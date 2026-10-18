Les falló la jugada: tres extranjeros intentaron escapar y arrojaron al mar 1.098 paquetes de presunta droga en Panamá

Los tripulantes intentaron escapar y arrojaron varios sacos al mar al detectar la presencia de unidades aeronavales que realizaban patrullajes en la zona. Tomada de Instagram

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Tres ciudadanos extranjeros, dos nicaragüenses y un colombiano, fueron capturados cuando transportaban 1.098 paquetes de presunta droga en una embarcación artesanal interceptada al sur de Punta Burica, en la provincia panameña de Chiriquí.

Los sospechosos intentaron escapar y arrojaron varios sacos al mar al detectar la presencia de unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

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La operación se desarrolló el 15 de octubre de 2026, durante patrullajes de vigilancia en aguas del Pacífico occidental panameño. Los agentes lograron interceptar la lancha y recuperar los bultos, que fueron trasladados junto con los detenidos a la Estación Aeronaval de Quebrada de Piedra para las diligencias correspondientes.

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Chiriquí participó en la operación coordinada con el Senan, que permitió asegurar la embarcación y contabilizar los paquetes. Las autoridades todavía no han confirmado el tipo de sustancia ni su peso total, información que deberá establecerse mediante los análisis correspondientes.

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Las organizaciones del narcotráfico utilizan embarcaciones artesanales y lanchas rápidas para transportar cargamentos por las costas centroamericanas. crédito @DirectorPolicia/X

El decomiso ocurrió en una zona marítima cercana a la frontera entre Panamá y Costa Rica, utilizada para la navegación entre países centroamericanos. Punta Burica se encuentra en el extremo occidental del litoral pacífico panameño, una ubicación relevante para los controles contra el transporte ilícito de mercancías por mar.

Las organizaciones dedicadas al narcotráfico utilizan embarcaciones rápidas y lanchas artesanales para movilizar cargamentos por el Pacífico centroamericano. En estas operaciones pueden realizar trasbordos en el mar o utilizar puntos costeros para descargar mercancías, antes de continuar hacia otros destinos mediante diferentes medios de transporte.

Panamá ocupa una posición estratégica dentro de las rutas internacionales del tráfico de drogas, por su ubicación entre Sudamérica y Centroamérica y sus costas en dos océanos. Parte de los cargamentos puede destinarse al mercado local, mientras otros continúan hacia países de tránsito con destino final en Estados Unidos o Europa.

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El operativo forma parte de la denominada Operación Escudo Protector, mediante la cual el Senan mantiene patrullajes para combatir actividades ilícitas en espacios marítimos. La institución destacó que las tareas de seguridad continúan pese a la emergencia provocada por el terremoto del pasado 9 de octubre.

La Policía Nacional aprehendió en Ciudad Radial, corregimiento de Juan Díaz, a un ciudadano requerido por su presunta vinculación con un delito relacionado con drogas. Tomada de la PN

Las cifras del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales muestran que Panamá incautó 69,50 toneladas de drogas entre enero y agosto de 2026. De ese volumen, 46,20 toneladas correspondieron a cocaína y 23,18 toneladas a marihuana, según el informe preliminar elaborado con información del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

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El total representa una reducción frente a las aproximadamente 79,6 toneladas decomisadas en igual período de 2025, de acuerdo con los registros mensuales comparativos. No obstante, agosto cerró con 9,46 toneladas incautadas, por encima de las 8,36 toneladas contabilizadas durante ese mes del año anterior.

Por provincias, Colón encabezó las incautaciones con 18,44 toneladas, seguida de Panamá Oeste, con 15,92, y Panamá, con 13,24. En Chiriquí se reportaron 12,91 toneladas durante los primeros ocho meses, una cifra que confirma la importancia de esa provincia dentro de las operaciones antidrogas.

El informe también revela diferencias importantes en la evolución de los decomisos por territorio. Mientras Colón y Panamá Oeste registraron aumentos respecto al año anterior, Panamá y Chiriquí presentaron reducciones, sin que esas variaciones permitan determinar por sí solas cambios en el volumen total del narcotráfico.

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Panamá registró 69,50 toneladas de drogas incautadas entre enero y agosto de 2026, según las estadísticas preliminares del Ministerio de Seguridad Pública. Tomada del MP

En otras actuaciones recientes, la Policía Nacional capturó en Ciudad Radial, corregimiento de Juan Díaz, a un ciudadano requerido por su presunta vinculación con un delito relacionado con drogas. Durante el procedimiento también fue retenida una venezolana con su estadía migratoria vencida, para ponerla a disposición del Servicio Nacional de Migración.

Asimismo, en Koskuna, corregimiento de Veracruz, un hombre de 38 años fue aprehendido durante un recorrido preventivo, luego de que una verificación revelara un requerimiento judicial. El oficio, emitido en noviembre de 2024, estaba relacionado con una medida de libertad vigilada por estudio en un proceso por tráfico internacional de drogas.

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