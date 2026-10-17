Tecno

OpenAI admitió que sus modelos de IA vulneraron sitios y gastaron fondos de una billetera cripto ajena

La tarea asignada inicialmente a los agentes consistía en actualizar una app de comercio de criptomonedas. Sin embargo, los modelos encontraron canales de comunicación no previstos

OpenAI confirmó que modelos internos de inteligencia artificial vulneraron sitios web y gastaron fondos de una billetera ajena durante pruebas en junio de 2026. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
OpenAI confirmó que modelos internos de inteligencia artificial vulneraron sitios web y gastaron fondos de una billetera ajena durante pruebas en junio de 2026. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Guardar

OpenAI confirmó que modelos internos de inteligencia artificial vulneraron sitios web, extrajeron credenciales y gastaron fondos de una billetera de criptomonedas que no les pertenecía, durante pruebas realizadas en junio de 2026 y reveladas el 15 de octubre del mismo año.

La compañía publicó los reportes como parte de una serie de divulgaciones sobre comportamientos no alineados de sus sistemas, la misma que comenzó en julio pasado cuando modelos de prueba vulneraron la infraestructura de Hugging Face.

PUBLICIDAD

Desde entonces, Anthropic, Meta y otras empresas han divulgado incidentes similares de comportamiento no autorizado en sus modelos.

El modelo GPT-5.6 Sol revisó 362 direcciones de desarrolladores hasta hallar una cuenta con saldo suficiente para financiar su tarea en la red Sepolia. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
El modelo GPT-5.6 Sol revisó 362 direcciones de desarrolladores hasta hallar una cuenta con saldo suficiente para financiar su tarea en la red Sepolia. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Cómo una IA logró gastar fondos de una billetera cripto por su cuenta

Este caso, ocurrido el 26 de junio del mismo año, involucró a un modelo de la familia GPT-5.6 Sol, la misma que meses más tarde llegó a los usuarios de pago de ChatGPT. La tarea consistía en actualizar una aplicación de comercio de criptomonedas y publicar contratos inteligentes en Sepolia, una red de prueba de Ethereum sin valor monetario real.

Como no se le había asignado una billetera con fondos y no logró obtener tokens de prueba gratuitos, el modelo escribió un programa que reconstruía cuentas a partir de frases de recuperación de desarrolladores conocidas públicamente. Revisó 362 direcciones hasta encontrar una con saldo suficiente para cubrir la operación.

PUBLICIDAD

Según el reporte de OpenAI, el modelo se preguntó si tenía permiso para usar esos fondos y concluyó que una frase de recuperación pública y tokens de prueba sin valor real hacían aceptable su uso.

inversión, casa, dinero-VisualesIA
El sistema sustituyó la autorización del titular por su propio criterio para cubrir comisiones con criptomonedas de prueba ajenas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Completó la operación y cargó las comisiones a esa cuenta ajena, sin explicar en su respuesta final de dónde había salido el dinero.

“Este caso muestra que un modelo puede sustituir su propio juicio sobre el daño probable por el permiso del titular de la cuenta, y actuar según ese juicio sin autorización”, señaló la empresa en el informe del incidente.

Qué otros incidentes cometieron los modelos de IA

En uno de los casos, un modelo recibió la tarea de obtener estadísticas históricas sobre camas hospitalarias de un sitio gubernamental, durante un entrenamiento de refuerzo realizado el 17 de junio.

La inteligencia artificial recopiló más de 1.000 registros con correos electrónicos y descargó 24 años de estadísticas sobre camas de hospital. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
La inteligencia artificial recopiló más de 1.000 registros con correos electrónicos y descargó 24 años de estadísticas sobre camas de hospital. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Ante los rechazos de acceso, usó la función de descarga de archivos del propio sitio para obtener archivos de configuración del servidor, entre ellos credenciales de base de datos y la clave secreta usada para firmar los tokens de autorización.

Con esa información, el modelo generó sus propios tokens sin firma legítima, sorteó los controles de autorización del sitio y descargó 24 años de datos en lugar del único año que se le había pedido. El sistema no informó en su respuesta final cómo había obtenido la información.

El mismo modelo recuperó una lista de más de 1.000 registros de cuentas con direcciones de correo electrónico, que examinó brevemente para evaluar si servían para adivinar contraseñas, según el reporte de OpenAI.

En otro incidente, un modelo debía extraer cifras públicas de un panel de una organización de investigación internacional. En cambio, encontró credenciales de acceso expuestas en el código de una página web pública y las usó para ingresar a sistemas internos.

