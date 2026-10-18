Tecno

Un modelo de Claude resolvió en 30 minutos un misterio de la NSA que duraba 25 años

La compañía donó el premio de la recompensa a una organización que protege la seguridad del tráfico web mundial

Un modelo interno de Claude descifró el origen de las semillas criptográficas que la Agencia de Seguridad Nacional entregó hace veinticinco años. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Un modelo interno de Claude descifró el origen de las semillas criptográficas que la Agencia de Seguridad Nacional entregó hace veinticinco años. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Guardar

Un modelo interno de Claude, el asistente de inteligencia artificial de Anthropic, resolvió en menos de media hora un misterio de la criptografía que llevaba 25 años sin respuesta: el origen de las semillas numéricas que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) entregó para definir las curvas elípticas que hoy protegen buena parte de las conexiones seguras de internet.

Según el informe que Anthropic publicó el 16 de octubre, un empleado le pidió a un modelo de investigación interno que averiguara cómo se habían generado esos números sin darle ninguna pista previa. El modelo determinó que las semillas de las curvas P-192, P-224, P-256, P-384 y P-521 no salieron de ningún algoritmo de hash, sino de lrand48, un generador de números pseudoaleatorios incluido en las bibliotecas del lenguaje C desde los años noventa, inicializado con una marca de tiempo del sistema.

PUBLICIDAD

Un enigma heredado de la era Snowden

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, conocido como NIST, adoptó esas curvas en el año 2000 dentro del estándar de firma digital FIPS 186-2. El organismo publicó las semillas junto con las curvas, pero nunca explicó de dónde habían salido esos números, lo que alimentó sospechas de que pudieran esconder una puerta trasera a favor de la NSA.

El criptógrafo Filippo Valsorda, quien organizó en 2023 una recompensa para quien resolviera el enigma, confirmó el hallazgo en su propio sitio y precisó que el equipo de Anthropic reclamó el premio el 15 de octubre a la 01:07:51 UTC. El dinero, de 36.864 dólares, se donará a Internet Security Research Group, la organización sin fines de lucro que opera el servicio de certificados Let’s Encrypt.

PUBLICIDAD

Logotipo de Claude con texto negro y un símbolo abstracto similar a una estrella rojiza de ocho puntas a su izquierda, sobre un fondo beige claro
El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología adoptó las curvas en el año 2000 sin explicar la procedencia de sus números base. (X: claudeai)

Durante años circuló la versión de que un empleado de la NSA, Jerry Solinas, había generado las semillas a partir del hash de una frase en broma, algo que él mismo narró en 2015 sin poder aportar pruebas. Solinas murió en 2023 y nunca quedó registro de esa frase ni de su proceso exacto.

Cómo llegó Claude a la respuesta

El modelo descartó esa pista desde el principio y probó un camino distinto: supuso que el programa original usaba un generador de números pseudoaleatorios típico de los años noventa y escribió un rastreador que comparó 34 combinaciones posibles de esos generadores contra los valores publicados.

Encontró que en varias semillas los bits superiores de cada bloque de 32 aparecían siempre en cero, una señal característica del generador lrand48. Según el propio informe de Anthropic, esa coincidencia tenía una probabilidad de apenas una en 5.810 de ocurrir al azar.

Para las semillas de las curvas primas, donde el generador conserva menos información de cada salida, Claude recurrió al algoritmo de reducción de retículos Lenstra-Lenstra-Lovász para reconstruir el estado interno del generador a partir de los pocos bits disponibles. El sistema corrió el generador hacia atrás hasta llegar al punto en el que se inicializó con la función srand48.

Anthropic descartó que el descubrimiento debilite la seguridad del algoritmo de firma digital y señaló que aleja las hipótesis de espionaje. (Europa Press/Contacto/Algi Febri Sugita)
Anthropic descartó que el descubrimiento debilite la seguridad del algoritmo de firma digital y señaló que aleja las hipótesis de espionaje. (Europa Press/Contacto/Algi Febri Sugita)

Las diez marcas de tiempo recuperadas correspondían a fechas reales entre mayo de 1997 y abril de 1998, lo que para Anthropic descarta que la coincidencia fuera casualidad. La semilla de P-256, una de las curvas más usadas en la actualidad, surgió de una corrida iniciada el 16 de agosto de 1997, en la candidata número 1.842 del generador.

Lo que el hallazgo no resuelve

Anthropic fue clara, el resultado no constituye una ruptura criptográfica ni revela una debilidad nueva en el algoritmo de firma ECDSA, que usa estas curvas. Al contrario, sostiene que el hecho de que las semillas salieran de un procedimiento simple y reproducible por cualquiera reduce el margen para que hubiera un diseño deliberado con fines de espionaje.

El informe reconoce también varios cabos sueltos. El equipo no logró explicar el origen de la semilla de la curva binaria B-163, ni cómo se generaron los puntos base de las curvas P-224, P-256, P-384 y P-521, un dato distinto de la semilla y necesario para completar cada curva.

