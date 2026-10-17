Costa Rica

Costa Rica se prepara para el Viernes Negro y la Navidad: estas son las 10 recomendaciones para evitar gastos innecesarios y compras engañosas

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) advirtió sobre los riesgos de dejarse llevar por las promociones e instó a los consumidores a comparar precios, revisar las condiciones de las ofertas y proteger sus finanzas durante la temporada de mayor consumo.

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El MEIC recomendó a los costarricenses planificar sus compras antes de aprovechar las ofertas del Viernes Negro y la Navidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Con la cercanía del Viernes Negro, las compras navideñas y las promociones de fin de año, miles de costarricenses comienzan a organizar sus presupuestos para aprovechar los descuentos que ofrecen los comercios. Sin embargo, detrás de las ofertas también pueden esconderse gastos innecesarios, condiciones poco claras y compromisos financieros que terminan afectando el bolsillo.

Ante este panorama, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) divulgó 10 recomendaciones para que los consumidores tomen decisiones informadas, eviten compras impulsivas y conozcan sus derechos durante una de las épocas de mayor actividad comercial.

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La institución enfatizó que “la mejor compra es aquella que responde a una necesidad real, ofrece una buena relación entre precio y calidad, y se realiza con información clara y suficiente”.

Presupuesto y comparación de precios: las primeras medidas

La principal recomendación consiste en establecer un presupuesto antes de salir de compras. El MEIC aconseja elaborar una lista de productos necesarios y definir cuánto dinero puede destinarse a cada adquisición.

Esta planificación busca evitar que la publicidad, las ofertas por tiempo limitado o el temor a perder una promoción provoquen gastos que no estaban contemplados.

Otro aspecto fundamental es comparar los precios finales en diferentes establecimientos, sin dejarse llevar únicamente por el porcentaje de descuento anunciado.

El ministerio recordó que una promoción no necesariamente representa la alternativa más económica, por lo que resulta indispensable verificar cuánto cuesta realmente el producto.

Asimismo, los comercios deben informar claramente el precio anterior, el precio promocional o el beneficio ofrecido, además de cualquier restricción aplicable.

Los consumidores también deben revisar las fechas de vigencia de las promociones, las unidades disponibles y los requisitos para acceder a los descuentos. En sorteos o concursos, es importante conocer las condiciones y los procedimientos para reclamar premios.

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Las autoridades recordaron que un descuento elevado no garantiza el precio más bajo, por lo que aconsejan comparar entre diferentes establecimientos. EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo
Las autoridades recordaron que un descuento elevado no garantiza el precio más bajo, por lo que aconsejan comparar entre diferentes establecimientos. EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo

Atención con las tarjetas de crédito y las compras por Internet

El MEIC hizo un llamado especial a quienes planean financiar sus compras mediante tarjetas de crédito u otros mecanismos de pago.

Antes de comprometerse, recomienda analizar las tasas de interés, comisiones, cargos adicionales y el costo total del financiamiento.

También recordó que una cuota mensual baja no significa necesariamente que el producto termine siendo más barato, especialmente cuando existen intereses acumulados.

En cuanto a las compras digitales, la institución aconseja verificar la identidad del comercio, sus datos de contacto, las características del producto y los costos de envío.

Además, recomienda desconfiar de ofertas extraordinariamente atractivas que exijan pagos inmediatos sin garantías suficientes.

Facturas, garantías y sistemas de apartados

Otra recomendación consiste en guardar las facturas, los comprobantes de pago y la publicidad de las promociones. En compras por Internet, también resulta conveniente conservar correos electrónicos y capturas de pantalla.

Esta documentación puede convertirse en evidencia fundamental ante eventuales reclamos por incumplimientos.

El MEIC subrayó que comprar durante el Viernes Negro o la Navidad no elimina los derechos de los consumidores. Los productos y servicios deben cumplir con lo anunciado y la publicidad tiene que ser veraz y clara.

Respecto a los sistemas de apartados, recomendó conocer previamente el precio total, los montos de los abonos, los plazos y las condiciones del acuerdo.

También aconsejó conservar cada recibo y consultar qué ocurre con el dinero entregado si el comprador no logra completar los pagos.

La facturación electrónica es una forma de la Dian de hacer veeduría sobre los ingresos de los comercios en Colombia - crédito Freepik
El MEIC recordó que los derechos de los consumidores se mantienen vigentes durante las temporadas de promociones y descuentos. - crédito imagen de referencia Freepik

Comprar mejor, no necesariamente más barato

Finalmente, el ministerio insistió en que el ahorro no debe medirse exclusivamente por el precio de un producto, sino también por su calidad, utilidad y las condiciones de adquisición.

La recomendación central es evitar decisiones apresuradas y priorizar compras que respondan a necesidades reales, sin comprometer la estabilidad financiera del hogar.

De esta manera, las autoridades buscan que los costarricenses enfrenten la temporada de descuentos con mayor información y puedan aprovechar las promociones sin poner en riesgo su economía personal y familiar.

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