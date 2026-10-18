Costa Rica

“Recojan los cuerpos antes de que se descompongan”: la presunta confesión tras el asesinato de una mujer y su hija en Costa Rica

El acusado de matar a su pareja y a la niña de 10 años habría contactado a una allegada, a quien le dijo que había abandonado la zona y no volvería al domicilio

Una testigo declaró que el sospechoso se comunicó por teléfono para pedir la intervención policial en el levantamiento de las víctimas.. (Noticias Trivisión)
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Una persona identificada como Xiomara afirmó que recibió una llamada telefónica de un hombre buscado como principal sospechoso del asesinato de una mujer y su hija de 10 años en Liberia, Guanacaste, en la que este le habría pedido que avisara a la Policía para que retirara los cuerpos de la vivienda donde ocurrieron los hechos.

La declaración fue recogida por Noticias Trivisión, en una entrevista posterior al hallazgo de las víctimas en su hogar. De acuerdo con el testimonio de Xiomara, la conversación ocurrió cerca de las 15:00 (hora local). “Él ya había llamado antes a informar que recogieran los cuerpos para que no se descompusieran, pero que no le creían”, relató.

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Según su versión, el agresor le solicitó que se comunicara con al menos tres patrullas para que retiraran a las víctimas. El sospechoso insistió en que debía contactarse con las autoridades. “Que si yo no le creía, entonces que él tenía que llamar a la Fuerza Pública, que le hiciera el gran favor de hacerlo yo”, afirmó.

Los agentes de seguridad desplegaron operativos intensos tras el doble femicidio en una vivienda donde fallecieron una mujer y su pequeña hija.(Cortesía: Noticias Trivisión)
Los agentes de seguridad desplegaron operativos intensos tras el doble femicidio en una vivienda donde fallecieron una mujer y su pequeña hija.(Cortesía: Noticias Trivisión)

El hombre dijo que no regresaría a la vivienda

Durante la conversación, Xiomara le preguntó dónde se encontraba. Según su relato, el sospechoso respondió que ya no estaba en el domicilio y que se fue lejos del lugar.

La mujer le consultó si había salido de Costa Rica. “No he salido, pero estoy dentro del país, pero estoy muy largo yo y ya no regreso ahí”, respondió el individuo.

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De momento, las autoridades costarricenses mantienen un operativo para encontrar al sospechoso. El director general de la Fuerza Pública, Raúl Rivera Bonilla, informó que mantienen un operativo desplegado en distintos puntos del país para localizar al agresor y ponerlo a disposición judicial.

Antecedentes de violencia doméstica

En la citada entrevista con Noticias Trivisión, Xiomara afirmó que la pareja atravesaba una situación de violencia desde hacía cerca de cuatro años. “Ya llevaban cuatro años de violencia doméstica los dos”, declaró.

La mujer señaló que las personas cercanas a la víctima conocían la existencia de conflictos en la relación, aunque sostuvo que la mujer les pedía no involucrar a la Policía. “No pueden llamar a la policía, esto es entre nosotros, yo y él, nadie tiene que meterse”, recordó.

El testimonio deberá ser contrastado por los investigadores, quienes aún no han divulgado una hipótesis oficial sobre el móvil del ataque. Tampoco se informó si existían denuncias formales, medidas de protección o intervenciones previas de instituciones estatales por posibles episodios de violencia en el entorno familiar.

Según medios locales, entre ellos CRHoy.com, el presunto agresor, identificado como Rafael V., de nacionalidad nicaragüense, atacó con un machete a Jasmina López y a la menor de edad, Valeska Valdez, antes de huir del lugar.

Jasmina López y su hija Valeska Valdez perdieron la vida tras un ataque en su hogar. (Cortesía: Redes sociales)
Jasmina López y su hija Valeska Valdez perdieron la vida tras un ataque en su hogar. (Cortesía: Redes sociales)

Fuentes policiales, citadas por medios costarricenses, señalaron que el hombre buscado sería la pareja sentimental de la mujer y el padre de la niña. A su vez, las autoridades activaron alertas en puestos fronterizos ante la posibilidad de que intente abandonar el país.

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