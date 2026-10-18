República Dominicana

Mujeres son mayoría entre los visitantes de museos y usuarios de bibliotecas públicas en República Dominicana

Los registros oficiales entre 2020 y 2025 muestran una presencia femenina superior a la masculina en dos de los principales espacios de acceso cultural del país

República Dominicana, Ministerio de Cultura,
Las mujeres representaron la mayoría de las visitas a museos y bibliotecas públicas en República Dominicana entre 2020 y 2025. (Cortesía: Ministerio de Cultura)
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Las mujeres representaron la mayoría de las visitas a museos y de los usuarios de bibliotecas públicas en República Dominicana durante el período 2020-2025, de acuerdo con la infografía Estadísticas Culturales 2026, elaborada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) con registros administrativos del Ministerio de Cultura, las bibliotecas públicas y otras entidades oficiales.

En el año 2025, las mujeres realizaron 432,959 de las 769,557 visitas a museos contabilizadas en el país. La citada cifra equivale al 56.3% del total anual, frente a las 336,598 visitas registradas entre los hombres. Al mismo tiempo, el documento señala que la participación femenina lideró la asistencia a estos espacios culturales durante cada uno de los seis años analizados.

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La diferencia se mantuvo incluso en los períodos de mayor crecimiento de la concurrencia. En 2024, los museos recibieron 1,012.483 visitantes, el máximo de la serie. De ese total, 551.943 fueron mujeres y 460,540 hombres. Por su parte, un año antes, se contabilizaron 344,743 visitantes mujeres y 279,232 hombres, sobre un total de 623,975 ingresos.

Ilustración de mujeres en una sala con cuadros abstractos y una escultura, junto a arcos que dan a una biblioteca con estantes y una lectora.
Las mujeres sumaron el 56.3% de las visitas a los museos dominicanos durante el año 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las visitas a museos se multiplicaron por más de cuatro desde 2020

Por otro lado, la asistencia a museos aumentó desde las 179,465 visitas de 2020 hasta las 769,557 de 2025, aunque el último dato es preliminar. En ese lapso, el número de mujeres que acudió a estos espacios pasó de 99,576 a 432,959, mientras que los visitantes hombres crecieron de 79,889 a 336,598.

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El avance de la concurrencia coincidió con un mayor peso del público dominicano dentro del total. En 2025, los visitantes locales sumaron 552,639, cerca de tres cuartas partes de la asistencia general, mientras que los extranjeros fueron 216,918.

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La concurrencia total a los museos se multiplicó por más de cuatro entre 2020 y 2025. (Cortesía: Ministerio de Cultura)

Las bibliotecas también tuvieron una presencia femenina mayoritaria

La misma tendencia se observó en las bibliotecas públicas. En 2025, estos espacios registraron 61,881 usuarios: 33,896 mujeres y 27,985 hombres. Las mujeres concentraron así cerca del 55% de los usuarios registrados durante ese año.

El patrón se repitió durante toda la serie. En 2020, las bibliotecas públicas contabilizaron 8,283 usuarias y 7,955 usuarios hombres. En 2021, la diferencia fue de 13,267 mujeres frente a 9,716 hombres. Para 2022, las cifras ascendieron a 34,078 y 27,720, respectivamente.

Por su parte, la cantidad total de usuarios alcanzó su nivel más alto en 2023, con 74.367 personas. Las mujeres representaron 39,682 de esos registros y los hombres, 34,685. En 2024, el uso de las bibliotecas descendió a 59,592 usuarios, con 33,725 mujeres y 25.867 hombres, antes de una leve recuperación en 2025.

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Las mujeres concentraron cerca del 55% de los usuarios en las bibliotecas públicas dominicanas en 2025. (Cortesía: Ministerio de Cultura)

Indicadores sobre acceso y consumo cultural

La información publicada por ONE también incorpora diversos datos sobre publicaciones con Número Estándar Internacional de Libros (ISBN), cine, comercio exterior y gasto cultural. En 2025 se registraron 3,000 libros bajo ISBN, el mayor volumen de la serie iniciada en 2020.

Los indicadores permiten observar una recuperación del acceso a espacios culturales tras los niveles registrados en 2020. Dentro de esa evolución, la participación de las mujeres fue superior tanto en museos como en bibliotecas públicas, según los datos consolidados en Estadísticas Culturales 2026.

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