República Dominicana

Detuvieron a dos dominicanos y un chino con 222 kilos de cocaína valuada en USD 5,5 millones en el océano Atlántico

Una lancha rápida fue interceptada en el Atlántico con un cargamento valuado en millones de dólares. Lo que encontraron a bordo pone en evidencia cómo opera el tráfico marítimo hacia territorio estadounidense

Tres sospechosos arrestados tras incautación de cocaína valorada en USD 5,5 millones, según informó la Guardia Costera (Foto cortesía Guardia Costera Sector San Juan)
Tres sospechosos arrestados tras incautación de cocaína valorada en USD 5,5 millones, según informó la Guardia Costera (Foto cortesía Guardia Costera Sector San Juan)
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Dos ciudadanos dominicanos y un ciudadano chino fueron detenidos por un presunto caso de tráfico de cocaína después de que la Guardia Costera de Estados Unidos interceptara una embarcación rápida frente a la costa norte de Puerto Rico este martes.

El operativo concluyó con la incautación de 222 kilos de cocaína (489 libras), cuyo valor estimado asciende a USD 5,5 millones, según informó este martes la Guardia Costera, y recogió la agencia EFE.

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Los agentes detectaron e interceptaron la lancha en aguas del océano Atlántico, en la zona frente al litoral norte de la isla. Tras el procedimiento, los guardacostas trasladaron el cargamento hasta tierra y entregaron a los tres sospechosos a las autoridades federales.

La custodia de los detenidos quedó a cargo del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional en San Juan, que deberá continuar con las actuaciones vinculadas al caso.

Los agentes federales entregaron a dos dominicanos y un chino al Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional en San Juan, tras hallar cocaína durante el operativo realizado en aguas del Atlántico (Foto cortesía Guardia Costera Sector San Juan)
Los agentes federales entregaron a dos dominicanos y un chino al Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional en San Juan, tras hallar cocaína durante el operativo realizado en aguas del Atlántico (Foto cortesía Guardia Costera Sector San Juan)

No se difundieron las identidades de los arrestados ni se precisó el punto de partida de la embarcación, su posible destino o la ruta que habría seguido antes de la intercepción.

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Otro operativo dejó 69 bloques de droga incautados este mes

La incautación se suma a otro operativo efectuado este mes cerca de la costa noreste de Puerto Rico, donde fueron arrestadas cuatro personas que transportaban 69 bloques de cocaína en una embarcación.

Las autoridades no informaron si ambos casos están relacionados. Las dos operaciones refuerzan la atención de los organismos de seguridad sobre el uso de embarcaciones pequeñas y rápidas para trasladar droga por las rutas marítimas del Caribe.

La isla ocupa una posición geográfica entre el mar Caribe y el océano Atlántico. Por su condición de Estado Libre Asociado de Estados Unidos, figura como punto de tránsito para cargamentos de droga procedentes de América del Sur y de otros territorios del Caribe con destino al mercado estadounidense.

Agentes estadounidenses trasladaron la droga a tierra y entregaron a los arrestados al Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional en San Juan (Foto cortesía Guardia Costera Sector San Juan)
Agentes estadounidenses trasladaron la droga a tierra y entregaron a los arrestados al Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional en San Juan (Foto cortesía Guardia Costera Sector San Juan)

La DNCD incauta 1.068 paquetes de presunta cocaína y arresta a tres colombianos

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) interceptó una lancha rápida e incautó 1.068 paquetes de presunta cocaína frente a las costas de Pedernales, en República Dominicana. La operación dejó tres colombianos arrestados tras una persecución de varias horas en altamar, según informó la institución.

El cargamento fue entregado bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), que determinará el tipo y el peso exacto de la sustancia. La DNCD informó que durante 2026 las fuerzas de seguridad decomisaron más de 34.000 kilogramos de drogas, equivalentes a 34 toneladas.

La embarcación fue interceptada varias millas náuticas al suroeste de la isla Beata durante un despliegue marítimo, aéreo y terrestre coordinado con la Armada, la Fuerza Aérea, el Ministerio Público y agencias internacionales. En su interior había 36 pacas, dos motores de 300 caballos de fuerza cada uno, 12 tanques de combustible, tres baterías, un equipo de comunicación Starlink, un teléfono móvil y dos navegadores GPS. Los detenidos serán presentados ante el Ministerio Público de Pedernales para el conocimiento de medidas de coerción por violación de la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

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