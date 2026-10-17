Tecno

Un conductor se durmió con el piloto automático de Tesla activado y chocó a dos policías

El sistema Full Self-Driving es una tecnología de asistencia a la conducción de nivel 2, según la clasificación de la industria automotriz, por lo que requiere la supervisión constante de la persona al volante

Un joven de 22 años impactó su automóvil Tesla contra una patrulla policial en la autopista interestatal 80 de California. (REUTERS/Bart Biesemans/File Photo)
Un joven de 22 años impactó su automóvil Tesla contra una patrulla policial en la autopista interestatal 80 de California. (REUTERS/Bart Biesemans/File Photo)
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Un joven de 22 años chocó su Tesla contra un patrullero de la policía de California, Estados Unidos mientras dormía con el sistema de manejo asistido activado. El impacto hirió de gravedad a dos oficiales que investigaban otro choque fatal en la misma autopista.

El hecho ocurrió poco antes de la medianoche en la autopista interestatal 80, cerca de Fairfield, al norte de San Francisco. La Patrulla de Caminos de California, conocida como CHP, había cerrado varios carriles para trabajar en el lugar de un choque anterior con un muerto.

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Cómo ocurrió el choque que involucró al Tesla

La policía difundió un video filmado por una cámara de un camión de remolque que pasaba por el lugar. Las imágenes muestran al Tesla atravesar las balizas y los conos de señalización sin frenar, a velocidad de autopista, hasta impactar de frente contra la parte trasera del patrullero estacionado.

La cámara de un camión de remolque registró el momento en que el auto cruzó las balizas a velocidad de autopista sin frenar. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)
La cámara de un camión de remolque registró el momento en que el auto cruzó las balizas a velocidad de autopista sin frenar. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Dentro del vehículo policial había dos oficiales. Otros dos agentes, que estaban parados detrás del auto, alcanzaron a correrse antes del golpe.

Los dos oficiales que iban dentro del patrullero sufrieron heridas graves y pasaron la noche internados en un hospital. Ambos recibieron el alta al día siguiente. El conductor del Tesla tuvo heridas leves y, según los investigadores, no estaba alcoholizado.

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Qué dijo el conductor del Tesla

El joven conductor, identificado como residente de Sacramento, le contó a la policía en el lugar que se había quedado dormido mientras el auto circulaba en el modo de conducción autónoma de Tesla, llamado Full Self-Driving. “Es bastante alarmante”, dijo el sargento del CHP Andrew Barclay a la emisora pública KQED.

La cámara de un camión de remolque registró el momento en que el auto cruzó las balizas a velocidad de autopista sin frenar. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)
La cámara de un camión de remolque registró el momento en que el auto cruzó las balizas a velocidad de autopista sin frenar. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

“Desde la perspectiva de cualquier personal de emergencias, escuchar que alguien dejó que su vehículo manejara solo mientras dormía es algo bastante increíble”, agregó Barclay. La policía adelantó que bajará los datos de navegación y las grabaciones internas del auto para reconstruir el episodio con precisión.

La CHP recordó en un comunicado que, pese a su nombre, el sistema de Tesla no es un manejo totalmente autónomo. Se trata de un sistema de asistencia de nivel 2 según la clasificación de la industria automotriz, que exige supervisión constante de la persona al volante.

“La tecnología no exime a los conductores de su responsabilidad de operar el vehículo de forma segura. Manejar distraído o desatento puede tener consecuencias devastadoras”, escribió la agencia en sus redes sociales. Tesla no se ha comunicado de forma oficial frente a este hecho.

Dos oficiales sufrieron heridas graves dentro del patrullero y recibieron el alta médica al día posterior al impacto. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)
Dos oficiales sufrieron heridas graves dentro del patrullero y recibieron el alta médica al día posterior al impacto. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Qué puede pasarle al conductor

La propia policía dejó en claro que responsabiliza al conductor, no a la empresa, por lo ocurrido. En el sitio de Tesla se advierte que las funciones de manejo asistido disponibles hoy “requieren supervisión activa del conductor y no vuelven autónomo al vehículo”.

Barclay reconoció que la legislación todavía no tiene una categoría específica para un caso como este. “No hay una ley que diga específicamente que, si te duermes mientras tu vehículo maneja en modo autónomo, esto es un delito. No existe algo así”, explicó el sargento.

Por eso, dijo, la decisión sobre qué cargos aplicar quedará en manos de la oficina policial de la zona, que deberá revisar qué infracciones vigentes se ajustan al episodio. Una de las opciones sobre la mesa es que el CHP le pida al organismo de tránsito de California que le revoque la licencia de conducir al joven, algo que esa agencia puede hacer por su cuenta.

La agencia de seguridad vial recordó que la tecnología de Tesla pertenece al nivel dos y requiere atención constante al volante. (REUTERS/Mike Blake)
La agencia de seguridad vial recordó que la tecnología de Tesla pertenece al nivel dos y requiere atención constante al volante. (REUTERS/Mike Blake)

“Todo está sobre la mesa en este momento, no se descartó nada, seguimos evaluando las circunstancias para determinar el mejor curso de acción”, dijo Barclay. El sargento agregó que alguien que admite haberse dormido mientras su auto manejaba probablemente no sea una persona segura para estar en la ruta.

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