presidencia dominicana, el GSF cuenta con efectivos de Bangladesh, Chad, Jamaica, Guatemala, Mongolia, Sri Lanka y El Salvador. La fuerza tiene 2,181 integrantes desplegados en Haití y proyecta llegar a 5,500 en los próximos tres meses.

La posición dominicana se conoce mientras persiste la preocupación regional por el destino de cuatro salvadoreños vinculados a esa misión internacional. Los integrantes de la Fuerza de Tarea Libertad II desaparecieron el 18 de octubre luego de una emboscada en Santo, en la comuna de Croix-des-Bouquets, cerca de Puerto Príncipe.

Fotografía cedida este 26 de octubre por la presidencia de la República Dominicana en la que se captó al jefe de Estado dominicano, Luis Abinader (c-d), durante una reunión con ministros y altos mandos militares, en el Palacio Nacional de Santo Domingo (República Dominicana). EFE/Presidencia R. Dominicana SOLO USO EDITORIAL / (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos tras una emboscada

Los cuatro son aerotécnicos de las Fuerzas Armadas de El Salvador y, según el presidente Nayib Bukele, cumplían funciones de aviación, evacuación médica y asistencia, sin tareas de combate. El grupo regresaba a su campamento en un vehículo blindado tras realizar compras cuando hombres armados abrieron fuego contra la unidad, que luego se incendió.

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Los técnicos lograron salir del vehículo y huyeron a pie, pero desde entonces se perdió la comunicación con ellos. El Gobierno salvadoreño desplegó el 22 de octubre un contingente para reforzar las operaciones de búsqueda y Bukele exigió a las bandas que los entreguen con vida.

La situación permanece sin una resolución confirmada. El GSF recibió restos humanos sin identificar que podrían corresponder a los desaparecidos, aunque el mandatario salvadoreño descartó el 24 de octubre que los restos entregados por una organización no gubernamental fueran de sus compatriotas. No hubo identificación oficial ni confirmación pública del paradero de los cuatro aerotécnicos.

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Residentes encapuchados detienen a personas en un puesto de control para comprobar si portan armas tras varios días de violencia entre pandillas, en el barrio de Kenscoff, en Puerto Príncipe, Haití, el 29 de enero de 2025. REUTERS/Ralph Tedy Erol

En respuesta a la tensión, el presidente dominicano Luis Abinader anunció el envío de dos batallones, equipos pesados y artillería a la frontera con Haití, donde ya había 11,000 efectivos. La medida busca prevenir posibles repercusiones de una intensificación de las operaciones contra las pandillas haitianas.