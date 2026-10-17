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Nueva jornada de protestas e incidentes en Francia: hubo disturbios en varias ciudades del país y al menos 100 detenidos

La Prefectura informó que los arrestos tuvieron lugar en París, mientras que manifestantes encapuchados irrumpieron en el ayuntamiento de Marsella. También hay movilizaciones en Lyon, Rennes, Lille y Ruán

Violentos disturbios durante una nueva protesta en París
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París registró este sábado 100 detenciones durante una nueva jornada de protestas sociales contra la subida de los carburantes y el encarecimiento de la vida, con concentraciones, bloqueos e incidentes en varias ciudades de Francia. Los arrestos se produjeron hasta las 12.00, principalmente por portar protecciones y armas prohibidas, informó la Prefectura de Policía.

La movilización reunió a colectivos estudiantiles y a antiguos referentes de los “chalecos amarillos”, el movimiento que protagonizó protestas entre 2018 y 2019. Aunque los sindicatos no convocaron la jornada, algunos, como la Confederación General del Trabajo, expresaron su respaldo.

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La policía antidisturbios francesa avanza junto a objetos en llamas en una calle, en medio de enfrentamientos con manifestantes en París (REUTERS/Abdul Saboor)
La policía antidisturbios francesa avanza junto a objetos en llamas en una calle, en medio de enfrentamientos con manifestantes en París (REUTERS/Abdul Saboor)
Manifestantes encapuchados corren entre gases lacrimógenos en medio de enfrentamientos con la policía francesa durante una manifestación contra el costo de vida y el aumento de los precios de los combustibles en la Plaza de la República de París (REUTERS/Jack Taylor)
Manifestantes encapuchados corren entre gases lacrimógenos en medio de enfrentamientos con la policía francesa durante una manifestación contra el costo de vida y el aumento de los precios de los combustibles en la Plaza de la República de París (REUTERS/Jack Taylor)

Los partidos de izquierda también manifestaron simpatía por la convocatoria, en especial La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon. Bally Bagayoko, una de las figuras visibles de esa fuerza y alcalde de Saint-Denis, afirmó a France Info que la movilización busca “la convergencia de luchas, de los indignados y de las generaciones”.

Bagayoko, que en las últimas semanas alentó las protestas de estudiantes de liceos por mejores condiciones educativas, sostuvo que la jornada será “el punto de partida de una dinámica más importante”. Mélenchon volverá a ser candidato en las elecciones presidenciales de la próxima primavera y, según las encuestas citadas, podría acceder a la segunda vuelta, cuya favorita es Marine Le Pen.

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Un manifestante encapuchado lanza objetos contra la policía francesa (REUTERS/Jack Taylor)
Un manifestante encapuchado lanza objetos contra la policía francesa (REUTERS/Jack Taylor)
Paramédicos voluntarios atienden a un periodista herido en medio de enfrentamientos entre la policía francesa y manifestantes en París (REUTERS/Stephanie Lecocq)
Paramédicos voluntarios atienden a un periodista herido en medio de enfrentamientos entre la policía francesa y manifestantes en París (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Los agentes realizaron 589 controles preventivos, especialmente cerca de estaciones ferroviarias, y disolvieron dos concentraciones en la capital. Una de ellas, de carácter sindical, congregó a cerca de 100 personas alrededor de la estación del Norte; la otra reunió a estudiantes de liceos en la calle de Rennes, en dirección a la estación de Montparnasse.

Por su parte, un centenar de manifestantes encapuchados intentó bloquear el acceso al estacionamiento de las sedes de la cadena CNews y la emisora Europe 1. Durante esa acción lanzaron objetos contra los edificios y rompieron cristales, mientras una veintena de personas fue arrestada.

Manifestantes franceses sostienen un cartel, con el lema "Si ardemos, arderán con nosotros" (REUTERS/Stephanie Lecocq)
Manifestantes franceses sostienen un cartel, con el lema "Si ardemos, arderán con nosotros" (REUTERS/Stephanie Lecocq)
Manifestantes sostienen pancartas cerca de la estatua de Marianne de la Plaza de la República durante una manifestación en la capital francesa (REUTERS/Stephanie Lecocq)
Manifestantes sostienen pancartas cerca de la estatua de Marianne de la Plaza de la República durante una manifestación en la capital francesa (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Ambos medios pertenecen al magnate Vincent Bolloré, conocido por su cercanía con la extrema derecha. La Prefectura de Policía afirmó que las acciones violentas organizadas en redes sociales “han sido un fracaso” y que la rapidez del operativo permitió “ser reactivos, dispersar y detener”.

