República Dominicana

“Todo padre quiere dejar a sus hijos un techo”: así se vivió la entrega de más de 2,000 escrituras de vivienda a dominicanos

Durante 40 o 50 años, miles de familias construyeron sus hogares en terrenos del Estado sin contar con ningún documento que respaldara su derecho. Una jornada en Villa Altagracia cambió esa realidad para cerca de 10,000 personas.

Una llave dorada con llavero en forma de casa reposa sobre un documento doblado y una carpeta azul encima de una mesa de madera.
Un contrato de seguro hipotecario junto a las llaves de una vivienda ilustra la planificación y protección del patrimonio familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La entrega de documentos de propiedad abrió una nueva etapa para miles de familias que durante décadas habitaron terrenos estatales sin contar con respaldo legal sobre sus viviendas. En Villa Altagracia, la jornada alcanzó a residentes de diez barrios y puso el foco en la regularización de inmuebles ocupados desde hace años.

El presidente Luis Abinader entregó 2,200 títulos de propiedad a familias del municipio, una medida que, según informó la Presidencia de República Dominicana, beneficia a cerca de 10,000 personas. El mandatario afirmó que los ocupantes históricos de terrenos públicos deben recibir los documentos que acrediten su derecho sobre las viviendas.

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Los beneficiarios viven en los sectores Buenos Aires, Duarte, Duarte Abajo, El Primaveral, Enriquillo Abajo, Julio Puello, La Isabela, La Toca, San Francisco y Quija Quieta. La información oficial sitúa la entrega en Villa Altagracia, municipio de la provincia de San Cristóbal.

El presidente Luis Abinader entregó 2,200 títulos de propiedad a familias del municipio de Villa Altagracia. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
El presidente Luis Abinader entregó 2,200 títulos de propiedad a familias del municipio de Villa Altagracia. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

Abinader cuestionó la reventa de terrenos estatales

Durante el acto, Abinader sostuvo que su administración busca impedir prácticas que, según afirmó, afectaron a familias que ocupaban predios del Estado. El presidente señaló que no se permitirá que personas compren esos terrenos para luego venderlos a quienes ya residen allí.

Quienes llevan 40 o 50 años en terrenos del Estado deben recibir sus títulos de propiedad”, expresó el mandatario. La declaración ubicó la entrega dentro de una política de regularización dirigida a personas que construyeron sus hogares en inmuebles estatales sin haber completado el trámite de titulación.

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El jefe de Estado también anunció que regresará a Villa Altagracia en los próximos meses para distribuir otros 3,000 títulos. Indicó, además, que mantiene contactos semanales con los responsables de Titulación y del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) para agilizar los expedientes pendientes.

Una figura de casa metálica sobre una mesa de madera clara, rodeada por documentos apilados y un llavero con varias llaves.
La gratuidad del proceso de titulación representó un ahorro colectivo de 240 millones de pesos dominicanos para las familias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los títulos abarcan 1.9 millones de metros cuadrados

El director de Bienes Nacionales, Rafael Burgos Gómez, explicó que la institución recopiló 110,000 documentos de personas que adquirieron terrenos bajo su administración para construir viviendas, aunque no habían obtenido el título correspondiente.

La entrega de 2,200 documentos constituye la tercera actividad realizada a partir de ese relevamiento, de acuerdo con Burgos Gómez. Los predios incluidos en esta jornada suman 1.9 millones de metros cuadrados, una superficie que comprende los inmuebles de los beneficiarios de los distintos barrios del municipio.

El funcionario señaló que las familias no pagaron por el proceso de titulación, por disposición presidencial. Estimó que la medida representó un ahorro cercano a 240 millones de pesos dominicanos (aproximadamente $3.91 millones) para el conjunto de los adjudicatarios.

Según el cálculo presentado por Bienes Nacionales, cada beneficiario habría tenido que desembolsar alrededor de 100,000 pesos dominicanos si hubiese asumido los costos del trámite. La entrega sin cargo busca resolver situaciones de ocupación y tenencia que se mantenían sin documentación formal.

La entrega de títulos de propiedad beneficia a cerca de 10,000 residentes distribuidos en diez barrios de San Cristóbal. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
La entrega de títulos de propiedad beneficia a cerca de 10,000 residentes distribuidos en diez barrios de San Cristóbal. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

Los beneficiarios destacaron la seguridad jurídica

Andrés Candelario García habló en representación de las familias alcanzadas por el programa y destacó el valor del documento para la estabilidad de los hogares. “Todo padre quiere dejar a sus hijos como herencia un techo”, manifestó durante la actividad.

La próxima entrega anunciada contempla otros 3.000 títulos para residentes del municipio.

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