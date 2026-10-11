República Dominicana

República Dominicana elevó 17.1% su recaudación tributaria en septiembre

Los ingresos tributarios administrados por la Dirección General de Impuestos Internos alcanzaron RD$79,290.5 millones (USD 1,285.7 millones) en septiembre

Billetes de peso dominicano de 20, 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos esparcidos sobre una mesa de madera.
La Dirección General de Impuestos Internos recaudó RD$79,290.5 millones en septiembre de 2026, lo que representa un aumento interanual del 17.1%. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) recaudó RD$79,290.5 millones (cerca de USD 1,285.7 millones) en septiembre de 2026, un aumento interanual de 17.1% que dejó los ingresos tributarios del mes por encima de la meta prevista en el Presupuesto General del Estado.

La entidad informó que obtuvo RD$79,290.5 millones durante septiembre, unos USD 1,285.7 millones. El resultado implicó RD$11,587.2 millones adicionales frente al mismo mes de 2025, equivalentes a USD 187.9 millones.

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El organismo atribuyó buena parte del aumento a los ingresos por el Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) y por el Impuesto sobre la Renta (ISR) de las personas físicas. Ambos gravámenes explicaron los aportes más altos al crecimiento de la recaudación mensual.

La cifra superó en RD$2.542,8 millones (USD 41.2 millones) la meta de RD$76,747.7 millones (USD 1.244,4 millones) fijada en el presupuesto. De ese modo, la entidad alcanzó un nivel de cumplimiento de 103.3% de la previsión mensual.

Una mano sostiene un fajo de billetes de pesos dominicanos de mil y dos mil pesos en una calle, con personas y edificios al fondo.
Los ingresos tributarios de septiembre superaron en RD$2,542.8 millones la meta del Presupuesto General del Estado, con un cumplimiento del 103.3%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre enero y septiembre, la DGII reunió RD$751,168.7 millones, unos USD 12,179.8 millones. El monto representó un cumplimiento de 100.5% de la meta acumulada y un excedente de RD$3.461.5 millones (USD 56.1 millones) sobre lo estimado por las autoridades.

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En comparación con los primeros nueve meses de 2025, los ingresos tributarios crecieron 9.4%. La diferencia fue de RD$64.477 millones, aproximadamente USD 1,045.5 millones.

Durante septiembre, la DGII aportó 75.7% de los ingresos tributarios totales del Estado dominicano, según los datos difundidos por la institución el 9 de octubre.

El ITBIS y el ISR de personas físicas encabezaron el incremento

El ITBIS generó RD$20,309.3 millones (USD 329.3 millones), con una suba de 16.4% frente a septiembre de 2025. La variación equivale a RD$2,860.7 millones adicionales, unos USD 46.4 millones.

La entidad señaló que el desempeño de ese impuesto estuvo vinculado con un alza de 7% en las ventas totales y de 4.3% en las ventas gravadas. Los sectores de vehículos, construcción e industrias manufactureras concentraron los principales impulsos de esa expansión.

Por su parte, el ISR de las personas físicas aportó RD$14,621.6 millones (USD 237.1 millones), con un crecimiento interanual de 44.6%. El aumento fue de RD$4,512.4 millones, unos USD 73.2 millones, respecto de septiembre del año pasado.

Mapa azul de República Dominicana rodeado por un billete ilustrado, edificios en construcción con grúas y varios contenedores de carga.
El Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios generó RD$20,309.3 millones con el impulso de los sectores de vehículos, construcción e industrias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la DGII, ese comportamiento respondió a una mayor cantidad de asalariados alcanzados por el tributo y al incremento de las retenciones.

Las empresas y los combustibles también elevaron los ingresos

El Impuesto sobre la Renta de las Empresas y Activos registró una recaudación de RD$13,645.9 millones (USD 221,3 millones). El monto fue 3.5% superior al del mismo período de 2025, con un incremento de RD$464.7 millones (USD 7.5 millones).

Los impuestos selectivos a los combustibles aportaron RD$7,599.3 millones (USD 123.2 millones), tras un crecimiento de 13.2% interanual. La diferencia frente a septiembre del año anterior fue de RD$888.1 millones (USD 14.4 millones).

Los gravámenes selectivos sobre alcoholes y tabaco sumaron RD$2,736.8 millones (USD 44.4 millones). El resto de los impuestos contribuyó con RD$20,377,5 millones (USD 330.4 millones), cifra que completó el total de recursos recaudados por la DGII en septiembre.

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