El ministro del Interior, Laurent Núñez, ordenó a los prefectos departamentales desalojar de manera sistemática los “equipamientos o ejes estructurantes” que fueran bloqueados por manifestantes. Para prevenir incidentes, las autoridades movilizaron a 10.000 policías y gendarmes, de los cuales 5.000 fueron destinados a París.

La Prefectura prohibió concentraciones en torno al palacio del Elíseo, la residencia oficial del primer ministro en Matignon, las dos cámaras parlamentarias, la avenida de los Campos Elíseos y las estaciones de tren. Sí autorizó una manifestación desde las 14.00 entre la plaza de la República y la plaza de Clichy.

Manifestantes encapuchados caminan entre gases lacrimógenos (REUTERS/Manon Cruz)
Manifestantes encapuchados caminan entre gases lacrimógenos (REUTERS/Manon Cruz)
Manifestantes encapuchados sostienen una pancarta que dice: "Por un mundo mejor, una solución: revolución" (REUTERS/Manon Cruz)
Manifestantes encapuchados sostienen una pancarta que dice: "Por un mundo mejor, una solución: revolución" (REUTERS/Manon Cruz)

Incidentes en Marsella, Lyon, Rennes, Lille y Ruán

Marsella registró incendios de contenedores de basura y de otros elementos urbanos durante una concentración de varios cientos de personas en el centro de la segunda ciudad más poblada de Francia. Una comisaría de la policía municipal sufrió daños en sus cristales y recibió artefactos fumígenos en su interior.

En tanto, manifestantes encapuchados también irrumpieron brevemente en el ayuntamiento de Marsella. Derribaron una puerta con barreras de seguridad, varias personas ingresaron al edificio y una pintó en una pared el símbolo anarquista de la “A” antes de la intervención policial.

Una bandera francesa ondea mientras manifestantes se encuentran sobre la estatua de Marianne de la Plaza de la República durante una manifestación contra el costo de vida y el aumento de los precios de los combustibles en París, como parte de las protestas nacionales convocadas por el movimiento de los "Chalecos Amarillos" (REUTERS/Stephanie Lecocq)
Una bandera francesa ondea mientras manifestantes se encuentran sobre la estatua de Marianne de la Plaza de la República durante una manifestación contra el costo de vida y el aumento de los precios de los combustibles en París, como parte de las protestas nacionales convocadas por el movimiento de los "Chalecos Amarillos" (REUTERS/Stephanie Lecocq)
Francia registró una nueva jornada de violentas protestas (REUTERS/Manon Cruz)
Francia registró una nueva jornada de violentas protestas (REUTERS/Manon Cruz)

“Estamos tomando la Bastilla”, gritó uno de los participantes, en referencia al asalto de 1789 contra la fortaleza durante la Revolución francesa. La acción ocurrió en medio de las protestas nacionales por el costo de vida.

En Lyon, la tercera mayor ciudad del país, hubo concentraciones en la refinería de Feyzin, situada junto a una autopista a varios kilómetros al sur, y en distintos puntos urbanos. La policía dispersó algunas de ellas al considerar que buscaban obstaculizar la circulación.

Manifestantes encapuchados con chalecos amarillos participan en una manifestación contra el costo de vida y el aumento de los precios de los combustibles cerca de la Plaza de la República de París (REUTERS/Stephanie Lecocq)
Manifestantes encapuchados con chalecos amarillos participan en una manifestación contra el costo de vida y el aumento de los precios de los combustibles cerca de la Plaza de la República de París (REUTERS/Stephanie Lecocq)
La policía antidisturbios francesa se mantiene en posición, con los cascos rociados de pintura amarilla, en medio de enfrentamientos con manifestantes, durante una manifestación en una calle cerca de la estación ferroviaria Gare du Nord de París (REUTERS/Abdul Saboor)
La policía antidisturbios francesa se mantiene en posición, con los cascos rociados de pintura amarilla, en medio de enfrentamientos con manifestantes, durante una manifestación en una calle cerca de la estación ferroviaria Gare du Nord de París (REUTERS/Abdul Saboor)

También se desarrollaron bloqueos en las vías de circunvalación de Rennes y en calles de Lille. En esta última ciudad se esperaba una marcha de estudiantes de liceos y universitarios, tras manifestaciones anteriores que recibieron el apoyo de docentes, padres y organizaciones de la sociedad civil.

En Ruán, un incendio calificado como “voluntario” quemó durante la madrugada del sábado la fachada de un edificio universitario. La Prefectura abrió una investigación para determinar el origen del siniestro.

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