“La reducción de homicidios en El Salvador es la más extrema de la historia”: Nayib Bukele destaca su plan de seguridad

Los presidentes Nayib Bukele y Laura Fernández encabezaron una reunión de trabajo centrada en el intercambio de estrategias de seguridad y contención del crimen organizado.(Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid).

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Tras la visita oficial de la presidente de Costa Rica, Laura Fernández, el mandatario salvadoreño Nayib Bukele volvió a posicionar la política de seguridad de su país en el centro del debate internacional.

Durante un encuentro con la prensa celebrado el día de ayer, 16 de octubre, Bukele defendió enfáticamente los logros alcanzados durante su gestión en la erradicación de las pandillas y la contención de la violencia, argumentando que las cifras registradas en El Salvador no encuentran parangón en los registros contemporáneos del crimen global.

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El pronunciamiento tuvo lugar luego de que el jefe de Estado abordara temas clave de la agenda nacional, entre ellos la revisión de casos de supuestos colaboradores de estructuras criminales, donde aprovechó para señalar que cierta información oficial sobre las detenciones y procesos judiciales había sido tergiversada por diversos actores.

Durante su intervención, Bukele apeló a estudios comparativos internacionales para dimensionar la magnitud de los cambios experimentados en la nación centroamericana:

“La reducción de los homicidios experimentada en El Salvador es la más extrema de la historia de la humanidad, desde que lo medimos hasta el día de hoy.” De acuerdo con el mandatario, la drástica caída en los índices de letalidad pacífica convierte a las medidas adoptadas por su administración en el estándar global de efectividad policial y judicial.

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El presidente Nayib Bukele, informó sobre la caída sin precedentes de los homicidios y la presenta como la más significativa de la historia mundial y como prueba de una gestión de gobierno efectiva.

En esa misma línea, remarcó la solidez del respaldo público que sostiene estas decisiones políticas.

“Si tenemos los mejores resultados de la historia de la humanidad y la mayor aprobación, el noventa y ocho por ciento de la población apoya lo que estamos haciendo.”

Frente a la viabilidad de adaptar esta estrategia fuera de las fronteras salvadoreñas, Infobae le formuló la siguiente pregunta al jefe de Estado:

— Presidente, ¿considera usted que el modelo de seguridad de El Salvador puede aplicarse en todos los países o qué faltaría para aplicarlo en otras naciones?

Ante la interrogante, Bukele reconoció la singularidad institucional y social de cada contexto geográfico, enfatizando que las políticas públicas deben moderarse según las condiciones locales y que El Salvador mantendrá una postura de cooperación técnica sin intromisiones políticas.

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Ante la consulta de Infobae sobre qué faltaría para replicar la estrategia de combate al crimen fuera de sus fronteras, Bukele afirmó que las decisiones corresponden a cada gobierno y puso como ejemplo la colaboración con Costa Rica en infraestructura penitenciaria.

Los países del mundo que quieren adaptar el modelo de seguridad salvadoreño

El impacto de las políticas carcelarias y territoriales de El Salvador ha traspasado las fronteras de Centroamérica, motivando a diversas naciones de la región a evaluar, replicar o adaptar infraestructura y protocolos inspirados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

Costa Rica: Tras la visita oficial de la mandataria Laura Fernández a El Salvador, el gobierno costarricense impulsó la adopción de asistencia técnica en infraestructura penitenciaria. Costa Rica avanzó con la entrega del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), para el cual las autoridades locales tuvieron acceso previo a los planos del CECOT salvadoreño.

Honduras: Como parte de las medidas para frenar la extorsión y el accionar de bandas armadas, el Ejecutivo hondureño ha promovido la construcción de instalaciones penitenciarias de máxima seguridad.

Perú: En el ámbito parlamentario y ejecutivo peruano, diversos líderes políticos han planteado la implementación de penales de aislamiento estricto e iniciativas legislativas de mano dura para hacer frente al crecimiento del crimen organizado transnacional. En ese marco, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, realizará una visita oficial a El Salvador los días 29 y 30 de octubre de 2026 para fortalecer la cooperación bilateral y abordar estrategias contra la inseguridad ciudadana, la extorsión y el crimen organizado, recorrido durante el cual se prevé que visite las instalaciones del CECOT.

Chile: Distintas autoridades y sectores legislativos han mostrado interés en los esquemas de inteligencia policial y el aislamiento riguroso de reos peligrosos, explorando proyectos carcelarios de alta seguridad para contener la delincuencia compleja.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en Tecoluca, El Salvador, el viernes 30 de enero de 2026 (Cortesía: Presidencia El Salvador).

Ecuador y Colombia: Ecuador puso en marcha centros penitenciarios de alta contención como la cárcel “El Encuentro”, mientras que en Colombia diversos sectores políticos y gubernamentales han propuesto la edificación de megacárceles orientadas a neutralizar a los grupos armados delictivos.

Argentina y Paraguay: Ambas naciones han avanzado en el desarrollo de centros de reclusión de alta seguridad destinados a reos de alto perfil, buscando cortar la cadena de mando de las organizaciones criminales desde el interior de los penales.

El continuo interés manifestado por diversos gobiernos de América Latina consolida al modelo de seguridad salvadoreño como una referencia inevitable en los debates contemporáneos sobre el combate al crimen organizado.

Mientras la administración de Bukele sostiene que la efectividad y el respaldo ciudadano son los pilares fundamentales para legitimar sus políticas, el intercambio de asistencia técnica y experiencias operativas con países de la región perfila un cambio significativo en las estrategias continentales de contención penitenciaria y combate a la delincuencia.

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