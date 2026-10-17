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Los 10 juegos peor calificados de Steam, según las reseñas de sus usuarios

Miles de jugadores dejaron su opinión sobre estos títulos, que figuran entre los peor valorados de Steam por su comunidad

Varios juegos de Steam cuentan con reseña de jugadores que han provado el juego. A veces pueden ser buenas o otras malas. (Valve)
Varios juegos de Steam cuentan con reseña de jugadores que han provado el juego. A veces pueden ser buenas o otras malas. (Valve)
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Las reseñas de Steam pueden ayudar a evaluar un juego antes de comprarlo, aunque las preferencias y expectativas varían entre usuarios. En esta lista, diez títulos tienen calificaciones inferiores a 2,5 sobre 10 y una recepción mayoritariamente negativa, según los datos disponibles.

Los motivos de las críticas cambian de un juego a otro: algunos recibieron cuestionamientos por su estado técnico o desarrollo, mientras que otros decepcionaron a seguidores de franquicias conocidas. A continuación, una lista de 10 videojuegos con peor valoración en Steam.

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1. War of the Three Kingdoms — 1,03/10

Con una puntuación de apenas 1,03 sobre 10, War of the Three Kingdoms ocupa el primer lugar entre los juegos peor calificados de Steam en esta lista. No se trata de una valoración basada en unas pocas opiniones: el título acumula más de 81.000 reseñas, de las cuales solo el 10 % son positivas, según los datos proporcionados.

War of the Three Kingdoms entre los peores juegos valorados en Steam.
War of the Three Kingdoms entre los peores juegos valorados en Steam.

2. Command &amp; Conquer 4: Tiberian Twilight — 1,66/10

La cuarta entrega de Command & Conquer obtuvo una calificación de 1,66 sobre 10 y apenas un 17 % de reseñas positivas. Una de las principales críticas fue que el juego se apartó de lo que parte de los seguidores esperaba de la saga. En una franquicia con una comunidad consolidada, los cambios de diseño pueden influir en la recepción.

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3. Conqueror’s Blade: Three Kingdoms — 1,69/10

Conqueror’s Blade: Three Kingdoms registra una nota de 1,69 sobre 10. Solo el 16 % de las reseñas son positivas. Su puntuación sitúa al juego entre los peor recibidos de la plataforma, aunque el promedio por sí solo no explica qué aspectos específicos motivaron las críticas de los usuarios.

4. Spacebase DF-9 — 1,79/10

El juego de construcción y gestión espacial Spacebase DF-9 tiene una puntuación de 1,79 sobre 10 y un 18 % de reseñas positivas. Su desarrollo fue polémico y, de acuerdo con las críticas recogidas, el estado en que quedó el proyecto contribuyó a la decepción de muchos jugadores.

Spacebase DF-9 entre los peores juegos de Steam.
Spacebase DF-9 entre los peores juegos de Steam.

5. Uriel’s Chasm — 1,83/10

Con 1,83 sobre 10, Uriel’s Chasm aparece entre los títulos con menor puntuación de Steam. El 18 % de sus reseñas son positivas. Aunque no tiene la misma notoriedad que otras franquicias de la lista, su promedio muestra que la mayoría de quienes lo reseñaron tuvo una experiencia desfavorable.

6. FlatOut 3: Chaos &amp; Destruction — 1,84/10

FlatOut 3: Chaos & Destruction obtuvo una puntuación de 1,84 sobre 10 y apenas un 18 % de reseñas positivas. Las críticas estuvieron relacionadas con la comparación frente a las entregas anteriores de la saga. Para muchos seguidores, el juego no alcanzó el nivel que esperaban de la serie.

7. MOBILE SUIT GUNDAM BATTLE OPERATION 2 — 2,21/10

La franquicia Gundam cuenta con numerosos seguidores, pero eso no evitó que MOBILE SUIT GUNDAM BATTLE OPERATION 2 recibiera una calificación baja en Steam. El título tiene 2,21 sobre 10 y un 22 % de reseñas positivas. Además, suma más de 21.000 opiniones, por lo que su promedio se basa en una cantidad considerable de comentarios.

MOBILE SUIT GUNDAM BATTLE OPERATION 2 se encuentra disponibles en Steam, pero no es recomendado por la comunidad.
MOBILE SUIT GUNDAM BATTLE OPERATION 2 se encuentra disponibles en Steam, pero no es recomendado por la comunidad.

8. STAR WARS: Battlefront Classic Collection — 2,43/10

La colección reúne juegos ligados a una de las sagas más reconocidas del entretenimiento, pero su recepción en Steam fue negativa. STAR WARS: Battlefront Classic Collection registra 2,43 sobre 10 y un 24 % de reseñas positivas. Entre los motivos señalados por los usuarios estuvieron los problemas técnicos que afectaron su lanzamiento.

9. Mirror 2: Project X — 2,44/10

Con más de 115.000 reseñas, Mirror 2: Project X destaca por el volumen de opiniones que ha recibido. Pese a esa cantidad, mantiene una calificación de 2,44 sobre 10 y solo un 24 % de reseñas positivas. La cifra refleja una recepción mayoritariamente desfavorable entre quienes publicaron una opinión en Steam.

10. THE 4 SINS — 2,45/10

THE 4 SINS cierra la lista con una puntuación de 2,45 sobre 10. Aunque es la más alta entre los diez juegos incluidos, sigue por debajo de 2,5 y cuenta con un 24 % de reseñas positivas. La baja calificación indica que la mayoría de los usuarios que lo reseñaron no lo recomienda.

THE 4 SINS recibió reseñas muy negativas en Steam.
THE 4 SINS recibió reseñas muy negativas en Steam.

Qué revisar antes de comprar un juego en Steam

Las puntuaciones pueden servir como primera referencia, pero no siempre explican por qué un título gustó o decepcionó. Antes de comprar, conviene revisar las reseñas recientes y buscar comentarios sobre aspectos concretos, como el rendimiento, los problemas técnicos, el contenido y las decisiones de diseño.

También es útil comprobar si las críticas se relacionan con preferencias personales o con fallas que podrían afectar la experiencia de juego. Así, las opiniones de otros usuarios ayudan a tomar una decisión con más contexto que el promedio por sí solo.

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