La economía dominicana frena riesgos de inflación: suben la tasa de interés a 5.50% hasta septiembre

El BCRD ajusta su tasa de interés a 5,50% para proteger la meta de inflación (Foto archivo, cortesía)

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El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) elevó en septiembre su tasa de política monetaria de 5.25% a 5.50% anual, tras mantenerla sin cambios durante los primeros ocho meses de 2026.

La entidad atribuyó la decisión al aumento de los riesgos para la inflación, asociados al encarecimiento del petróleo, el conflicto en Medio Oriente y las condiciones financieras internacionales.

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El ajuste fue de 25 puntos básicos y tuvo carácter preventivo, de acuerdo con el Informe de Política Monetaria de septiembre de 2026. La autoridad monetaria señaló que la medida busca sostener las expectativas de inflación dentro del objetivo de 4,0% con un margen de un punto porcentual.

Las expectativas a 24 meses se ubicaron en 4,0% en septiembre, mientras que la proyección a 12 meses llegó a 4,7%, todavía dentro del rango meta. El documento indica que los mayores precios internacionales del petróleo, las interrupciones en el transporte de mercancías y los eventos climáticos adversos elevaron las presiones externas sobre los precios.

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La inflación anual bajó a 5,13% en agosto

La inflación interanual de la República Dominicana se moderó desde un máximo de 5.67% en junio hasta 5.13% en agosto, aunque permaneció por encima del límite superior del rango objetivo. La inflación subyacente, que excluye los componentes de mayor volatilidad de la canasta, se situó en 4.76%.

El Banco Central de la República Dominicana elevó su tasa de política monetaria al 5,50% anual para contener los riesgos externos sobre los precios internos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El BCRD explicó que la desaceleración de la inflación general respondió, en parte, a la reducción de la variación de los precios del transporte. Este grupo pasó de una tasa interanual de 2,16% en mayo a 0,26% en agosto, después de los ajustes aplicados por el Gobierno a los combustibles.

En contraste, el componente de alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación interanual de 5.90% en agosto. Los servicios mantuvieron una tasa de inflación de 5.47%, mientras que los bienes que integran la inflación subyacente aumentaron 4,06%.

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El informe agrega que las presiones inflacionarias internas se mantuvieron relativamente contenidas. La inflación de bienes y servicios no transables, vinculada en mayor medida a la demanda doméstica, cerró agosto en 4,61%.

La economía dominicana creció 3.8% en agosto y el banco proyecta una expansión de 4.5% en 2026

La actividad económica dominicana registró un crecimiento interanual de 3,8% en agosto y acumuló una expansión de 4.5% entre enero y agosto, según el Indicador Mensual de Actividad Económica. El desempeño estuvo impulsado por la construcción, la minería y los servicios.

Una infografía expone la moderación del crédito privado en República Dominicana al 7,5% interanual en agosto y el desempeño de los sectores productivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La construcción creció 7,0% en los primeros ocho meses del año; la minería avanzó 3,6%, y los servicios aumentaron 4,6%. Dentro de este último grupo, sobresalieron la intermediación financiera, con un alza de 7.8%, y hoteles, bares y restaurantes, con 5.4%.

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El mercado laboral también mostró una evolución favorable. La población ocupada alcanzó 5.3 millones de personas en el segundo trimestre, luego de la creación de 147,456 puestos de trabajo frente al mismo período de 2025. La tasa de desocupación abierta se ubicó en 5.3% entre abril y junio.

El sistema de pronósticos del BCRD prevé que la economía crezca en torno a 4,5% en 2026. Para 2027, estima una expansión de entre 4.5% y 5,0%, cerca del nivel potencial de crecimiento del país.

El crédito privado moderó su avance, aunque mantuvo tasas de dos dígitos en sectores productivos

El crédito privado en moneda nacional desaceleró su ritmo de expansión hasta 7,5% interanual en agosto. El organismo vinculó esa moderación con el efecto de comparación frente a las medidas expansivas aplicadas durante 2025.

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Pese a esa desaceleración, los préstamos destinados a sectores productivos conservaron tasas de crecimiento de dos dígitos. Hoteles y restaurantes crecieron 13,6%; manufactura, 13.4%, y construcción, 13.3%. Los créditos a los hogares avanzaron 6.7%.

Las tasas de interés de la banca múltiple presentaron una evolución dispar. La tasa activa promedio ponderada aumentó 28 puntos básicos desde mayo y llegó a 14,08% anual en agosto, mientras que la tasa pasiva se mantuvo en 7,37%.

La tasa interbancaria de uno a siete días se redujo 159 puntos básicos frente a mayo y se ubicó en 8,45% anual. El corredor de tasas quedó definido con una facilidad permanente de expansión de liquidez de 6,0% y una facilidad de depósitos remunerados de 4,75%.

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Varios obreros trabajan en una obra de edificación que ilustra el avance de los préstamos destinados al sector de la construcción en República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Remesas, turismo y exportaciones sostuvieron las cuentas externas

Las principales fuentes de divisas mantuvieron un desempeño positivo durante los primeros ocho meses de 2026. Las remesas familiares aumentaron 6,5% interanual y alcanzaron USD 8.432,7 millones entre enero y agosto.

El turismo generó USD 6.709,8 millones en ingresos entre enero y junio, un incremento interanual de 15,2%. La inversión extranjera directa ascendió a USD 3.275,1 millones en el primer semestre, con un alza de 7,6%.

Las exportaciones totales sumaron USD 11.671,2 millones entre enero y agosto, luego de un crecimiento de 13,2% interanual. Las ventas nacionales al exterior avanzaron 25,8%, con un aumento de 40,5% en las exportaciones de oro.

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Ese comportamiento permitió que la cuenta corriente registrara un superávit de USD 527,5 millones en el primer semestre, el nivel más alto desde 2004. Las reservas internacionales brutas llegaron a USD 15.412 millones en agosto, equivalentes a 10,6% del producto interno bruto y a 5,6 meses de importaciones.

El BCRD prevé que la inflación vuelva al rango meta a fines de 2026

Símbolos del mercado energético y de materias primas ilustran la previsión del Banco Central sobre el retorno de la inflación a su meta en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe proyecta que la inflación general continuará su moderación a medida que se disipen los efectos del choque energético internacional. Según el BCRD, el indicador retornaría al rango objetivo durante el último trimestre de 2026 y se acercaría al centro de la meta hacia 2027.

El escenario, sin embargo, depende de la evolución de los precios de las materias primas y de las tensiones geopolíticas. La autoridad monetaria calcula un precio promedio del petróleo WTI de USD 85,9 por barril en 2026 y de USD 79,0 para 2027, aunque advirtió que una prolongación de los conflictos podría elevar esos valores.

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