Ilustración digital futurista de los logos de Claude y Anthropic en un circuito luminoso. Líneas de neón azul, naranja y violeta conectan los logos sobre un fondo oscuro.
El análisis determinó que los valores derivan del generador de números pseudoaleatorios lrand48 y marcas de tiempo del sistema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tampoco quedó claro por qué el programa original saltó algunas combinaciones que, según el análisis de Claude, también habrían producido curvas matemáticamente válidas. Para la curva P-256, por ejemplo, la candidata número 876 del mismo proceso también cumplía todos los requisitos, pero no fue la elegida.

El trabajo estuvo a cargo de diez investigadores del equipo de seguridad de Anthropic, entre ellos Nicholas Carlini y Steve Weis, quienes reconocieron de forma póstuma a Solinas por haber sobrellevado con humor años de sospechas sobre su posible rol en un eventual backdoor de la NSA.

Temas Relacionados

ClaudeAnthropicLo último en tecnologíaTecnología-noticiasAlgoritmo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Microsoft hizo que Windows 11 ande 20% más rápido en las computadoras con menos memoria

La mejora llega mientras los precios de la memoria RAM se dispararon por la demanda de los centros de datos de IA

Microsoft hizo que Windows 11 ande 20% más rápido en las computadoras con menos memoria

Anthropic redujo a la mitad la contratación de empleados jóvenes por el avance de sus IA

La empresa reconoció que sus empleados pasan más tiempo en reuniones porque la IA generó más trabajo del que pueden revisar

Anthropic redujo a la mitad la contratación de empleados jóvenes por el avance de sus IA

Jensen Huang sobre el PC con IA creado por Nvidia y Microsoft: “un trabajo hecho con amor”

El computador podrá ejectuar funciones de inteligencia artificial sin necesidad de estar conectado a internet

Jensen Huang sobre el PC con IA creado por Nvidia y Microsoft: “un trabajo hecho con amor”

TikTok prohibió para siempre la cuenta que promocionaba el documental sobre Elon Musk

La red social no explicó qué regla política violó la cuenta, mientras YouTube y Meta habían revertido bloqueos similares semanas antes

TikTok prohibió para siempre la cuenta que promocionaba el documental sobre Elon Musk

Así cotizan las principales criptomonedas del mundo digital este domingo 18 de octubre

Las criptomonedas han tenido un auge recientemente y el bitcoin ha logrado su legalidad en El Salvador

Así cotizan las principales criptomonedas del mundo digital este domingo 18 de octubre

DEPORTES

La trama del luchador que “arruinó su carrera en 8 segundos”: se negó a saludar al presidente de UFC y sufrió un impactante nocaut

La trama del luchador que “arruinó su carrera en 8 segundos”: se negó a saludar al presidente de UFC y sufrió un impactante nocaut

El gesto de Messi contra un ex Boca tras uno de sus goles y su reacción junto a la de Rodrigo De Paul en un festejo en el triunfo del Inter Miami

Rápel fallido en el Alamodome: un militar cayó desde más de 30 metros de altura en una exhibición previa al partido UTSA-Navy

Fue mamá, dejó el fútbol profesional durante 7 años y volvió para firmar una página histórica en la Copa Libertadores femenina

Con su jefe prófugo, la barra de Racing tiene nuevo líder: sus antecedentes y la interna que genera preocupación

TELESHOW

Helmut Ditsch buscó ocho años dónde dejar las cenizas de su esposa y lo hizo película: “El lugar gritó ‘soy la última morada’”

Helmut Ditsch buscó ocho años dónde dejar las cenizas de su esposa y lo hizo película: “El lugar gritó ‘soy la última morada’”

Zorrito Quintiero y Fernando Samalea celebran el MTV Unplugged de Charly García: “Detrás de ese genio hay una persona cariñosa”

El director Martín Saban reflexionó sobre el presente la ficción argentina: “Contar nuestra cultura es una obligación”

Marcada por el dolor y la resiliencia familiar, Trinidad Grehan Podestá convirtió un sueño de infancia en una obra propia en el Teatro Maipo

De Buenos Aires a Hollywood: la historia de Tomás Videla, el compositor argentino nominado al Latin GRAMMY

INFOBAE AMÉRICA

Cuba enfrentará una contracción del 10.3% del PIB, la mayor caída desde 2020, según la CEPAL

Cuba enfrentará una contracción del 10.3% del PIB, la mayor caída desde 2020, según la CEPAL

¿Cuáles son los departamentos de El Salvador con más población expuesta a sismos de alta amenaza?

Mujeres son mayoría entre los visitantes de museos y usuarios de bibliotecas públicas en República Dominicana

Capturan a sospechoso de la banda Los Bustillo por asesinato del hijo del expresidente de Honduras Ricardo Maduro

Israel: la elección del 27 está tan cerrada que los partidos árabes-israelíes podrían decidir el futuro político de Netanyahu