La derogación del decreto que protegía a los arroceros dominicanos y la estrategia del Gobierno para renegociar con Washington desde una posición más débil

La Secretaría de Agricultura y Ganadería facilita la importación de material genético arrocero desde República Dominicana

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Un dato nuevo cambia el tono de la disputa arrocera entre República Dominicana y Estados Unidos: el Gobierno dominicano ya derogó el decreto que protegía el sector con aranceles, y ahora busca renegociar las condiciones comerciales desde una posición más débil.

El viceministro de Comercio Interno, Daniel Peña, defendió este lunes esa estrategia durante su participación en las jornadas que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dedica a su país en París.

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“El Gobierno dominicano reconoce que el arroz es un tema sensible para nosotros, que atañe directamente a la seguridad nacional y a la seguridad alimentaria”, afirmó Peña a EFE, agencia española de noticias.

La derogación del decreto que protegía a los arroceros

El contexto detrás de las declaraciones de Peña es más tenso de lo que sugieren sus palabras. El Gobierno de Luis Abinader derogó el Decreto 693-24, firmado en 2024, que establecía un arancel del 20% para las importaciones de arroz dentro de la cuota pactada ante la Organización Mundial del Comercio y del 99% para los volúmenes que la superaran.

La medida también contemplaba una cuota preferencial de 23,300 toneladas métricas de arroz estadounidense libres de arancel. Estados Unidos había exigido a las autoridades dominicanas el cumplimiento estricto del DR-CAFTA, el tratado de libre comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos.

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El sector arrocero dominicano llegó a la fase final de desgravación arancelaria prevista en ese acuerdo. “El Gobierno ha anunciado una serie de acciones específicas para que la estructura arrocera dominicana no quede desprotegida”, expuso Peña ante la agencia, en referencia a las medidas comunicadas por Presidencia el viernes pasado sobre mejoras en sistemas de riego, drenaje y caminos rurales.

El viceministro reconoció que, según el pacto comercial, “corresponde aplicar” los plazos para “el desmonte arancelario”. “Se gestionará de la mejor manera posible para evitar cualquier desbalance del cual tengamos que lamentar consecuencias”, agregó.

Los productores respaldan al Gobierno pese a la derogación

A pesar de la eliminación del decreto, el sector arrocero dominicano expresó su respaldo al Ejecutivo. El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, se reunió con representantes de productores, molineros y parceleros en La Vega y garantizó que los controles de ingreso de arroz se mantendrán sin cambios mientras avanza la renegociación con Washington.

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El envío de las 60.000 toneladas de arroz elaborado se efectuará entre abril y mayo y supondrá un 7 % de lo producido este año. EFE/ Roberto Escobar/Archivo

El presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz, Marcos Rodríguez, reconoció que el impasse “no está resuelto”, aunque confirmó que los productores decidieron “darle una oportunidad” a Abinader para negociar mejores condiciones dentro del DR-CAFTA.

La producción dominicana de arroz blanco pasó de aproximadamente 9.2 millones de quintales en 2005 a cerca de 14.8 millones en 2025, con una productividad de 5,477 kilogramos de arroz paddy por hectárea.

El sector agrupa a unos 30 mil productores y genera más de 300 mil empleos directos e indirectos, según datos de Confenagro, federación nacional de asociaciones agropecuarias.

No todos respaldan la gestión gubernamental. El expresidente Leonel Fernández, líder del partido Fuerza del Pueblo, acusó al Gobierno de haber perdido “toda autoridad moral” para negociar con Estados Unidos. Según Fernández, las importaciones de arroz pasaron de 500 mil quintales a seis millones durante la campaña electoral de 2024, lo que debilitó la posición negociadora dominicana.

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Las relaciones comerciales con la Unión Europea

Durante su estadía en París, Peña también se refirió a los vínculos comerciales con bloques distintos a Estados Unidos. El viceministro aclaró que República Dominicana ve “gran potencial para estrechar lazos con otros países”, entre ellos los miembros de la Unión Europea.

La relación con el bloque europeo está regulada por el Acuerdo de Asociación Económica Cariforum-UE. “Los tratados de libre comercio son instrumentos vivos; sin embargo, más que reformular el acuerdo, la República Dominicana reitera su compromiso de cumplir los tratados de los que es signataria”, indicó Peña a EFE.

El funcionario señaló que “existe una relación muy sólida a través de la plataforma agroindustrial dominicana con destino a Europa”, aunque admitió que algunas normas europeas resultan “complejas o burocráticas”.

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“Nos hemos sentado a la mesa de forma constructiva para abordar esas exigencias con un objetivo claro: hacer más eficientes y simplificar los procesos comerciales con la Unión Europea”, añadió.

Las exportaciones de República Dominicana alcanzan los 10.563,2 millones de dólares entre enero y agosto, según reporta ProDominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La apuesta por la energía solar y la inversión francesa

El viaje a Francia también tiene una agenda económica más amplia. Peña explicó que se reunirá con varias decenas de empresas interesadas en el nudo logístico dominicano y en su sector energético.

“Nuestra matriz energética se está consolidando mediante una clara transición hacia la producción de energía solar”, detalló el viceministro a la agencia. Según explicó, la condición caribeña del país, con sol la mayor parte del año, abre oportunidades para que las economías dominicana y francesa se complementen.

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Entre las compañías con las que se reunirá figuran multinacionales ya asentadas en el país: la energética Akuo, la de infraestructuras Vinci y la petrolera TotalEnergies.