República Dominicana

Rescataron a un niño de cuatro años tras ser raptado frente a su casa en República Dominicana

El menor había desaparecido mientras jugaba frente a su vivienda en Los Tres Brazos, Santo Domingo Este. Una cámara de seguridad registró el momento en que una mujer lo cargó y huyó; la Policía lo localizó horas después

Vista trasera de un niño con sudadera gris y capucha puesta en el centro de una calle iluminada por faroles durante la noche.
Un niño permanece de espaldas en medio de una calle urbana iluminada por faroles durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un niño de cuatro años fue localizado con vida horas después de que su familia denunciara que había sido llevado de la puerta de su vivienda en el sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este. La Policía Nacional informó que el menor fue encontrado sano y salvo durante la noche del jueves, mientras mantiene abierta una investigación para establecer qué ocurrió.

El caso tuvo amplia atención luego de que circulara una grabación de una cámara de seguridad instalada en la zona. En las imágenes se observa a una mujer que corre con el niño sobre la espalda, una escena que motivó la denuncia de los parientes y la activación de operativos de búsqueda.

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En un video difundido en redes sociales la madre del menor expresó su agradecimiento con el despliegue policial a través del cual fue localizado el menor.

La Policía Nacional localizó sano y salvo a Sammy Ciprián Gabriel, secuestrado en Santo Domingo.

¿Dónde fue localizado Sammy?

La Policía identificó al menor como Sammy Ciprián Gabriel, de cuatro años. Según el informe oficial, fue localizado en las proximidades de la calle 42, en el sector Capotillo, Distrito Nacional.

Las autoridades no precisaron en qué punto fue encontrado o cómo fue identificado. Las autoridades se limitaron a señalar que estaba sano y salvo.

Después del hallazgo, el menor fue trasladado junto con su madre, Chantal Gabriel Bonhomme, de 31 años, al Palacio de la Policía. La mujer agradeció el respaldo recibido durante las horas en que su hijo permaneció desaparecido.

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La denuncia comenzó tras la desaparición en Los Tres Brazos

El niño había sido reportado como desaparecido la noche del miércoles. Sus familiares indicaron que se encontraba frente a su vivienda, en Los Tres Brazos, cuando una persona se lo llevó.

La secuencia quedó registrada por una cámara de vigilancia del sector. El video, difundido en redes sociales, mostró a una mujer que corría mientras cargaba al menor en la espalda. Las imágenes fueron incorporadas a las diligencias de los investigadores.

El caso fue tratado inicialmente como un presunto rapto. La Policía aún no ha establecido de forma pública si la persona que aparece en la grabación es la misma que habría estado vinculada con la localización del niño en Capotillo.

Agente de policía de espaldas con carpeta ante el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, la bandera dominicana y un vehículo policial.
Un agente policial custodia el acceso al Palacio de Justicia de Santo Domingo Este durante las primeras horas de la mañana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una menor quedó bajo custodia de las autoridades

La institución informó que una menor de edad permanece bajo custodia en relación con el caso. Han surgido múltiples cuestionamientos al rededor de este caso debido a que las autoridades no han brindado detalles sobre la investigación, posible paradero de la agresora o si hay más personas relacionadas en el caso.

La investigación está a cargo de varias áreas de la Policía Nacional, entre ellas el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat), la unidad de Trata de Personas y el departamento de Investigaciones de Personas Desaparecidas.

La Policía busca establecer cómo ocurrió el hecho

Los agentes realizaron entrevistas con familiares y vecinos del sector, además de recopilar registros de cámaras de seguridad cercanas a la vivienda del niño. Esas diligencias buscan reconstruir el recorrido del menor desde el momento en que fue visto por última vez en Los Tres Brazos hasta su ubicación en Capotillo.

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