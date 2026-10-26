Prisión preventiva para la dominicana “Yolaska”: acusada de raptar y robarle a su novio alemán

La Fiscalía pidió prisión preventiva para Alejandra Rojas Saldaña, alias Yolaska, detenida e imputada junto a un acompañante prófugo por el secuestro y robo agravado de Uwe Kindervater, según la investigación./ (Redes Diego Pesqueira, vocero policial)

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La Fiscalía de Puerto Plata solicitó prisión preventiva contra Alejandra Rojas Saldaña, alias Yolaska, imputada por el secuestro y robo agravado del ciudadano alemán Uwe Kindervater, ocurrido el jueves 22 de octubre. La audiencia para definir la medida de coerción fue fijada para el lunes 26 a las 9:00, informó el Ministerio Público a Diario Libre, diario dominicano.

Kindervater sufrió múltiples lesiones durante el episodio, con una incapacidad médico-legal de 21 días. La fiscalía pidió que Rojas Saldaña cumpla la eventual prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago, para asegurar su presencia en el proceso y proteger a la víctima.

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La investigación atribuye a la detenida y a un acompañante que permanece prófugo el ingreso a la residencia del extranjero cerca de las 20:00. Allí, ambos habrían atado de manos y pies a Kindervater y lo habrían amenazado de muerte con un arma de fuego.

Los sospechosos habrían sustraído efectivo, tarjetas bancarias y un teléfono celular. También intentaron hacer transferencias electrónicas y acceder a cuentas de la víctima para retirar una suma cercana a 40.000 euros (USD $44889.80), aunque la operación no se concretó, según la Policía Nacional, cuyos datos recogió Infobae.

Una infografía de Infobae sintetiza los detalles judiciales y cronológicos del secuestro de un ciudadano alemán en Puerto Plata, República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una relación de seis meses y el escape en Villa Montellano

Rojas Saldaña mantenía una relación sentimental con Kindervater desde hacía aproximadamente seis meses, de acuerdo con las indagaciones preliminares. Esa relación habría permitido que el segundo sospechoso ingresara junto con ella a la vivienda.

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Tras el asalto, los involucrados habrían trasladado al ciudadano alemán contra su voluntad en su propio vehículo. El recorrido se interrumpió en una estación de combustible de la carretera Puerto Plata-Sosúa, en el municipio Villa Montellano, donde la víctima aprovechó un descuido, salió del automóvil y logró ponerse a salvo.

El hombre prófugo escapó en otro vehículo que también pertenecía a Kindervater. La Policía Nacional recuperó dos yipetas relacionadas con el caso, incluida una Honda CR-V blanca propiedad de la víctima, informó Acento, portal dominicano.

Rojas Saldaña fue detenida en el sector Los Bordas, de Puerto Plata, tras ejecutarse la orden de arresto número 2026-AJ0093267 el 23 de octubre. Durante el procedimiento, los agentes incautaron 100 euros, USD 10 y 5.300 pesos, montos que la institución considera posiblemente vinculados al dinero robado.

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Uwe Kindervater aprovechó un descuido en una estación de combustible de Villa Montellano y salió del automóvil; la pesquisa atribuye el traslado a Alejandra Rojas Saldaña y otro sospechoso prófugo (Foto cortesía Barrio la Unión y la Esperanza los Alcarrizos)

Búsqueda del segundo sospechoso y acusaciones preliminares

Las autoridades mantienen la búsqueda de un hombre conocido como Jefri, señalado como el otro presunto participante del hecho. La investigación también procura determinar si hubo más personas involucradas.

La Fiscalía de Puerto Plata calificó provisionalmente los hechos como posibles violaciones al Código Penal dominicano por robo agravado, secuestro, asociación de malhechores, tortura y barbarie. La imputación también incluye la Ley 631-16, que regula el control de armas, municiones y materiales relacionados.

El Ministerio Público sostiene, tal como consignan medios locales, que dispone de pruebas documentales, testimoniales y periciales para respaldar la existencia del hecho y la presunta vinculación de la ciudadana Rojas Saldaña. La definición de responsabilidades penales quedará a cargo de las autoridades judiciales de Puerto Plata.

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