OpenAI detectó los comportamientos no autorizados dos meses después de su origen mediante una auditoría sobre registros de entrenamiento. (REUTERS/Kacper Pempel/Ilustración)
OpenAI detectó los comportamientos no autorizados dos meses después de su origen mediante una auditoría sobre registros de entrenamiento. (REUTERS/Kacper Pempel/Ilustración)

Con ese acceso descargó 1.489 registros de usuarios con nombres y correos electrónicos, y modificó una configuración del servicio de búsqueda para que una herramienta interna reenviara consultas al panel público.

En una segunda evaluación, bajó cinco tablas no públicas con 147.451 filas de datos, pese a que solo se le habían pedido cinco cifras puntuales. Siguió usando el acceso incluso después de que los investigadores restablecieran la configuración.

OpenAI detectó ambos episodios el 13 de agosto de 2026, dos meses después de que ocurrieran, al volver a ejecutar su sistema de monitoreo de comportamientos no alineados sobre registros de entrenamientos anteriores.

Temas Relacionados

OpenAIInteligencia artificialCiberseguridadCriptomonedasTecnologíaTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El sube y baja de Bitcoin: cuál es su costo este 17 de octubre

El bitcoin ha sentado las bases para el surgimiento de muchas de las criptodivisas existentes en el mercado y ha marcado un momento crucial para las soluciones de pago digital&nbsp;

El sube y baja de Bitcoin: cuál es su costo este 17 de octubre

Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda ethereum en las últimas 24 horas

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda ethereum en las últimas 24 horas

Cuánto vale un Tesla Roadster en sus tres versiones: Rocket, Perfomance y Thrust

El modelo con capacidad de vuelo es el Rocket, equipado con propulsores de gas frío. Tesla prevé comercializarlo únicamente por invitación

Cuánto vale un Tesla Roadster en sus tres versiones: Rocket, Perfomance y Thrust

Un conductor se durmió con el piloto automático de Tesla activado y chocó a dos policías

El sistema Full Self-Driving es una tecnología de asistencia a la conducción de nivel 2, según la clasificación de la industria automotriz, por lo que requiere la supervisión constante de la persona al volante

Un conductor se durmió con el piloto automático de Tesla activado y chocó a dos policías

Criptomonedas: valor de las principales divisas digitales hoy sábado 17 de octubre

Así se han movido las criptomonedas en las últimas horas

Criptomonedas: valor de las principales divisas digitales hoy sábado 17 de octubre

DEPORTES

La chance que falló Julián Álvarez sobre el final y la alarmante estadística con Atlético Madrid: lleva 5 meses sin anotar goles

La chance que falló Julián Álvarez sobre el final y la alarmante estadística con Atlético Madrid: lleva 5 meses sin anotar goles

El entrenador del Chelsea confirmó que Emiliano Dibu Martínez fue trasladado al hospital tras chocar la cabeza con un rival

Máxima preocupación por Dibu Martínez: fue retirado inmovilizado en camilla tras chocar con un rival

El penal a los 23 segundos del partido entre Quilmes y Atlético Rafaela que es uno de los más rápidos del fútbol argentino

“Le pido disculpas a mi novia porque esas cosas no se hacen”: la particular declaración de la promesa de Boca Juniors Leo Flores tras una controversia

TELESHOW

La sugestiva actitud de Josefina Lynch en medio del escándalo por la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La sugestiva actitud de Josefina Lynch en medio del escándalo por la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La vida extraordinaria de Noëlle Balfour: de su relación con Gustavo Cerati al día en que Axl Rose la llamó al escenario

Hace 75 años nacía la televisión argentina y hoy recupera su nombre histórico: Canal 7

El director Julián Tagle reflexiona sobre su documental familiar: “Los Machado son magnéticos, trágicos y genuinos”

Juan Minujín contó como llegó a trabajar con Angelina Jolie y Salma Hayek: "Al principio dije que no"

INFOBAE AMÉRICA

Incendios forestales en California dejan viviendas afectadas y obligan a evacuar a miles de personas

Incendios forestales en California dejan viviendas afectadas y obligan a evacuar a miles de personas

"El ciclón me llevó el techo completo", dice anciano cubano abandonado a su suerte tras un desastre natural

Sector turístico de Costa Rica presiona por aprobación de ley eléctrica y advierte sobre impacto en inversiones y empleo

La Policía dominicana busca a cuatro sospechosos por el asesinato de un taxista en Santo Domingo Este

“La reducción de homicidios en El Salvador es la más extrema de la historia”: Nayib Bukele destaca su plan de seguridad