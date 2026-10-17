Sector turístico de Costa Rica presiona por aprobación de ley eléctrica y advierte sobre impacto en inversiones y empleo

La Cámara Nacional de Turismo (Canatur) solicitó a los diputados aprobar el expediente 23.414, que busca introducir cambios en el sistema eléctrico costarricense. Crédito: ICT

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La Cámara Nacional de Turismo de Costa Rica (Canatur) solicitó a los diputados de la Asamblea Legislativa aprobar el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, una iniciativa que, según el gremio empresarial, permitiría mejorar las condiciones de competitividad del turismo y fortalecer las oportunidades de inversión en distintas regiones del país.

La organización hizo el llamado mediante una carta dirigida a los legisladores, en la que expresó su respaldo al expediente legislativo N.° 23.414 y destacó la importancia de garantizar un suministro eléctrico suficiente, estable y a precios competitivos.

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Para el sector turístico, la disponibilidad y el costo de la electricidad representan factores fundamentales para la operación de las empresas, especialmente en una actividad económica que depende del funcionamiento continuo de múltiples servicios.

El gremio sostiene que mejorar las condiciones del sistema eléctrico permitiría fortalecer la actividad empresarial, contribuir al mantenimiento de los puestos de trabajo y generar un entorno más favorable para nuevas inversiones.

Hoteles y restaurantes dependen de un suministro eléctrico estable

Uno de los principales argumentos planteados por Canatur es que la electricidad constituye un insumo indispensable para el funcionamiento de los establecimientos turísticos.

En el caso de los hoteles, restaurantes y otros negocios vinculados con la atención de visitantes, el suministro eléctrico permite desarrollar actividades esenciales como la conservación de alimentos, la climatización de habitaciones, el abastecimiento de agua, las comunicaciones y el funcionamiento de los sistemas de seguridad.

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Por esta razón, la organización considera necesario avanzar hacia un modelo eléctrico que responda a las necesidades actuales y futuras de las empresas que forman parte de esta industria.

La solicitud se produce en un contexto en el que el sector turístico busca mantener su atractivo para los inversionistas y visitantes, mientras enfrenta el desafío de sostener sus operaciones con costos que permitan ofrecer servicios competitivos.

Desde la perspectiva del gremio, contar con energía confiable y a costos competitivos constituye una condición relevante para la sostenibilidad de las actividades empresariales relacionadas con el turismo.

Hoteles, restaurantes y otros negocios turísticos dependen del suministro eléctrico para garantizar servicios esenciales a sus clientes. Crédito: NayaraTented Camp

Las pequeñas empresas también podrían beneficiarse

Otro de los aspectos señalados por la cámara empresarial es la necesidad de que las eventuales mejoras en el sistema eléctrico alcancen a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

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Estas unidades productivas forman parte de la oferta turística en numerosas comunidades costarricenses, donde desarrollan actividades relacionadas con hospedaje, gastronomía y otros servicios dirigidos a visitantes nacionales y extranjeros.

Canatur considera que disponer de mejores condiciones energéticas podría contribuir al desarrollo económico y social de estas regiones, al facilitar la operación de negocios y fortalecer las oportunidades de inversión.

El gremio también destacó la importancia de que los beneficios de la reforma no se concentren únicamente en los principales centros urbanos, sino que lleguen a los distintos destinos turísticos del territorio nacional.

El sector turístico advierte que los costos de electricidad y la estabilidad del suministro son factores determinantes para mantener la competitividad de los establecimientos.

La electrificación del transporte turístico, otro de los desafíos

La organización también vinculó su respaldo a la reforma con los esfuerzos para avanzar hacia tecnologías más limpias y alternativas de movilidad sostenible.

En particular, destacó que la electrificación del transporte turístico requerirá una mayor disponibilidad de energía renovable y un sistema capaz de atender el incremento de la demanda eléctrica.

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Esta transformación plantea desafíos relacionados con la capacidad de suministro y la incorporación de nuevas tecnologías en las actividades vinculadas con el turismo.

Para Canatur, cualquier avance en esta materia debe acompañarse de medidas que permitan proteger el patrimonio ambiental de Costa Rica, uno de los principales elementos que distinguen al país como destino turístico internacional.

Un proyecto a la espera del respaldo legislativo

Mediante su pronunciamiento, la Cámara Nacional de Turismo busca que los legisladores otorguen su voto favorable al expediente 23.414, al considerar que la modernización del sistema eléctrico es un componente relevante para el desarrollo del sector.

La organización sostiene que una mayor estabilidad del suministro, junto con condiciones tarifarias competitivas, podría favorecer la continuidad de las operaciones empresariales y la atracción de inversiones.

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No obstante, la aprobación del proyecto no garantiza por sí sola una reducción de las tarifas eléctricas, pues sus efectos dependerán del contenido final de la legislación y de su implementación.

El llamado del sector turístico se suma así al debate nacional sobre el futuro del sistema eléctrico y su relación con la competitividad empresarial, el empleo, el desarrollo regional y la transición hacia fuentes de energía más sostenibles.