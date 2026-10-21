Tiendas chinas bajo la lupa en República Dominicana: 101 inspecciones, 24 paralizaciones y una práctica que dejaba a los empleados sin derechos

Las inspecciones estatales detectaron amenazas inminentes para la salud de los empleados dominicanos, además de una práctica reiterada de despedir al personal antes del trimestre para evitar el pago de cesantías y beneficios legales. (Cortesía: Ministerio de Trabajo)

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El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, informó en conferencia de prensa que las inspecciones a 101 tiendas y plazas comerciales de inversionistas chinos derivaron en 1,016 actas y la paralización de labores en 24 empresas por riesgos inminentes para la seguridad de los trabajadores. Los operativos, desarrollados durante ocho días en cuatro demarcaciones de República Dominicana, detectaron incumplimientos sobre contratación, descansos, remuneraciones y condiciones laborales.

La mayoría de las empresas revisadas, 91, desvinculaba a sus empleados antes de que cumplieran tres meses de trabajo, una práctica que impedía la acumulación de derechos vinculados con vacaciones y cesantía. Los resultados fueron comunicados por Olivares en una rueda de prensa.

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Despidos antes de tres meses y falta de descansos

Las inspecciones alcanzaron establecimientos de la provincia Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís e Higüey. En 53 empresas se comprobó que los trabajadores no recibían el descanso semanal, mientras que en 37 no se pagaban las horas extraordinarias.

Otros 52 establecimientos no abonaban la bonificación correspondiente a sus empleados. La cifra equivale a cerca de la mitad de los comercios inspeccionados durante el operativo.

Los inspectores gubernamentales descubrieron que los negocios cancelaban contratos al aproximarse el trimestre reglamentario con el objetivo deliberado de evadir vacaciones y auxilio de cesantía, además de negar descansos semanales obligatorios a la plantilla. (Imagen de cortesía)

También se determinó que 33 compañías incumplían las disposiciones del Código de Trabajo sobre nacionalización del empleo, que regula la proporción de trabajadores dominicanos y extranjeros dentro de las empresas.

Las irregularidades alcanzaron las condiciones de seguridad y salud laboral: 53 empresas vulneraban el derecho de los trabajadores a contar con garantías en esa materia. En 24 casos se detectaron peligros inminentes para la integridad del personal, por lo que el Ministerio de Trabajo ordenó suspender las tareas conforme a la Resolución 04/2007. Informó Olivares.

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1,016 actas en cuatro zonas comerciales

La mayor cantidad de establecimientos inspeccionados se concentró en la avenida Duarte, Villa Consuelo, Villa Francisca y Mejoramiento Social, en el Distrito Nacional. Allí fueron visitados 54 comercios, se levantaron 546 actas y se dispusieron 13 paralizaciones.

En Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte, los inspectores revisaron 34 empresas. El procedimiento produjo 302 actas y tres órdenes de paralización.

San Pedro de Macorís e Higüey reunieron 13 establecimientos inspeccionados, con 168 actas y ocho suspensiones de labores. El total de actuaciones incluyó 974 actas de apercibimiento, que constituyen emplazamientos para corregir incumplimientos, y 42 actas de infracción.

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Las autoridades fiscalizaron un centenar de establecimientos durante ocho jornadas continuas, aplicando severas sanciones por falta de pagos extraordinarios, omisión de bonificaciones anuales y ausencia de medidas básicas de seguridad para el personal dominicano. (Cortesía: Ministerio de Trabajo)

Olivares sostuvo que los operativos forman parte de las acciones de inspección destinadas a garantizar el cumplimiento de la legislación laboral y la protección de los derechos de los trabajadores. El Ministerio de Trabajo continuará supervisando los comercios para verificar la corrección de las irregularidades y reforzará las inspecciones en todo el país.

“El cumplimiento de la legislación laboral es obligatorio para todas las empresas que desarrollan actividades en la República Dominicana, independientemente del origen o nacionalidad de sus propietarios o inversionistas”, advirtió el ministro.

Las sanciones económicas por faltas graves o muy graves oscilan entre 7 y 12 salarios mínimos por cada infracción cometida. Cuando una empresa incurre en varias violaciones, las multas se aplican de manera acumulativa e independiente, incluso si se trata del impago de horas extras, bonificaciones anuales y el incumplimiento del porcentaje 80-20.

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El Artículo 721 del Código de Trabajo establece que estas infracciones se tramitan mediante actas de infracción, que luego son remitidas a los tribunales laborales.