Cuba

Recluso cubano llamó a su tía antes de perder la vida y le dijo “que pasaba hambre” y que “temía morir por la falta de alimentos”

Cubalex informó que Yales Mir Rodríguez Machado falleció el 11 de octubre bajo custodia del régimen tras alertar a una familiar que pasaba hambre en un campamento penitenciario

Ilustración de dos manos con esposas metálicas que sobresalen entre los barrotes verticales de una celda.
Cubalex denunció la muerte del preso Yales Mir Rodríguez Machado en el campamento penitenciario Tunas 2 por desnutrición y falta de atención médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cubalex denunció que el recluso Yales Mir Rodríguez Machado murió bajo custodia de la dictadura tras sufrir desnutrición y falta de atención médica. El hombre, de 52 años, falleció el 11 de octubre en el campamento penitenciario Tunas 2, en la provincia de Las Tunas.

Yales era de Jobabo y se encontraba recluido en la prisión conocida como “El Típico”. Días antes de su muerte, las autoridades lo trasladaron al campamento Tunas 2, una instalación de régimen abierto situada junto a ese penal, de acuerdo con la denuncia.

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La ONG sostuvo que el preso atravesó un deterioro progresivo de su salud por falta de alimentación adecuada. Otros reclusos habían advertido a la jefatura de la prisión sobre el estado físico de Yales, aunque no se habrían adoptado medidas para atenderlo.

Ilustración en blanco y negro de un hombre descalzo sentado en una cama de metal dentro de una celda con barrotes, que sostiene un cuenco vacío.
Varios internos advirtieron a la jefatura del penal sobre el deterioro físico del recluso sin que se adoptaran medidas para su asistencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una llamada a su familia dos días antes de su muerte

Dos días antes de morir, Yales llamó por teléfono a una tía y le transmitió que pasaba hambre. También le pidió que lo visitara porque temía morir por la falta de alimentos, según la información de Cubalex.

Ese contacto con su familiar, señaló la entidad, expuso el grado de vulnerabilidad en el que se encontraba el recluso. La organización vinculó la muerte con la desnutrición, el abandono y la ausencia de atención sanitaria a tiempo dentro del sistema penitenciario.

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Tras el fallecimiento, el cuerpo fue llevado en una carreta de bueyes hasta la jefatura de “El Típico”, siempre según la denuncia. Allí, una persona habría dicho: “Este se murió de hambre allá abajo”.

Cubalex afirmó que las circunstancias de ese traslado y la frase atribuida a personal del penal reflejan un trato que consideró indigno. La organización pidió que se investiguen las condiciones en las que murió el preso y que se determinen eventuales responsabilidades de las autoridades a cargo de su custodia.

El cuerpo del interno fue trasladado en una carreta de bueyes hasta la jefatura de la prisión tras confirmarse su deceso. (Cortesía: Cubalex)
El cuerpo del interno fue trasladado en una carreta de bueyes hasta la jefatura de la prisión tras confirmarse su deceso. (Cortesía: Cubalex)

Cubalex documentó 115 muertes asociadas a prisiones desde febrero de 2024

La citada muerte se incorpora a las denuncias de organizaciones civiles sobre las condiciones de vida en las cárceles de la isla, donde familiares y activistas han alertado sobre la escasez de alimentos, medicamentos y asistencia médica.

De acuerdo con los registros de Cubalex, entre febrero de 2024 y junio de 2026 se documentaron al menos 115 muertes vinculadas a establecimientos penitenciarios. Del total, 21 fueron asociadas a desnutrición grave o inanición, según los datos de la organización.

Cubalex sostuvo que estos casos forman parte de un patrón de carencias alimentarias, negligencia y dificultades para acceder a servicios médicos dentro de las prisiones. La entidad también cuestionó la falta de información pública sobre las muertes ocurridas bajo el régimen cubano y reclamó mecanismos de rendición de cuentas para las familias.

Las Reglas Mandela, el conjunto de estándares de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, establecen que las personas detenidas deben recibir alimentos con valor nutricional suficiente, agua potable y atención médica comparable a la disponible fuera de las cárceles.

Cubalex advirtió que el incumplimiento de esos parámetros puede comprometer la responsabilidad del régimen cuando una persona muere mientras se encuentra bajo custodia.

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