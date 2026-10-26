La historia de cómo Washington y Managua se quedaron sin embajadores desde los tiempos de la Guerra Fría

En una imagen compuesta, el expresidente estadounidense Donald Trump señala con un gesto amenazante al presidente nicaragüense Daniel Ortega, simbolizando la tensión diplomática entre ambos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las embajadas de Estados Unidos y Nicaragua atraviesan su menor nivel de representación desde los años 80, tras una cadena de rechazos, vetos y expulsiones diplomáticas que volvió a tensar el vínculo entre Washington y el régimen de Daniel Ortega. El último episodio fue la negativa de Managua a aceptar a la diplomática estadounidense Natasha Franceschi como embajadora.

La relación bilateral arrastra fricciones desde 1979, cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) tomó el poder después del derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle. Desde entonces, el saldo incluye tres embajadores vetados y dos expulsados, en una disputa que tuvo su expresión más dura durante la Guerra Fría y que hoy mantiene a ambos países sin embajadores en sus respectivas capitales.

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El veto a Nora Astorga, primer rechazo de Washington

El primer antecedente se remonta a abril de 1984. La Administración de Ronald Reagan rechazó a Nora Astorga, entonces de 37 años, como representante de Nicaragua en Washington.

Astorga era abogada y una figura de la insurrección sandinista. El 8 de marzo de 1978 había participado en una operación contra el general Reynaldo Pérez Vega, un militar cercano a Somoza Debayle. La guerrillera lo citó en su vivienda bajo una trampa amorosa y un comando sandinista lo asesinó allí.

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, delante de un cuadro del expresidente estadounidense Ronald reagan, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington DC, Estados Unidos. 2 de septiembre de 2025. REUTERS/Brian Snyder

Para Estados Unidos, ese antecedente impedía concederle el beneplácito diplomático. Los sandinistas sostenían que Pérez Vega colaboraba con la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Tras el rechazo, Managua designó a Astorga como representante ante las Naciones Unidas y luego como viceministra de Relaciones Exteriores.

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El veto abrió una etapa de confrontación que coincidió con la guerra entre el Ejército sandinista y la Contra, grupo armado apoyado por Washington. La extinta Unión Soviética respaldaba a las autoridades sandinistas, mientras Estados Unidos financiaba a sus adversarios.

La expulsión de Richard Melton y la crisis de 1988

El 11 de julio de 1988, las autoridades sandinistas expulsaron al embajador estadounidense Richard Melton y a otros siete integrantes de la delegación diplomática en Managua.

El régimen de Ortega acusó a Melton y a sus colaboradores de organizar y respaldar una protesta antisandinista que había ocurrido el día anterior en Nandaime, a 60 kilómetros al sureste de la capital. La movilización derivó en disturbios.

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La respuesta de Washington fue inmediata. Estados Unidos ordenó la salida del embajador nicaragüense Carlos Tunnermann y de otros siete diplomáticos. La expulsión recíproca dejó sin representación de alto nivel a ambas sedes diplomáticas y profundizó el enfrentamiento político entre los dos países.

Aquel episodio condensó las tensiones de una década marcada por el conflicto armado, la presión de Washington sobre Managua y el alineamiento del sandinismo con Moscú.

NI5003. MANAGUA (NICARAGUA), 11/07/2014.- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (d), recibe a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin (i), en el Aeropuerto internacional de Managua (Nicaragua) hoy, viernes 11 de julio de 2014. Putin, expresó hoy en Nicaragua que este país es un socio "muy importante" de Rusia en América Latina, destacó las relaciones diplomáticas entre ambos países y anunció que desarrollarán aún más los lazos bilaterales, especialmente en el sector económico. EFE/Cesar Pérez/Presidencia de Nicaragua/SOLO USO EDITORIAL

El rechazo a Hugo Rodríguez y el regreso de la disputa diplomática

Más de tres décadas después, la disputa volvió a trasladarse al terreno diplomático. En julio de 2022, el régimen de Ortega retiró el beneplácito que había concedido a Hugo Rodríguez, quien había sido propuesto por Washington como embajador en Managua.

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La decisión llegó después de que Rodríguez compareciera ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense. Durante esa audiencia, señaló que apoyaría el uso de instrumentos económicos y diplomáticos para impulsar “un cambio de dirección en Nicaragua”.

En la imagen un registro general de la embajada de Estados Unidos en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres/Argentina

También planteó que la eventual salida de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, conocido como DR-Cafta, debía evaluarse como una herramienta de presión. “Sacar a Nicaragua del DR-Cafta es una herramienta potencialmente muy poderosa”, afirmó entonces.

Managua interpretó esas expresiones como una señal de hostilidad y anuló la autorización concedida al diplomático antes de que asumiera su puesto.

El rechazo a Natasha Franceschi y la ausencia de embajadores

La negativa a aceptar a Natasha Franceschi consolidó la ausencia de embajadores. La diplomática había sido ratificada por el Senado de Estados Unidos el 30 de septiembre, pero Managua no aceptó sus credenciales.

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Natasha Franceschi se presentó ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para buscar su confirmación como embajadora de Estados Unidos en Nicaragua./ (Captura de pantalla)

El subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, reveló esa decisión el 2 de octubre durante una reunión extraordinaria de cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington. En ese encuentro, el organismo aprobó por unanimidad una resolución que pidió a Nicaragua elecciones, la liberación de presos políticos y el restablecimiento de la separación de poderes.

Washington no tiene embajador en Nicaragua desde 2023, cuando concluyó la misión de Kevin Sullivan. Managua tampoco cuenta con representante ante la Casa Blanca desde febrero de 2024, tras el retiro por jubilación de Francisco Campbell, designado en 2010.