Israel puso en alerta a su Ejército en vísperas del aniversario del 7 de octubre

Soldados israelíes utilizan binoculares para mirar edificios dañados en la Franja de Gaza desde el sur de Israel, el miércoles 13 de agosto de 2025 (AP Foto/Ariel Schalit)

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Israel elevó el nivel de alerta de su Ejército antes del aniversario del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 y advirtió que la población de Gaza podría enfrentar consecuencias si sus tropas son atacadas durante esa jornada.

La instrucción fue emitida este martes por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, a partir de reportes de inteligencia sobre posibles operaciones del movimiento islamista en el enclave palestino.

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La oficina de Katz informó que existe información sobre “las intenciones de Hamas de intentar realizar ataques y operaciones terroristas” en Gaza durante la fecha conmemorativa.

“Si nuestras fuerzas sufren daños, quienes pagarán un alto precio serán Hamas y la población de Gaza, de una forma desproporcionada”, señaló el Ministerio de Defensa en un comunicado.

La ofensiva lanzada por combatientes islamistas el 7 de octubre de 2023 provocó la muerte de 1.221 personas, según un recuento de la agencia de noticias AFP elaborado con cifras oficiales israelíes.

Durante aquel ataque, los milicianos trasladaron a 251 rehenes a Gaza. De ese total, 44 ya habían muerto.

Soldados israelíes sentados sobre tanques en la frontera entre Israel y Gaza, vistos desde Israel, el 26 de agosto de 2025 (REUTERS/Amir Cohen)

Israel repatrió a más de 7.400 ciudadanos varados en Emiratos Árabes Unidos

En paralelo, Israel repatrió durante la última semana a 7.415 de los cerca de 10.000 ciudadanos que quedaron varados en Emiratos Árabes Unidos tras la suspensión de vuelos hacia Tel Aviv, luego del atentado fallido en el vuelo Flydubai FZ1073.

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“Hasta la fecha, 7.415 pasajeros han vuelto a Israel a través de vuelos de Etihad (aerolínea emiratí) en vuelos salidos de Abu Dabi o a través de vuelos desde Dubái operados por aerolíneas israelíes”, informó el Ministerio de Transportes israelí en un comunicado.

El diario The Times of Israel estimó en 10.000 la cantidad de israelíes que permanecían varados en el país del golfo Pérsico. El Ministerio de Transportes prevé completar las repatriaciones el jueves, tras un operativo que comenzó el viernes pasado.

El regreso tuvo dificultades iniciales porque la principal aerolínea israelí, El Al, debió cancelar sus servicios al no contar con autorización para aterrizar en Emiratos Árabes Unidos.

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“Los esfuerzos para traer a casa a los demás israelíes se están llevando a cabo a toda velocidad, con el Ministerio de Transportes trabajando codo con codo con las aerolíneas israelíes y todos los actores relevantes para asegurar operaciones continuadas y el retorno a salvo de todos los israelíes varados en Dubái”, continuó el comunicado.

La suspensión de las conexiones se produjo después del intento de atentado del sábado, atribuido a un piloto omaní acusado de intentar estrellar un avión de Flydubai con pasajeros israelíes rumbo a Tel Aviv.

Según The Times of Israel, la aerolínea operaba diez vuelos diarios entre Dubái y Tel Aviv, con cerca de 170 pasajeros por servicio. La ruta es utilizada con frecuencia como conexión para otros destinos.

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La prensa israelí también cuestionó los controles del Ministerio de Transportes sobre los pilotos que operan vuelos al país, tras conocerse que un ciudadano de Omán habría accedido a la cabina del Flydubai FZ1073. Las normas de seguridad israelíes impiden que pilotos de Estados con los que Israel no mantiene relaciones diplomáticas, como Omán, vuelen hacia territorio israelí.