República Dominicana

República Dominicana registra 1,500 muertes infantiles en 2026: El 83.8% de los fallecimientos son recién nacidos

Un reporte epidemiológico reveló la vulnerabilidad de los recién nacidos durante sus primeros días de vida, mientras el sistema sanitario refuerza las salas de cuidados intensivos

Vista a través de la ventana circular de una incubadora de la mano de un bebé con brazalete blanco sobre mantas y un monitor al fondo.
Un recién nacido reposa sobre mantas dentro de una incubadora neonatal equipada con brazalete de identificación e instrumental médico al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un informe oficial sobre la situación sanitaria en República Dominicana reveló que el país acumula 1,500 fallecimientos infantiles en lo que va de 2026, una cifra que refleja la vulnerabilidad de los recién nacidos durante sus primeras semanas de vida. De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la inmensa mayoría de estas muertes se concentran en la etapa neonatal y afectan a bebés con menos de 28 días de nacidos.

Tan solo en el reporte correspondiente a la semana epidemiológica 39, se contabilizaron 45 decesos de menores a nivel nacional. El impacto del problema se evidencia al analizar la distribución de los fallecimientos.

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Del total de 1,500 niños fallecidos antes de cumplir el primer año de vida, un 83.8% corresponde a decesos neonatales, lo que equivale a 1,257 bebés que no lograron superar las cuatro semanas de nacimiento. Este indicador confirma que los primeros días de vida representan la fase de mayor riesgo en el territorio dominicano.

Las estadísticas oficiales muestran que el período comprendido entre el nacimiento y los primeros siete días concentra la mayoría de estos desenlaces fatales, de modo que la atención del parto y los cuidados inmediatos constituyen el foco central del sistema sanitario.

Durante la semana evaluada, las 45 muertes infantiles notificadas incluyeron a 38 recién nacidos dentro del período neonatal, mientras que siete casos adicionales correspondieron a reportes tardíos de semanas previas.

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Cifras del boletín epidemiológico semanal correspondientes a la SE 39-2026, donde destacan 45 decesos infantiles notificados en el territorio dominicano. (Foto: Ministerio de Salud Pública de República Dominicana).
Cifras del boletín epidemiológico semanal correspondientes a la SE 39-2026, donde destacan 45 decesos infantiles notificados en el territorio dominicano. (Foto: Ministerio de Salud Pública de República Dominicana).

La distribución geográfica de estos sucesos muestra una presencia constante en las grandes demarcaciones urbanas del país, entre las cuales se destacan:

  • Santo Domingo
  • San Cristóbal
  • Santiago
  • La Altagracia como las zonas con mayor notificación de casos debido a la densidad poblacional y la concentración de maternidades de alta complejidad.

Las principales causas de la mortalidad neonatal

La elevada concentración de muertes en las primeras cuatro semanas de vida responde a un conjunto de factores médicos y estructurales identificados por las autoridades de salud.

Entre las causas clínicas principales figuran:

  • La prematuridad
  • Las complicaciones respiratorias asociadas al bajo peso al nacer
  • La asfixia perinatal, una condición provocada por la falta de oxígeno antes, durante o inmediatamente después del parto
  • Infecciones severas conocidas como sepsis, contraídas con frecuencia durante el internamiento o por complicaciones de la madre durante la gestación, representan el tercer factor de mayor incidencia.

Más allá de los aspectos estrictamente biológicos, la deficiencia en los controles prenatales oportunos influye de manera determinante. Un porcentaje significativo de las madres que ingresan a las salas de parto en centros asistenciales públicos presenta antecedentes de hipertensión arterial no controlada, diabetes gestacional o infecciones no tratadas a tiempo.

Un estetoscopio, un tensiómetro y una carpeta de documentos sobre una mesa blanca frente al fondo desenfocado de una sala clínica.
Un estetoscopio y un tensiómetro reposan sobre una carpeta de historial clínico para controles prenatales dentro de un consultorio médico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como parte de las medidas oficiales, la institución ha ampliado la infraestructura dedicada al cuidado crítico con la habilitación de nuevas Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales en recintos clave como el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas y la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia.

Entre las estrategias clínicas destaca la expansión del Programa Mamá Canguro, una metodología respaldada por organismos internacionales que fomenta el contacto piel con piel para favorecer el desarrollo de bebés prematuros y de bajo peso.

Adicionalmente, el gobierno incorporó equipos de terapia de hipotermia, una tecnología que disminuye el riesgo de daño cerebral en recién nacidos que sufren asfixia al momento de nacer.

La meta de las autoridades del Servicio Nacional de Salud apunta a detectar a tiempo las complicaciones del embarazo en las consultas de atención primaria para evitar que los nacimientos deriven en situaciones de riesgo vital.

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