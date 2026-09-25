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El Gobierno de Italia decidió prohibir el burka y el niqab en las escuelas y prevé multas de hasta 1.000 euros

El Consejo de Ministros aprobó la norma para 2026/2027, que veta el rostro cubierto en actividades y reuniones familiares, con excepciones por salud o seguridad y sanciones para padres de menores

La primera ministra Giorgia Meloni argumentó que la norma busca garantizar la integración y la igualdad de oportunidades en las aulas (REUTERS/Remo Casilli/File Photo/File Photo)
La primera ministra Giorgia Meloni argumentó que la norma busca garantizar la integración y la igualdad de oportunidades en las aulas (REUTERS/Remo Casilli/File Photo/File Photo)
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El Gobierno de Italia prohibió el uso del burka y el niqab en las escuelas e impuso multas de hasta 1.000 euros por incumplimiento, dentro de un decreto que también fijó límites para la distribución de estudiantes con escaso dominio del italiano y estableció cursos lingüísticos gratuitos para sus familias.

El Consejo de Ministros aprobó este jueves el decreto escolar para el ciclo 2026/2027. La norma vetó la participación con el rostro cubierto en actividades curriculares y extracurriculares, así como en los encuentros entre las escuelas y las familias, salvo por razones concretas de salud o seguridad. El alcance incluyó el burka, que cubre rostro y cuerpo, y el niqab, que deja los ojos visibles.

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En ese marco, la primera ministra Giorgia Meloni presentó el decreto como un conjunto de medidas destinadas a ordenar la integración en el sistema educativo. La jefa de Gobierno sostuvo que las nuevas reglas buscaron evitar la formación de clases con alta concentración de alumnos que requieren apoyo lingüístico y dar a todos los estudiantes las mismas oportunidades dentro de las aulas.

“Esta es la dirección que queremos seguir: una educación que integre sin renunciar a las normas, que apoye a quienes tienen más dificultades y que permita a todos partir desde el mismo punto”, dijo la mandataria.

Por otra parte, el decreto incorporó un tope del 30% para determinados alumnos sin ciudadanía italiana en las clases de primer año de primaria, secundaria inferior y secundaria superior. El criterio no se aplicará de forma automática a todos los estudiantes extranjeros, sino a quienes presenten condiciones vinculadas con su trayectoria escolar y el conocimiento del idioma.

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En particular, en primaria, el límite alcanzará a alumnos sin ciudadanía italiana que no nacieron en el país o que no cursaron al menos dos años de educación preescolar. En las escuelas secundarias, la regla se dirigirá a estudiantes sin ciudadanía italiana que no completaron satisfactoriamente tres años dentro del sistema educativo nacional.

A su vez, el Ministerio de Educación y Mérito encomendó a las oficinas escolares territoriales la distribución de los alumnos con mayores dificultades lingüísticas entre centros cercanos cuando la demanda de matrícula supere ese umbral. El decreto previó excepciones cuando esa reorganización no resulte posible, entre ellas las vinculadas con el domicilio del estudiante y la garantía del derecho a la educación.

La prohibición abarca actividades escolares y reuniones con las familias, pero mantiene habilitado el uso del hija (REUTERS/Marzio Toniolo)
La prohibición abarca actividades escolares y reuniones con las familias, pero mantiene habilitado el uso del hija (REUTERS/Marzio Toniolo)

Para esos casos, las escuelas recibirán recursos para reforzar la enseñanza del italiano. La norma creó un fondo de 3,4 millones de euros para 2027 y de 14,14 millones de euros anuales desde 2028, destinado a financiar actividades extracurriculares de mejora de las competencias básicas en lengua italiana.

El ministro de Educación y Mérito, Giuseppe Valditara, indicó que el objetivo del límite respondió a una cuestión lingüística y no a un criterio exclusivo de ciudadanía. El Gobierno registró alrededor de 34.000 clases con una proporción superior al 30 % de estudiantes nacidos en el extranjero, aunque dentro de ese número figuran alumnos con conocimiento suficiente del idioma.

Los establecimientos podrán ampliar sus planteles docentes o recurrir a acuerdos con centros provinciales de educación de adultos, entidades del tercer sector y organismos presentes en cada territorio.

(Con información de Europa Press)

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