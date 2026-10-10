República Dominicana

El mono narco hallado en una lancha con presunta cocaína será evaluado en el Zoológico Nacional de República Dominicana

El ejemplar, que habría sido introducido desde Colombia de forma irregular, fue remitido a Medio Ambiente para su protección y recuperación, tras recibir atención inicial de los equipos operativos de la DNCD

El mono capuchino de cara blanca ingresó al Ministerio de Medio Ambiente tras su hallazgo en una lancha interceptada con presunta cocaína. (Imagen de cortesía)
El mono capuchino de cara blanca ingresó al Ministerio de Medio Ambiente tras su hallazgo en una lancha interceptada con presunta cocaína. (Imagen de cortesía)
Guardar

El mono capuchino de cara blanca, hallado el domingo 4 de octubre en una lancha rápida interceptada con presunta cocaína frente a Punta Salinas, en Baní, fue entregado al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana para su protección, evaluación y recuperación. El animal habría ingresado ilegalmente desde Colombia durante la madrugada de esa jornada.

La Dirección Nacional de Control de Drogas ocupó dos embarcaciones durante una operación simultánea al sur de Punta Salinas, en la provincia de Peravia. El procedimiento terminó con cuatro ciudadanos dominicanos detenidos y 749 paquetes de una sustancia que se presume era cocaína, informó El Nacional.

PUBLICIDAD

La primera lancha transportaba a dos hombres y 10 pacas con 281 paquetes envueltos con cinta adhesiva e identificados con distintos logotipos. Durante la inspección de esa embarcación, los agentes encontraron al ejemplar de Cebus capucinus, una especie conocida como mono capuchino de cara blanca.

La evaluación veterinaria en el Zoológico Nacional

El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, ordenó coordinar el traslado del animal con la Dirección de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente. Antes de su entrega, los equipos operativos de la DNCD le brindaron atención inicial.

La Dirección Nacional de Control de Drogas arrestó a cuatro dominicanos y decomisó 749 paquetes de sustancias en Punta Salinas. (Imagen de cortesía)
La Dirección Nacional de Control de Drogas arrestó a cuatro dominicanos y decomisó 749 paquetes de sustancias en Punta Salinas. (Imagen de cortesía)

El mono fue llevado al Parque Zoológico Nacional Arquitecto Manuel Valverde Podestá, donde veterinarios evaluarán su estado de salud. A partir de ese diagnóstico, las autoridades definirán las medidas para su manejo, recuperación y destino posterior conforme a los protocolos para fauna silvestre.

PUBLICIDAD

La intervención se encuadró en la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales número 64-00 y la Ley Sectorial sobre Biodiversidad número 333-15. Ambas normas regulan la protección, tenencia, transporte, importación y comercio de especies silvestres, además de los permisos y controles para su movilización.

Dos lanchas interceptadas frente a Punta Salinas

En la segunda operación, realizada en la misma zona marítima, las unidades detuvieron otra lancha rápida con dos dominicanos a bordo. Allí ocuparon 20 pacas que contenían 468 paquetes de la sustancia.

Agentes antinarcóticos coordinaron el despliegue con la Fuerza Aérea, la Armada dominicana y la agencia estadounidense DEA.(Foto cortesía Embajada de Estados Unidos)
Agentes antinarcóticos coordinaron el despliegue con la Fuerza Aérea, la Armada dominicana y la agencia estadounidense DEA.(Foto cortesía Embajada de Estados Unidos)

El despliegue reunió a agentes de la DNCD, la Armada de República Dominicana y la Fuerza Aérea de República Dominicana, bajo coordinación del Ministerio Público. También participaron organismos de inteligencia estatales, la Fuerza de Tarea Interagencial Sur y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos.

El Ministerio de Medio Ambiente señaló que la coordinación con las instituciones de seguridad y control fronterizo permite detectar casos de tráfico ilegal de especies. Estas prácticas amenazan la biodiversidad, vulneran las normas nacionales e internacionales de protección de fauna y exponen a los animales a condiciones inadecuadas de manejo.

Los 749 paquetes, al Inacif para determinar peso y composición

La DNCD indicó que los 749 paquetes quedaron bajo cadena de custodia y fueron remitidos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), organismo encargado de la peritación forense oficial. Ese organismo deberá establecer el tipo de sustancia y el peso exacto del cargamento.

