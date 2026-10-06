La OMS le exigió a Rusia que comparta información sobre el posible brote de peste neumónica en Siberia

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus (REUTERS/Denis Balibouse)

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a las autoridades de Rusia más información sobre la muerte de una empleada de un laboratorio que investiga patógenos peligrosos en Irkutsk, Siberia. El caso, ocurrido el 2 de octubre, es analizado como un posible episodio de peste neumónica.

El portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, explicó que el organismo aún no recibió una notificación oficial mediante el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), que establece un plazo de 24 horas para que los países respondan ante este tipo de alertas. “La OMS aún no ha recibido una notificación oficial al respecto a través del Reglamento Sanitario Internacional”, señaló.

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Lindmeier indicó que la agencia contactó a las autoridades rusas el 3 de octubre, después de que su sistema interno de vigilancia identificara el caso, y que desde entonces “mantiene el contacto” con Moscú.

La OMS sumó al seguimiento a expertos de sus oficinas de Copenhague y Ginebra, incluidos especialistas en amenazas y patógenos de alto riesgo. Su evaluación inicial sitúa el riesgo sanitario en un nivel “entre moderado y bajo” en Irkutsk, bajo para Rusia en su conjunto y muy bajo para Europa.

La fallecida era una joven de 28 años que trabajaba en el Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk y el Lejano Oriente, según medios locales. Murió en un hospital de Shélejov, ciudad próxima a la capital regional.

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La investigación contempla dos hipótesis: que hubiera contraído la enfermedad durante un viaje reciente a Tailandia o que se hubiera expuesto a agentes patógenos tras la rotura accidental de un tubo de ensayo en su lugar de trabajo. Hasta ahora, la agencia rusa de defensa del consumidor, Rospotrebnadzor, describió el caso como una “neumonía de etiología no establecida”.

Medios rusos informaron que varios hospitales de Irkutsk, incluido un centro pediátrico, fueron puestos en cuarentena ante sospechas de peste pulmonar. La OMS no confirmó esa versión.

El presidente ruso, Vladimir Putin, junto a su par de Estados Unidos, Donald Trump, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson de Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025 (REUTERS/Kevin Lamarque)

El Kremlin agradeció la propuesta de ayuda de Donald Trump

El Kremlin agradeció el ofrecimiento de asistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y reiteró que la información sobre el caso debe basarse en los comunicados de Rospotrebnadzor.

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“Es siempre algo muy bueno cuando se ofrece ayuda”, afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, quien sostuvo que, frente a la situación en Irkutsk, “es necesario orientarse por las informaciones de Rospotrebnadzor”.

Estados Unidos emitió el domingo una alerta sobre un posible brote de peste pulmonar en la región siberiana. Trump afirmó que Washington analiza la situación y ofrecerá apoyo a Moscú “en todo lo posible”.

“Nos acabamos de enterar, lo estamos analizando, pero parece un gran problema para Rusia”, dijo el mandatario estadounidense. También manifestó: “Me disgusta ver que estén pasando por esto. Es una enfermedad dura”.

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La OMS señaló que mantiene un “seguimiento estrecho” del episodio y que trabaja para mantener informados a otros países mientras continúa a la espera de datos oficiales de las autoridades rusas.