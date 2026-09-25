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Las nuevas sanciones de Estados Unidos paralizan los vuelos de las aerolíneas iraníes

La amenaza de sanciones secundarias de Washington cierra a Irán las puertas de los aeropuertos de sus vecinos. Es el primer efecto de la estrategia de castigar a terceros países que hacen negocios con Teherán, y el aislamiento aéreo agrava una crisis económica ya marcada por la guerra y el bloqueo naval

El cerco sobre las rutas aéreas y el bloqueo previo de los puertos agravan la crisis económica en Irán.
El cerco sobre las rutas aéreas y el bloqueo previo de los puertos agravan la crisis económica en Irán.
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Las sanciones de Estados Unidos dejaron este jueves sin conexiones aéreas a las compañías iraníes con buena parte de su vecindario. La Autoridad General de Aviación Civil de Emiratos Árabes Unidos, el mayor centro de tránsito de Medio Oriente, suspendió todos los vuelos de aerolíneas iraníes hasta nuevo aviso. El organismo atribuyó la decisión a la política estadounidense de sancionar a las empresas extranjeras que operen con Irán.

También se cerraron las rutas a Omán, Georgia, Azerbaiyán y Bagdad, y de que las autoridades trabajan para desviar los vuelos iraquíes al aeropuerto de Nayaf, ciudad santa chií y destino de peregrinación. El aeropuerto Imam Jomeini de Teherán listaba vuelos con Afganistán, Armenia, China, Irak, Pakistán, Tayikistán y Turquía, pero ninguno con los países del Golfo.

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El instrumento son las llamadas sanciones secundarias. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió el lunes de que los aeropuertos y las empresas que suministren combustible, servicios de aterrizaje o venta de pasajes a aviones iraníes pueden quedar cortados del sistema del dólar. Un breve periodo de transición expiró el miércoles. Analistas consultados por Al Jazeera señalan que Estados Unidos no puede cerrar espacios aéreos ajenos, pero que, al apuntar a los proveedores de combustible y asistencia en tierra, logra un efecto equivalente.

La medida es el último paso de una escalada. Irán cerró su espacio aéreo poco después de que estallara la guerra con Estados Unidos e Israel, a finales de febrero, y los vuelos se reanudaron de forma gradual al reducirse las hostilidades. Además, hay un frente militar estancado desde hace meses, lo que explica el giro de Washington hacia la presión financiera. Bessent anunció el 24 de agosto la operación Economic Outcast, a la que el Tesoro llamó “Economic D-Day”.

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Un pasajero camina por la terminal tras la reanudación de los vuelos en el Aeropuerto Internacional Imam Khomeini, en medio de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, en Teherán, Irán, el 25 de abril de 2026. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS
Un pasajero camina por la terminal tras la reanudación de los vuelos en el Aeropuerto Internacional Imam Khomeini, en medio de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, en Teherán, Irán, el 25 de abril de 2026. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

El 8 de septiembre, el Tesoro incluyó en su lista a 27 aerolíneas, las últimas iraníes que no habían sido sancionadas. Iran Air y Mahan Air ya lo estaban. Mahan, la mayor aerolínea privada del país, figura en las listas estadounidenses desde 2011. El Tesoro sostiene que este verano recibió al menos tres Boeing 777 desviados a través de Emiratos y Omán, un dato que ayuda a entender por qué la presión recae sobre esos dos países.

El golpe es logístico y económico. Irak es un mercado clave para las compañías iraníes, que transportan peregrinos chiíes, y las agencias de viajes estudian ampliar el transporte terrestre. Las aerolíneas extranjeras ya habían dejado de operar en Irán: Turkish Airlines suspendió sus vuelos al menos hasta marzo de 2027, y Qatar Airways, Emirates y Lufthansa también interrumpieron los suyos. Advierten además del riesgo para decenas de miles de empleos en el sector.

El veto se suma al bloqueo estadounidense de los puertos iraníes. Una jubilada de Teherán describió a Reuters, bajo condición de anonimato, una sensación de encierro. Si la prohibición se sostiene, dejará al país con pocas vías de salida y agravará una crisis económica que Reuters califica como ya profunda.

Teherán respondió con amenazas. Un alto funcionario iraní advirtió el miércoles de que dejaría inutilizables los aeropuertos de cualquier país de la región que acate la prohibición. La agencia no detalla cómo se ejecutaría esa amenaza, y no hay datos públicos disponibles sobre una respuesta formal de Abu Dabi o Mascate.

La tensión regional tiene otro frente. Arabia Saudita informó este jueves de que interceptó seis misiles balísticos hutíes, tras activar alertas en La Meca, Yeda y Yanbu. Los huthis dijeron haber lanzado decenas de misiles y drones contra objetivos saudíes. Los combates en Yemen se reactivaron en julio, cuando el grupo declaró un bloqueo marítimo a Arabia Saudita. Este mes tomó toda la costa yemení del mar Rojo y la ONU cifra en más de 700 muertos y cerca de 130.000 desplazados internos.

Washington busca ahogar la economía iraní sin intervenir en Yemen, mientras los aliados de Teherán elevan el coste para sus vecinos. Que los países del Golfo mantengan el veto pese a las amenazas, y que Turquía y China sigan o no ese camino, determinará si el cerco aéreo se consolida o se agrieta.

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