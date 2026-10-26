Nicaragua

Tras 60 días sin rastro de Thelma Montenegro, organismo internacional de derechos humanos exige a Nicaragua revelar su paradero

La iniciativa digital Cumplan las Medidas concluyó el 25 de octubre, tras más de 60 días, mientras Cejil reclama al Estado nicaragüense datos sobre el paradero y la salud de la defensora

Montenegro quedó retenida en la comisaría de Pantasma tras presentarse a tramitar su licencia de conducir el 19 de agosto de 2026. / (Federación Internacional por los Derechos Humanos)
Montenegro quedó retenida en la comisaría de Pantasma tras presentarse a tramitar su licencia de conducir el 19 de agosto de 2026. / (Federación Internacional por los Derechos Humanos)
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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) cerró este 25 de octubre una campaña pública de más de 60 días por la desaparición de la defensora nicaragüense Thelma Montenegro, aunque anunció que mantendrá las gestiones para establecer su paradero y exigir que pueda regresar con vida junto a su familia.

La organización afirmó que Nicaragua no ha brindado información sobre la ubicación ni el estado de salud de Montenegro, quien permanece sin comunicación con sus allegados y sin acceso a una defensa técnica independiente. La búsqueda continúa, pese al fin de la campaña digital identificada con la etiqueta Cumplan las Medidas.

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“Seguimos monitoreando, exigiendo respuestas y alzando la voz hasta saber dónde está y que regrese con su familia con vida”, señaló Cejil en una serie de publicaciones difundidas este sábado.

Detención previa y segunda desaparición

Según el relato de Cejil, la situación de Thelma Montenegro comenzó el 19 de agosto, cuando agentes la detuvieron mientras realizaba un trámite para renovar su licencia de conducir. La organización sostuvo que la defensora fue interrogada durante tres días.

Cejil finalizó su campaña pública: la búsqueda de Thelma Montenegro continúa (Imagen cortesía)
Cejil finalizó su campaña pública: la búsqueda de Thelma Montenegro continúa (Imagen cortesía)

Montenegro recuperó la libertad el 22 de agosto sin que las autoridades explicaran los motivos de la detención, de acuerdo con la información divulgada por Cejil. Al día siguiente, el 23 de agosto, agentes estatales irrumpieron en su vivienda y se la llevaron.

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Desde aquella jornada, sus familiares acudieron a estaciones policiales y realizaron gestiones para conocer su ubicación, pero no obtuvieron una respuesta oficial sobre su paradero, indicó la entidad.

Cejil calificó el caso como una “detención arbitraria y posterior desaparición” y alertó que la falta de información impide conocer las condiciones en las que permanece la defensora. La organización afirmó que, a más de 60 días de su desaparición, no existe comunicación con Montenegro ni información oficial sobre su salud.

Medidas cautelares de la CIDH para proteger su vida e integridad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Montenegro el 28 de septiembre. El organismo consideró que sus derechos a la vida y a la integridad personal se encuentran en una situación de riesgo grave.

Thelma Montenegro permanece en paradero desconocido desde el 25 de agosto tras una segunda retención policial en menos de una semana. (Cortesía: Infobae Centroamérica/ Race and Equality)
Thelma Montenegro permanece en paradero desconocido desde el 25 de agosto tras una segunda retención policial en menos de una semana. (Cortesía: Infobae Centroamérica/ Race and Equality)

La resolución instó al Estado nicaragüense a adoptar medidas para protegerla, informar su localización y permitir que reciba visitas de su familia y sus abogados. También reclamó que, si está bajo custodia, cuente con condiciones de detención compatibles con los estándares internacionales.

Entre los puntos requeridos figura que Montenegro acceda a atención médica y a los medicamentos que necesite. Las medidas cautelares de la CIDH incluyen la obligación de revelar el lugar donde se encuentra y facilitar el contacto con sus familiares y su defensa.

Cejil centró su campaña en el reclamo de cumplimiento de esa resolución. Durante tres semanas, la entidad pidió a las autoridades nicaragüenses que respondieran a las exigencias del organismo interamericano.

Cejil presentó a Montenegro como defensora de derechos humanos y madre de cuatro integrantes de su familia que fueron asesinados durante la represión estatal. Tras esos hechos, se sumó a la Asociación Madres de Abril (AMA), una organización integrada por familiares de víctimas de la violencia registrada en Nicaragua desde 2018.

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