República Dominicana

República Dominicana: Casos confirmados de dengue suman 396 en lo que va del año

Las autoridades sanitarias informaron que la transmisión se mantuvo por debajo del nivel de alarma, pero piden a la población mantener medidas preventivas

Mosquitos ilustrados con patas a rayas posados en una malla mosquitera sobre un fondo claro.
República Dominicana acumuló 396 casos confirmados de dengue durante las primeras 39 semanas epidemiológicas del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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República Dominicana acumuló 396 casos confirmados de dengue hasta la semana epidemiológica 39 de 2026, según el más reciente boletín de vigilancia del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Durante esa semana se notificaron 15 nuevos diagnósticos, con la mayor concentración en la provincia de La Altagracia, que registró 10 contagios.

Los otros cinco casos confirmados de la semana se distribuyeron entre Santo Domingo, con tres, y Sánchez Ramírez, con dos. El total acumulado de 396 casos corresponde a los registros de la semana uno a la 39 del año.

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El boletín precisa que el dengue es una enfermedad endémica en el país y que permanece bajo vigilancia epidemiológica durante todo el año. La información es preliminar y puede ser actualizada tras la clasificación final de los casos.

La vigilancia de la enfermedad se articula a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), que reúne las notificaciones enviadas por establecimientos públicos y privados, organizaciones sin fines de lucro y los servicios de sanidad militar y policial.

Infografía con un mosquito sobre un mapa, cifras sobre casos de dengue y texto con datos provinciales de República Dominicana.
La provincia de La Altagracia concentró la mayor cantidad de los nuevos diagnósticos de dengue notificados en la semana 39. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los registros permanecen debajo del nivel de alarma epidemiológica

Pese a los 396 casos acumulados, el comportamiento de la enfermedad se mantuvo dentro de la zona de éxito del corredor endémico, según la evaluación oficial. Este instrumento compara la cantidad de casos notificados con el patrón histórico registrado entre 2019 y 2025.

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La institución sanitaria indicó que la incidencia se encuentra por debajo del umbral de seguridad esperado para el período analizado. El documento menciona fluctuaciones semanales y leves incrementos en algunas semanas, aunque aclara que los reportes no llegaron a niveles de alarma ni epidémicos.

La clasificación en zona de éxito no elimina la necesidad de mantener el seguimiento. El dengue puede presentar cambios en su circulación a lo largo del año, por lo que las autoridades sostienen la notificación continua y la revisión de los registros territoriales.

En un comunicado, citado por medios locales, el ministro de Salud Pública, doctor Víctor Atallah, destacó la importancia de mantener la prevención activa en los hogares y las comunidades, aun cuando el país presenta indicadores favorables, debido a los riesgos asociados a las condiciones climáticas.

Se destaca además, como parte del monitoreo constante la circulación del serotipo DENV-2, por lo que llama a la población a reforzar las medidas preventiva establecidas para los hogares, así como la exhortación a evitar la automedicación, acudir a tiempo a los centros de salud en casos de presentar síntomas como fiebre alta entre otros.

Un balde de metal desgastado y un neumático con agua en su interior rodeados por siluetas de mosquitos en un trazado circular.
El Ministerio de Salud Pública recomendó a las familias tapar tanques de agua y eliminar objetos en desuso para prevenir criaderos de mosquitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño podrían favorecer la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, por lo que se requiere mantener la vigilancia y las medidas de control.

Como parte de las acciones de prevención y control, el ministro Atallah reiteró el llamado a las familias a asumir medidas sencillas y constantes para reducir la proliferación del mosquito transmisor, como son: tapar herméticamente los tanques, cisternas y demás depósitos de agua, vaciar, cepillar y limpiar semanalmente los recipientes que puedan acumular agua, incluidas sus paredes internas, eliminar el agua acumulada en gomas, botellas, latas, tiestos y otros objetos en desuso y muy importante revisar patios, techos y canaletas después de las lluvias.

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