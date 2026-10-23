República Dominicana prevé producir 330,000 quintales de tabaco en la cosecha 2026-2027

Varios quintales de tabaco dominicano permanecen empaquetados y almacenados en un depósito de madera junto a una plantación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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República Dominicana prevé producir 330 mil quintales de tabaco en la cosecha 2026-2027. La industria tabacalera de República Dominicana se prepara para una nueva campaña con una meta de producción de 330 mil quintales de tabaco para la cosecha 2026-2027, que contempla la siembra de más de 120 mil tareas en distintas zonas del país, según informó el Instituto del Tabaco de la República Dominicana (Intabaco).

Las proyecciones fueron presentadas este jueves en Santiago en un acto encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña, quien vinculó la nueva cosecha con la incidencia económica de un sector que mantiene actividades en 15 provincias y reúne a productores, trabajadores de fábricas, exportadores y comerciantes.

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De acuerdo con los datos citados durante el encuentro, la cadena tabacalera supera los USD 1,340 millones en ventas anuales y aporta más de 122 mil puestos de trabajo.

La actividad constituye una fuente de ingresos para miles de familias que participan en las distintas etapas del negocio, desde el cultivo hasta la elaboración y distribución de cigarros y cigarrillos.

La República Dominicana prevé cosechar 330.000 quintales de tabaco durante el ciclo 2026-2027 (Foto cortesía Intabaco)

El sector es el tercer rubro de exportación del país

Peña afirmó que el tabaco equivale al 10% de las exportaciones nacionales y se ubica como el tercer producto de venta externa de República Dominicana, por detrás del oro y los insumos médicos.

La vicepresidenta también destacó la posición del país en el mercado internacional de cigarros. República Dominicana figura como el principal exportador mundial de estos productos, una condición que se sostiene en la producción de cigarros prémium y mecanizados destinados a decenas de mercados.

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Entre enero y junio de 2026, las exportaciones de tabaco, cigarros y cigarrillos superaron los USD 802 millones, de acuerdo con las cifras difundidas por las autoridades. Estados Unidos concentró el 78,5% de esos envíos durante el primer semestre del año.

El peso de ese mercado refleja la dependencia comercial del sector respecto de Estados Unidos, que absorbe más de tres cuartas partes de las ventas externas dominicanas vinculadas con la actividad tabacalera.

(Foto cortesía Intabaco)

Intabaco informó que la producción llega a 148 países

El director de Intabaco, Iván Hernández Guzmán, informó que la industria nacional elabora más de 8.400 millones de cigarros prémium y mecanizados al año. Esos productos se comercializan en 148 países, según los datos expuestos en Santiago.

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La producción incluye cigarros elaborados de forma manual y otros fabricados mediante procesos mecanizados. Esa oferta permite al sector abastecer mercados con distintos niveles de demanda y mantener presencia en países de América, Europa, Asia y otras regiones.

Las autoridades dominicanas señalaron que el Gobierno impulsa un plan para actualizar los procesos de producción y ampliar el acceso de los productos tabacaleros locales a mercados internacionales. La iniciativa apunta a fortalecer la capacidad del sector para responder a las exigencias comerciales y sanitarias de los países de destino.

La próxima cosecha prevé superar las 120 mil tareas sembradas, una superficie que abastecerá a una industria que combina la producción agrícola con la manufactura y las exportaciones.

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“Detrás de cada hoja de tabaco hay una historia de trabajo, dedicación y tradición dominicana. Desde la preparación de los semilleros y el cuidado de las plantas hasta la cosecha, el curado y la elaboración artesanal, cada etapa reúne el conocimiento de nuestros técnicos y la experiencia de productores y artesanos que han transmitido su oficio de generación en generación”, menciona el Instituto.