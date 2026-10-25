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Una empresa de IA administró por primera vez a un paciente un virus diseñado por una inteligencia artificial

Radical Numerics no reveló si el tratamiento funcionó ni publicó los resultados en una revista científica

Radical Numerics administró a un paciente un cóctel de virus diseñados mediante el modelo de inteligencia artificial Omnii-1 para combatir una bacteria resistente. (REUTERS/Dado Ruvic)
Radical Numerics administró a un paciente un cóctel de virus diseñados mediante el modelo de inteligencia artificial Omnii-1 para combatir una bacteria resistente. (REUTERS/Dado Ruvic)
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Radical Numerics, un laboratorio de inteligencia artificial de San Francisco, afirmó que administró a un paciente humano un cóctel de virus diseñados por su modelo Omnii-1 para tratar una infección bacteriana resistente a los antibióticos, bajo un protocolo de uso compasivo autorizado y dirigido por un médico.

La empresa describió el caso, difundido el 20 de octubre de 2026, como el primer uso clínico en el mundo de bacteriófagos diseñados mediante inteligencia artificial. Los bacteriófagos, o fagos, son virus que infectan y destruyen bacterias específicas sin afectar a las células humanas.

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El uso compasivo es una vía que permite administrar tratamientos experimentales a pacientes con cuadros graves cuando no quedan alternativas médicas, bajo supervisión y autorización de las autoridades regulatorias correspondientes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La intervención médica constituyó el primer uso clínico documentado en el mundo de bacteriófagos diseñados por inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el posteo técnico de la compañía, el cóctel con las variantes diseñadas por Omnii-1 eliminó en pruebas de laboratorio el aislado bacteriano resistente del paciente antes de que los médicos lo administraran. La empresa no reveló qué bacteria causó la infección ni el resultado clínico del tratamiento, y dijo que protege esos datos por privacidad del paciente.

Una terapia centenaria con ayuda de una IA

La terapia con fagos existe desde hace más de un siglo, pero su aplicación choca con un cuello de botella: encontrar el virus exacto que ataque a la bacteria de cada paciente suele requerir meses de búsqueda en colecciones existentes o muestras ambientales, un plazo que puede ser letal en infecciones graves.

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Omnii-1 es un modelo entrenado con secuencias genómicas, genomas de fagos y datos sobre la interacción entre estos virus y sus bacterias objetivo. La compañía afirmó que, en este caso, el diseño de los fagos tomó semanas en lugar de los meses habituales.

Radical Numerics colabora con el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore para aplicar esta tecnología en la identificación de patógenos y biodefensa. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo)
Radical Numerics colabora con el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore para aplicar esta tecnología en la identificación de patógenos y biodefensa. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo)

Radical Numerics fue fundada por parte del equipo que construyó Evo y Evo 2, los modelos del Arc Institute que el año pasado ya habían logrado generar genomas completos de bacteriófagos funcionales mediante inteligencia artificial, sin intervención humana directa en el diseño genético.

La compañía citó en su propio informe que la resistencia a los antibióticos se asoció con unos 4,7 millones de muertes en el mundo en 2021, y que las muertes atribuibles a esa resistencia podrían llegar a casi 40 millones entre 2025 y 2050.

Sin resultado clínico ni revisión por pares

El anuncio no fue acompañado de una publicación científica revisada por pares, y la empresa tampoco informó cómo evolucionó el paciente tras recibir el tratamiento. Esa falta de datos impide, por ahora, confirmar si los fagos diseñados por IA realmente funcionaron.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los informes sobre salud global proyectan hasta 40 millones de muertes atribuibles a la resistencia bacteriana entre 2025 y 2050. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brandon Berryhill, microbiólogo evolutivo de la Universidad de Uppsala que no participó del trabajo, señaló en declaraciones recogidas por The New York Times que, incluso si los virus eliminan la infección, eso no explica por qué tuvieron éxito ni permite establecer reglas generales para desarrollar terapias similares en otros pacientes. “Hay muchísimas cosas que desconocemos sobre las reglas del juego”, agregó.

La compañía también presentó a Omnii-1 como una herramienta para la biodefensa: según su propio comunicado, el modelo identificó en pruebas secuencias de patógenos generadas artificialmente que los sistemas de detección convencionales no habían detectado. Radical Numerics dijo que colabora con el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore para desarrollar esa aplicación.

Por ahora, el caso del paciente tratado con fagos diseñados por IA sigue siendo un anuncio de la propia empresa. Su confirmación dependerá de que Radical Numerics publique los resultados clínicos y un estudio revisado por pares que permita a otros científicos evaluar si el tratamiento fue seguro y efectivo.

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