El Ministerio Público y la DNCD mantienen abierta una investigación para identificar a otras personas presuntamente vinculadas con la operación. Las autoridades sostienen que estas estructuras emplean lanchas rápidas para trasladar cargamentos de drogas desde Sudamérica hacia territorio dominicano por vía marítima.

Temas Relacionados

República DominicanaFauna silvestreTráfico de cocaína

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué República Dominicana sigue en la lista de países con avances insuficientes contra la trata de personas, pese a sus reformas de 2025

Washington identificó logros concretos, pero también vacíos críticos: trabajo forzoso desatendido en el campo, ausencia de refugios para hombres y denuncias de sobornos en puestos migratorios

Por qué República Dominicana sigue en la lista de países con avances insuficientes contra la trata de personas, pese a sus reformas de 2025

60 jóvenes mediarán conflictos en sus barrios dominicanos como medida de prevención de violencia nacional

La Policía Auxiliar dominicana capacitó a este personal enfocando en herramientas emocionales y comunicación efectiva para detener la violencia comunitaria antes de que esta escale peligrosamente

60 jóvenes mediarán conflictos en sus barrios dominicanos como medida de prevención de violencia nacional

República Dominicana destinará RD$ 2,000 millones (USD 3,3187.98) recuperados de corrupción a 40 instalaciones deportivas en 15 provincias

La inversión total del programa ascenderá a RD$ 2.232 millones, incluidos RD$ 232 millones gestionados por la Presidencia, y las obras incorporarán espacios accesibles para personas con discapacidad y adultos mayores

República Dominicana destinará RD$ 2,000 millones (USD 3,3187.98) recuperados de corrupción a 40 instalaciones deportivas en 15 provincias

Ministerio de Defensa de República Dominicana confirmó que investiga las municiones que llegaron a Haití

La institución aseguró que aportó a Naciones Unidas información sobre la compra, distribución y custodia de municiones ante las consultas por la aparición de material dominicano en territorio haitiano

Ministerio de Defensa de República Dominicana confirmó que investiga las municiones que llegaron a Haití

La banda 400 Mawozo de Haití desvió más de 900 mil municiones pertenecientes a la policía de República Dominicana

La pesquisa responsabilizó a miembros corruptos de cuerpos de seguridad del país, luego de examinar proyectiles decomisados en la capital haitiana durante este año, según el panel internacional que presentó sus hallazgos en julio

La banda 400 Mawozo de Haití desvió más de 900 mil municiones pertenecientes a la policía de República Dominicana

TECNO

Intel y AMD resucitan la memoria DDR4 para esquivar la crisis de precios de la RAM

Intel y AMD resucitan la memoria DDR4 para esquivar la crisis de precios de la RAM

Cómo recuperar chats borrados en WhatsApp de mi novia: paso a paso para volver a leerlos

Nueve tecnologías de seguridad vial en carros y motos que previenen accidentes

Instalar XUPER TV en Android y iPhone: los peligros de descargar esta aplicación para ver televisión gratis

Top 10 animes para ver en maratón este fin de semana

ENTRETENIMIENTO

Eran estrellas mundiales, pero solo recibían 35 dólares al día: Lance Bass revela lo que vivió en NSYNC

Eran estrellas mundiales, pero solo recibían 35 dólares al día: Lance Bass revela lo que vivió en NSYNC

Michael Douglas admite que mintió sobre su salud para evitar ser reclutado durante la guerra de Vietnam: “No estoy orgulloso”

La nueva página de Megan Fox colapsa tras el lanzamiento: fotos exclusivas desatan la locura entre sus fans

“Avengers: Endgame Encore” recaudó más de USD 127 millones en su reestreno mundial antes de la llegada de Doomsday

“Yo soy tu padre”: el sable de Darth Vader del mítico duelo con Luke Skywalker sale a subasta

MUNDO

El primer ministro británico expresó su “total solidaridad” con Volodimir Zelensky tras las críticas de Donald Trump

El primer ministro británico expresó su “total solidaridad” con Volodimir Zelensky tras las críticas de Donald Trump

Un hombre saltó al recinto de un tigre en un zoo de Inglaterra y murió tras ser atacado por el felino

Trump criticó a Zelensky por los ataques contra refinerías rusas y dijo que Ucrania necesita “un nuevo presidente”

Ucrania golpeó una terminal petrolera rusa tras el acuerdo por el diésel alcanzado entre Donald Trump y Vladimir Putin

El aeropuerto de Riad volvió a ser atacado en plena escalada de tensiones entre Arabia Saudita y los rebeldes hutíes de Yemen