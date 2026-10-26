Una máscara sellada, material viscoso y una lesión de rodilla: Tom Rhys Harries contó las exigencias físicas para filmar “Clayface”

Matt Hagen, interpretado por Tom Rhys Harries, recurre a un tratamiento experimental para reconstruir su rostro tras un ataque mafioso, pero la terapia desencadena una transformación que amenaza su identidad y lo empuja hacia la venganza

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Tom Rhys Harries se sometió a una máscara sellada, capas de material viscoso y una plataforma que descendía bajo el piso para filmar la transformación física de Clayface, el personaje de DC que llega al cine con una historia de terror corporal.

En la película, estrenada el 23 de octubre, el actor galés interpreta a Matt Hagen, una figura de Hollywood cuya vida cambia tras una agresión que altera su rostro. En busca de recuperar su apariencia, se somete a un procedimiento tecnológico que desencadena mutaciones fuera de control.

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En una entrevista con Cultured, habló sobre las exigencias físicas del rodaje, el uso de efectos prácticos y la responsabilidad de encabezar una producción vinculada al universo de DC.

Matt Hagen enfrenta una crisis de identidad tras la agresión

Hagen es un actor en ascenso que queda desfigurado después del ataque de un jefe mafioso. El tratamiento al que recurre para reconstruir su rostro provoca que su cuerpo y sus facciones adopten una consistencia similar a una sustancia líquida.

El guion escrito por Mike Flanagan aborda la crisis de identidad del protagonista tras sufrir la desfiguración de su rostro por un ataque mafioso (Créditos: DC Studios)

Para Harries, el oficio de Hagen es el punto de partida de un conflicto más amplio. “Muy rápidamente lleva a Matt a una crisis bastante existencial sobre pertenencia, identidad, conexión y traición”, afirmó al medio.

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El actor señaló que el guion de Mike Flanagan le interesó por combinar una trama concentrada con interrogantes sobre la identidad y los vínculos. “Me pareció que el guion que Mike Flanagan escribió era contenido, bastante directo como historia, pero sentí que tenía profundidad en algunos de los temas que intentaba desarrollar”, sostuvo.

Aunque Clayface forma parte de la mitología de Gotham, la película no incluye referencias directas a Batman. Esa decisión ubica al film como una obra autónoma dentro de DC, con el terror corporal como elemento central de su propuesta.

La escena en la bañera y una máscara sin aire

Una de las secuencias más exigentes para el actor ocurrió durante una escena en la que Hagen aparece derretido dentro de una bañera. Harries detalló que parte del efecto se realizó de manera práctica, con una máscara sellada que cubría su rostro.

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El equipo de rodaje combinó efectos prácticos con retoques de posproducción para filmar la escena de la bañera en la que el personaje se derrite (Créditos: DC Studios)

“Era una especie de máscara herméticamente sellada”, recordó. Según relató, propuso al director James Watkins mantener la respiración durante unos tres minutos para facilitar la toma. Sin embargo, el equipo de seguros presente durante la filmación rechazó esa posibilidad y exigió una abertura que le permitiera respirar.

La escena combinó elementos físicos con retoques posteriores. “Cuando me derrito, gran parte de eso se filmó de forma práctica y, obviamente, se amplificó en posproducción”, explicó Harries.

El rodaje llegó en los últimos días de trabajo y requirió que el actor permaneciera con un vestuario reducido, cubierto de una sustancia viscosa y colocado en una posición incómoda sobre una plataforma que descendía bajo el piso.

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La producción funciona como una obra autónoma dentro del universo de DC y prescinde de referencias directas a Batman (REUTERS)

El protagonista también destacó la complejidad de una secuencia aérea, a la que identificó como otra de las más técnicas de la producción. Allí intervinieron numerosos departamentos para coordinar los efectos, el movimiento y el trabajo interpretativo. “Nos divertimos mucho filmándola”, señaló sobre esa escena.

Una lesión de rodilla durante el rodaje

La transformación de Harries para el papel coincidió con un problema físico que condicionó su preparación. Antes de iniciar la filmación, el actor sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior, conocido por sus siglas como LCA. Decidió postergar la operación tras conseguir el rol protagónico.

“Me rompí el ligamento antes de empezar a filmar”, contó el actor. Explicó que una intervención requería cerca de dos semanas sin poder caminar con normalidad y alrededor de dos meses de rehabilitación antes de recuperar movimientos como correr. “No tenía tiempo de operarme”, afirmó.

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Harries postergó la cirugía por una rotura de ligamento cruzado anterior para filmar las escenas físicas de la película (REUTERS)

El tratamiento quirúrgico se realizó una vez concluido el rodaje. La lesión se sumó a las demandas físicas de una historia en la que la expresión corporal resulta central, debido a las deformaciones y cambios que atraviesa el personaje.

La presión de liderar una película de DC

Harries, de 36 años, consideró que las producciones basadas en cómics necesitan modificar algunos de sus enfoques para sostener su lugar en la cultura popular. En ese sentido, vinculó a Clayface con una búsqueda distinta dentro del género.

“Si las películas de cómics van a resistir el paso del tiempo con importancia cultural, algo tiene que cambiar en el enfoque”, comentó. Para el actor, el proyecto ofrece esa alternativa al integrar elementos del cine de horror con el presupuesto y la escala de una producción de DC.

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La película representa el primer papel protagónico en una producción de gran escala para Harries tras acumular decenas de créditos en pantalla y teatro (Captura de video: YouTube/@WarnerBrosPicturesLA)

Consultado por la relación con los seguidores de los cómics, sostuvo que la reacción del público forma parte del proceso de estreno. “Creas algo y después hay una entrega, que es lo que está ocurriendo ahora con nuestra película”, expresó.

La carrera de Harries incluye trabajos teatrales en Londres y más de 40 créditos en pantalla. Con Clayface, afronta su primer protagónico en una producción de gran escala. “Sería raro que, cuando cuelgue mis zapatos de actor, este trabajo no fuera muy significativo dentro de todo el tiempo que pasé actuando”, manifestó a Cultured.