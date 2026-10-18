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TikTok prohibió para siempre la cuenta que promocionaba el documental sobre Elon Musk

La red social no explicó qué regla política violó la cuenta, mientras YouTube y Meta habían revertido bloqueos similares semanas antes

TikTok suspendió de forma permanente la cuenta publicitaria del documental sobre Elon Musk por supuestas infracciones a sus normas de contenido político. (REUTERS/Evan Vucci/File Photo)
TikTok suspendió de forma permanente la cuenta publicitaria del documental sobre Elon Musk por supuestas infracciones a sus normas de contenido político. (REUTERS/Evan Vucci/File Photo)
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TikTok suspendió de manera permanente la cuenta publicitaria que promocionaba Musk, el documental sobre Elon Musk dirigido por Alex Gibney, justo cuando la película se expandía a cientos de salas en Estados Unidos. La plataforma invocó violaciones a su política de contenido político, pero no detalló cuáles fueron.

La distribuidora independiente Bleecker Street confirmó a varios medios que TikTok le avisó el viernes por la tarde que la suspensión era inminente. La cuenta, que había acumulado más de 10.000 seguidores, fue retirada de la plataforma poco después.

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El documental, dirigido por el realizador ganador del Oscar Alex Gibney, se estrenó en formato limitado el 9 de octubre en Nueva York y Los Ángeles, donde recaudó USD 68.900 en cuatro salas, según cifras publicadas por Variety. El viernes 17 de octubre se expandió a 472 cines de Estados Unidos y Canadá.

Elon Musk descalificó la producción antes del estreno y acusó al director Alex Gibney de carecer de integridad. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)
Elon Musk descalificó la producción antes del estreno y acusó al director Alex Gibney de carecer de integridad. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

Un bloqueo sin explicación

TikTok le comunicó a Bleecker Street que la cuenta había incurrido en un “nivel de gravedad en violaciones de política política” que “dispara la suspensión inmediata”, según la cita que recogió The Hollywood Reporter. La empresa no precisó qué publicación concreta motivó la medida.

El caso no es nuevo. A fines de septiembre, YouTube, Meta y TikTok habían rechazado anuncios para el tráiler de Musk por su contenido político. YouTube y Meta revirtieron la decisión días después.

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Meta calificó el rechazo inicial como “un error” y YouTube dijo que el aviso había sido “restringido” de forma temporal por su sistema automático antes de ser aprobado. TikTok, en cambio, mantuvo el bloqueo y ahora lo llevó al extremo de dar de baja la cuenta entera. X, la red que pertenece a Musk, nunca aceptó publicidad para la película.

Bleecker Street apeló la suspensión ante TikTok, de acuerdo con una reconstrucción publicada por el sitio pakistaní The News. La red social no respondió consultas de los diferentes medios de comunicación sobre los motivos puntuales de la baja ni sobre los plazos de una eventual revisión.

Meta y YouTube rectificaron el rechazo inicial a los anuncios del filme, mientras que la plataforma X vetó cualquier publicidad. (REUTERS/Dado Ruvic)
Meta y YouTube rectificaron el rechazo inicial a los anuncios del filme, mientras que la plataforma X vetó cualquier publicidad. (REUTERS/Dado Ruvic)

Las respuestas de Musk y Gibney

Musk calificó al documental de “hit piece” (una pieza armada para dañar su imagen) antes del estreno y escribió en su red social que “el excremento de perro merece más respeto” que la película. También acusó a Gibney de no tener “ninguna integridad” y lo llamó “un ser humano horrible”.

Gibney, por su parte, contó en una entrevista con The New York Times que Universal Pictures dudó antes de confirmar la distribución internacional del filme.

Consultado sobre los motivos, el director respondió: “¿Les preocupaba que en este clima político una película sobre el hombre más rico del mundo fuera problemática? Puede ser, pero hay que preguntarles a ellos”. Universal terminó avanzando con el estreno fuera de Estados Unidos.

La distribuidora Bleecker Street apeló la cancelación de la cuenta en TikTok tras perder a más de diez mil seguidores.
La distribuidora Bleecker Street apeló la cancelación de la cuenta en TikTok tras perder a más de diez mil seguidores.

La conexión con Oracle y Skydance

El bloqueo de TikTok llama la atención porque la propia red social tiene un vínculo indirecto con una de las figuras que aparecen en el documental. Oracle, la empresa que preside Larry Ellison, controla el 15% del consorcio que opera TikTok en Estados Unidos.

Ellison es mencionado en la película a través de un mensaje de texto en el que le ofrece a Musk financiar la compra de Twitter, hoy X.

La situación se vuelve más enredada todavía porque HBO, la cadena que financió Musk y que la transmitirá en 2027, pasó a ser parte de Skydance luego de que esa compañía absorbiera a Warner Bros. Discovery. Skydance está encabezada por David Ellison, hijo de Larry Ellison.

Pese a ese cruce de intereses, Skydance confirmó que HBO mantendrá el estreno del documental según lo previsto.

La película llega a los cines en un contexto comercial débil: Variety estimó que la recaudación del fin de semana de expansión rondaría los USD 385.000 en las 472 salas, muy por debajo de lo habitual para un estreno de esa escala. TheWrap, con una proyección distinta, calculó un promedio de USD 629 por sala.

Bleecker Street no confirmó una fecha para que TikTok resuelva la apelación presentada tras la suspensión.

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