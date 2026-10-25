Honduras

Honduras anuncia rebajas en los combustibles, pero el GLP vehicular y el queroseno subirán de precio

La gasolina superior bajará L2.64 por galón y la regular disminuirá L0.96, mientras el Gobierno mantendrá los subsidios al diésel y al gas doméstico para amortiguar el impacto en los consumidores

La Secretaría de Energía anunció una nueva estructura de precios de los combustibles en Honduras, con rebajas en las gasolinas y aumentos en otros derivados. (FOTO: Cortesía)
La Secretaría de Energía anunció una nueva estructura de precios de los combustibles en Honduras, con rebajas en las gasolinas y aumentos en otros derivados. (FOTO: Cortesía)
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La Secretaría de Energía (SEN) anunció una nueva estructura de precios de los combustibles en Honduras, con reducciones en varios derivados del petróleo y aumentos en el queroseno y el gas licuado de petróleo (GLP) vehicular.

Los nuevos valores reflejan el comportamiento de los precios internacionales y las medidas de alivio económico que mantiene el Gobierno para reducir el impacto de los combustibles en el presupuesto de los hogares y los costos de transporte.

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De acuerdo con la información divulgada por la institución, la gasolina superior registrará una rebaja de L2.64 por galón, mientras que la gasolina regular disminuirá L0.96. Por su parte, el diésel y el GLP doméstico mantendrán sus precios gracias a los subsidios gubernamentales.

En contraste, el queroseno será uno de los derivados que experimentará un incremento, con un ajuste de L1.22, mientras que el GLP vehicular subirá L2.15 por galón.

La gasolina superior registrará una reducción de L2.64 por galón, según los valores divulgados por las autoridades energéticas. (FOTO: La Prensa)
La gasolina superior registrará una reducción de L2.64 por galón, según los valores divulgados por las autoridades energéticas. (FOTO: La Prensa)

La nueva estructura contempla variaciones diferenciadas según el tipo de combustible y los mecanismos de apoyo económico aplicados por las autoridades.

Estos son los precios y ajustes anunciados por la Secretaría de Energía:

  • Gasolina superior: baja L2.64 y queda en L154.51 por galón.
  • Gasolina regular: baja L0.96 y queda en L140.01 por galón.
  • Diésel: mantiene su precio en L153.53 por galón debido al subsidio gubernamental.
  • Queroseno: aumenta L1.22 por galón.
  • GLP doméstico: mantiene su precio en L249.62 por cilindro, gracias al subsidio.
  • GLP vehicular: aumenta L2.15 y queda en L58.66 por galón.

Los ajustes representan un alivio para los consumidores de gasolina superior y regular, aunque los usuarios de queroseno y gas vehicular deberán afrontar incrementos en sus gastos.

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La gasolina regular bajará L0.96 por galón como parte de los ajustes anunciados para el mercado hondureño. (FOTO: La Prensa)
La gasolina regular bajará L0.96 por galón como parte de los ajustes anunciados para el mercado hondureño. (FOTO: La Prensa)

La SEN destacó que las medidas de apoyo se mantienen como parte de la estrategia gubernamental para contener el efecto de las variaciones internacionales en el mercado nacional.

La Secretaría de Energía explicó que el precio del diésel se mantiene estable mediante la absorción del impuesto correspondiente, con el propósito de evitar que los incrementos internacionales se trasladen directamente al consumidor hondureño.

Según la institución, entre el 5 de octubre y el 1 de noviembre, el diésel acumuló un incremento internacional de L35.28 por galón, una variación que no se reflejará en el precio pagado por los consumidores debido al mecanismo de apoyo estatal.

La gasolina regular también continúa bajo un esquema de respaldo económico temporal, mediante el cual el Gobierno absorbe el 70% del incremento correspondiente, según el comunicado divulgado por la SEN.

El diésel mantendrá su precio en L153.53 por galón gracias al mecanismo de subsidio aplicado por el Gobierno. (FOTO: El Heraldo)
El diésel mantendrá su precio en L153.53 por galón gracias al mecanismo de subsidio aplicado por el Gobierno. (FOTO: El Heraldo)

En el caso del gas licuado de petróleo de uso doméstico, las autoridades mantienen el subsidio para proteger la economía familiar y evitar aumentos en el precio del cilindro utilizado en los hogares hondureños.

Estas medidas buscan amortiguar las presiones derivadas del mercado internacional, especialmente en productos que tienen un impacto directo en el transporte, la distribución de mercancías y el consumo doméstico.

La institución señaló que el comportamiento de los precios internacionales continúa representando un desafío para el mercado energético nacional, por lo que el Gobierno mantendrá los mecanismos de apoyo económico dirigidos a los consumidores.

“Ante el incremento de los precios internacionales de los combustibles, el Gobierno, a través de la Secretaría de Energía, mantiene las medidas de alivio económico para reducir el impacto en el bolsillo de la población”, indicó la entidad.

La política de subsidios tiene como objetivo contener parte de los costos que podrían trasladarse a los usuarios finales, en un contexto en el que los combustibles inciden en las tarifas de transporte y en los gastos operativos de diferentes sectores económicos.

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