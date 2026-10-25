Honduras

Nasry Asfura visita la imagen de la Virgen de Suyapa en los Jardines Vaticanos durante su gira por Italia

El mandatario hondureño ofreció un arreglo floral ante la patrona de Honduras y recorrió la Basílica de San Pedro, días después de firmar un tratado bilateral con la Santa Sede

Nasry Asfura visitó los Jardines Vaticanos durante su gira oficial por Italia y rindió homenaje a la patrona de Honduras. (Fotos: Casa Presidencial)
Nasry Asfura visitó los Jardines Vaticanos durante su gira oficial por Italia y rindió homenaje a la patrona de Honduras. (Fotos: Casa Presidencial)
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El presidente de Honduras, Nasry Juan Asfura Zablah, visitó los Jardines Vaticanos durante su gira oficial por Italia, donde rindió homenaje a la imagen de la Virgen de Suyapa, patrona del país, en un acto marcado por la oración y la tradición religiosa hondureña.

Durante el recorrido, el mandatario colocó un arreglo floral frente a la imagen y elevó una plegaria en la que encomendó al pueblo hondureño, en un gesto que resaltó los vínculos de fe y tradición que unen a Honduras con la Iglesia católica.

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Asfura estuvo acompañado por la secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero; el ministro de la Presidencia, Juan Carlos García; el embajador de Honduras en Italia, Mariano Jiménez Talavera; y la embajadora hondureña ante la Santa Sede, Gilliam Noemí Gómez Guifarro.

El mandatario hondureño ofreció un arreglo floral frente a la imagen de la Virgen de Suyapa en el Vaticano. (Fotos: Casa Presidencial)
El mandatario hondureño ofreció un arreglo floral frente a la imagen de la Virgen de Suyapa en el Vaticano. (Fotos: Casa Presidencial)

La visita se desarrolló como parte de las actividades del gobernante en el Vaticano, donde su agenda también ha incluido encuentros orientados a fortalecer las relaciones diplomáticas y la cooperación entre Honduras y la Santa Sede.

La presencia de la patrona de Honduras en los Jardines Vaticanos constituye uno de los vínculos simbólicos entre la nación centroamericana y el corazón de la Iglesia católica.

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La réplica de la Virgen de Suyapa fue entronizada en ese espacio el 20 de septiembre de 2013, durante el pontificado del papa Francisco. La imagen, elaborada en bronce por el artista hondureño Jesús Zelaya, representa la devoción mariana y la identidad religiosa de miles de hondureños.

Mireya Agüero, secretaria de Relaciones Exteriores, acompañó al presidente durante el recorrido por los Jardines Vaticanos. (Fotos: Casa Presidencial)
Mireya Agüero, secretaria de Relaciones Exteriores, acompañó al presidente durante el recorrido por los Jardines Vaticanos. (Fotos: Casa Presidencial)

La historia de esta advocación se remonta a 1747, cuando, según la tradición católica, el campesino Alejandro Colindres encontró una pequeña imagen de madera de cedro en las proximidades de Tegucigalpa.

Décadas después, en 1925, el papa Pío XI declaró a la Virgen de Suyapa patrona de Honduras. Desde entonces, cada 3 de febrero, miles de fieles participan en celebraciones religiosas en su honor, especialmente en la Basílica de Suyapa, en la capital hondureña.

La presencia de la imagen en el Vaticano también ha estado relacionada con las prácticas de oración de los pontífices. Durante su pontificado, Benedicto XVI acostumbraba recorrer los Jardines Vaticanos y dedicar momentos a la oración y al rezo del rosario frente a la representación de la patrona hondureña.

La réplica de la Virgen de Suyapa fue entronizada en los Jardines Vaticanos el 20 de septiembre de 2013. (Fotos: Casa Presidencial)
La réplica de la Virgen de Suyapa fue entronizada en los Jardines Vaticanos el 20 de septiembre de 2013. (Fotos: Casa Presidencial)

Como parte de su agenda en la Santa Sede, el presidente hondureño también visitó la Basílica de San Pedro, uno de los principales templos de la Iglesia católica y un referente histórico y arquitectónico del Vaticano.

El recorrido se enmarca en la gira oficial que Asfura desarrolla en Italia, con actividades diplomáticas y encuentros destinados a estrechar los lazos entre ambas partes.

El pasado 22 de octubre, el mandatario firmó un tratado bilateral con la Santa Sede, junto al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, con el propósito de fortalecer las relaciones institucionales y la cooperación.

La firma del instrumento forma parte de los esfuerzos diplomáticos para profundizar los vínculos entre Honduras y la Santa Sede, que mantienen una relación histórica marcada por la cooperación y los lazos culturales y religiosos.

El presidente también recorrió la Basílica de San Pedro como parte de las actividades de su agenda oficial en el Vaticano. (Fotos: Casa Presidencial)
El presidente también recorrió la Basílica de San Pedro como parte de las actividades de su agenda oficial en el Vaticano. (Fotos: Casa Presidencial)

La visita a los Jardines Vaticanos y a la Basílica de San Pedro complementó las actividades oficiales del gobernante, quien destacó mediante este recorrido la importancia de la fe y de los vínculos históricos que conectan al pueblo hondureño con la tradición católica.

La imagen de la Virgen de Suyapa, presente en el Vaticano desde 2013, representa así un símbolo de identidad nacional para los hondureños y un punto de encuentro entre la devoción religiosa y las relaciones entre Honduras y la Santa Sede.

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