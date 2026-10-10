El mono narco hallado en una lancha con presunta cocaína será evaluado en el Zoológico Nacional de República Dominicana

El mono capuchino de cara blanca ingresó al Ministerio de Medio Ambiente tras su hallazgo en una lancha interceptada con presunta cocaína. (Imagen de cortesía)

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El mono capuchino de cara blanca, hallado el domingo 4 de octubre en una lancha rápida interceptada con presunta cocaína frente a Punta Salinas, en Baní, fue entregado al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana para su protección, evaluación y recuperación. El animal habría ingresado ilegalmente desde Colombia durante la madrugada de esa jornada.

La Dirección Nacional de Control de Drogas ocupó dos embarcaciones durante una operación simultánea al sur de Punta Salinas, en la provincia de Peravia. El procedimiento terminó con cuatro ciudadanos dominicanos detenidos y 749 paquetes de una sustancia que se presume era cocaína, informó El Nacional.

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La primera lancha transportaba a dos hombres y 10 pacas con 281 paquetes envueltos con cinta adhesiva e identificados con distintos logotipos. Durante la inspección de esa embarcación, los agentes encontraron al ejemplar de Cebus capucinus, una especie conocida como mono capuchino de cara blanca.

La evaluación veterinaria en el Zoológico Nacional

El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, ordenó coordinar el traslado del animal con la Dirección de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente. Antes de su entrega, los equipos operativos de la DNCD le brindaron atención inicial.

La Dirección Nacional de Control de Drogas arrestó a cuatro dominicanos y decomisó 749 paquetes de sustancias en Punta Salinas. (Imagen de cortesía)

El mono fue llevado al Parque Zoológico Nacional Arquitecto Manuel Valverde Podestá, donde veterinarios evaluarán su estado de salud. A partir de ese diagnóstico, las autoridades definirán las medidas para su manejo, recuperación y destino posterior conforme a los protocolos para fauna silvestre.

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La intervención se encuadró en la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales número 64-00 y la Ley Sectorial sobre Biodiversidad número 333-15. Ambas normas regulan la protección, tenencia, transporte, importación y comercio de especies silvestres, además de los permisos y controles para su movilización.

Dos lanchas interceptadas frente a Punta Salinas

En la segunda operación, realizada en la misma zona marítima, las unidades detuvieron otra lancha rápida con dos dominicanos a bordo. Allí ocuparon 20 pacas que contenían 468 paquetes de la sustancia.

Agentes antinarcóticos coordinaron el despliegue con la Fuerza Aérea, la Armada dominicana y la agencia estadounidense DEA.(Foto cortesía Embajada de Estados Unidos)

El despliegue reunió a agentes de la DNCD, la Armada de República Dominicana y la Fuerza Aérea de República Dominicana, bajo coordinación del Ministerio Público. También participaron organismos de inteligencia estatales, la Fuerza de Tarea Interagencial Sur y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos.

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El Ministerio de Medio Ambiente señaló que la coordinación con las instituciones de seguridad y control fronterizo permite detectar casos de tráfico ilegal de especies. Estas prácticas amenazan la biodiversidad, vulneran las normas nacionales e internacionales de protección de fauna y exponen a los animales a condiciones inadecuadas de manejo.

Los 749 paquetes, al Inacif para determinar peso y composición

La DNCD indicó que los 749 paquetes quedaron bajo cadena de custodia y fueron remitidos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), organismo encargado de la peritación forense oficial. Ese organismo deberá establecer el tipo de sustancia y el peso exacto del cargamento.

El Ministerio Público y la DNCD mantienen abierta una investigación para identificar a otras personas presuntamente vinculadas con la operación. Las autoridades sostienen que estas estructuras emplean lanchas rápidas para trasladar cargamentos de drogas desde Sudamérica hacia territorio dominicano por vía marítima.

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